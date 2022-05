Motorradfahrer übersehen

Lingenfeld (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 befuhr der 48-jährige Fahrer eines Transporters die Kreisstraße 31 von Lingenfeld in Fahrtrichtung Schwegenheim. Beim Abbiegen in die Karl-Lösch-Straße übersah er einen ihm entgegenkommenden 60-jährigen Motorradfahrer.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, durch die der Motorradfahrer zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Vorsicht vor falschen Microsoft Mitarbeitern

Bellheim/Westheim (ots) – Sie geben sich als Enkel, Polizisten oder Wasserwerker aus, sie kontaktieren ihre Opfer per Telefon oder über Whatsapp. Mit all diesen Maschen versuchen Betrüger an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei warnt deshalb vermehrt vor diesen Betrugsmaschen. Trotzdem gelingt es ihnen durch geschickte Gesprächsführung immer wieder, Beute zu machen.

Am Dienstag 03.05.2022 riefen angebliche Microsoft Mitarbeiter in Bellheim und Westheim an. In beiden Fällen gelang es den Betrügern, Zugriff auf den Laptop ihrer Opfer zu bekommen und sensible Daten abzugreifen. Nur durch Glück kam es bislang in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden.

Die Warnung bleibt also aktuell: Bleiben Sie misstrauisch bei Geldforderungen und informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei über den Notruf 110.