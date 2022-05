59-Jähriger von Straßenbahn verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022, wollte ein 59-jähriger Mann um 08:50 Uhr an der Haltestelle Herbert-Müller-Platz die Straßenbahn der Linie 10 in Richtung Ebertpark verlassen. Beim Losfahren der Straßenbahn stand er noch in unmittelbarer Nähe und wurde dabei von einem Waggon gestreift, so dass er zu Boden stürzte.

Der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise von Augenzeugen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Ver.di Streik der Erzieher

Ludwigshafen (ots) – Im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen für Erzieher wurde von der Gewerkschaft Ver.di am Mittwoch 04.05.2022 zum Streik aufgerufen. Dem kamen rund 500 Beschäftigte aus Einrichtungen in der Vorderpfalz nach und versammelten sich zunächst auf dem Berliner Platz.

Aufgrund eines Aufzuges durch den Innenstadtbereich kam es an verschiedenen Örtlichkeiten zu geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs und des ÖPNV.

Junger Dieb gestellt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag (04.05.2022) konnte der Ladendetektiv einer Drogerie in der Rheingalerie beobachten, wie ein 15-Jähriger im Beisein seiner Freunde ein hochwertiges Herrenparfum aus dem Regal nahm und dieses in seiner Tasche verstaute. Nach Ansprache durch den Ladendetektiv außerhalb des Geschäftes räumte der Jugendliche die Tat ein, er wurde anschließend an den Vater übergeben.

Diebestour in der Rheingalerie

Ludwigshafen (ots) – Ein Ladendetektiv konnte am vergangenen Mittwochabend 04.05.2022 einen 18-Jährigen zunächst dabei beobachten wie er in einem Drogeriemarkt in der Rheingalerie ein Parfum aus der Auslage nahm und dieses in seiner Jacke versteckte. Daraufhin verließ der junge Mann das Geschäft und zeigte einem vor dem Laden wartenden Freund sein Diebesgut.

Beide setzten ihren Weg fort und betraten ein Bekleidungsgeschäft, in welchem der 18-Jährige, immer noch verfolgt vom Ladendetektiv, eine Jacke von einer Kleiderstange nahm, seine eigene darüber zog und das Geschäft zum zweiten Mal ohne zu bezahlen verließ.

Nach Ansprache durch den Detektiv begleitete der Dieb diesen zurück zur Drogerie, wobei er unterwegs ein Päckchen im Mülleimer entsorgte. Durch die hinzugezogene Polizei konnte im beschriebenen Mülleimer das Päckchen aufgefunden werden, welches eine geringe Menge Betäubungsmittel enthielt. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Verkehrsunfall beim Spurwechsel

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmittag 04.05.2022 ereignete sich am Schänzeldamm ein Verkehrsunfall, nachdem ein 48-jähriger PKW-Fahrer plötzlich und ohne zu blinken auf den linken Fahrstreifen wechselte um zu wenden. Hierbei übersah er eine 18-Jährige, welche mit ihrem PKW die linke Spur befuhr.

Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden diese stark beschädigt und die

18-Jährige leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt.

Der Schaden beträgt rund Euro 15.000 Euro.

Parkendes Auto mutwillig beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Augenzeugen teilten am Mittwoch (04.05.2022) mit, dass eine unbekannte ältere Dame kurz vor 20 Uhr an einem Fahrzeug, welches in der Bahnhofstraße geparkt war, die Scheibenwischer abgerissen hat und sich dann von der Örtlichkeit entfernte.

Die Dame soll dunkle Kleidung sowie kurzes Haar in weiß bzw. rot getragen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

LKW beschädigt PKW – Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots) – Eine 37-jährige PKW-Fahrerin wartete am Mittwoch 04.05.2022 gegen 10:54 Uhr, an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Berliner Straße an einer roten Ampel. Als diese auf “Grün” wechselte, fuhr sie sowie der LKW, welcher sich auf der Spur rechts neben ihr befand los. Der LKW bog nach rechts ab, wobei sein Heck derart ausschwenkte, dass es den PKW stark beschädigte.

Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Da die PKW-Fahrerin weder Angaben zum Kennzeichen noch zum Fahrer des LKWs machen kann, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Diese sind bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu richten.

75-Jährige bestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 hob eine 75-Jährige in einer Bankfiliale in Mundenheim 300 Euro ab und verstaute ihre Geldbörse daraufhin in ihrer Jackentasche. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass sich diese samt dem darin enthaltenen Bargeld sowie der persönlichen Dokumente nicht mehr dort befand. Es wird von einem Taschendiebstahl ausgegangen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Versuchter Telefonbetrug

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 03.05.2022 erhielt eine 46-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf, bei welchem ihr in englischer Sprache von einer Computerstimme mitgeteilt wurde, dass sie in einen Betrug in Belgien verwickelt sei. Nachdem der Aufforderung zum Drücken der Taste “1” für weitere Informationen, wurde sie an eine weibliche Person verbunden, welche sich nach dem Bankvermögen der Angerufenen erkundigte.

Hierzu gab die Angerufene keine Auskunft, woraufhin der Anruf abbrach. Es entstand kein Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in dem Zeitraum 01.05.2022 bis 03.05.2022 in eine Wohnung im Käthe-Burkhardt-Weg einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte jedoch, sodass nur ein Sachschaden eine Wohnungseingangstür entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.