Diebstahl von Ortstafeln – Polizei ermittelt Tatverdächtige

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem

Diebstahl von Ortstafel (wir berichteten: https://s.rlp.de/pllEb) zwei

Tatverdächtige ermittelt. Die Männer im Alter von 19 und 24 Jahren dürften für

mindestens drei Fälle in Frage kommen, davon geht die Polizei aktuell aus. Die

Ermittler kamen den Männern auf die Spur, weil sie in Sozialen Medien mit den

entwendeten Ortstafeln posierten. Im April durchsuchten Einsatzkräfte die

Wohnungen der Verdächtigen in Enkenbach-Alsenborn und im südlichen

Donnerbergkreis. Die Ortstafeln wurden hierbei zwar nicht aufgefunden, aber

wenige Tage nachdem die Beamten die Wohnungen durchsuchten, stellten sich die

Verdächtigen der Polizei in Rockenhausen. Sie gaben dort drei Ortstafeln ab. Den

Diebstahl weiterer Tafeln bestreiten sie. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Vorfahrtsunfall mit vier Schwerverletzten

Münchweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Mittwochnachmittag wurden bei einem

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 48, an der Abzweigung nach Münchweiler, vier

Personen schwer verletzt. Der 86-jährige Unfallverursacher übersah beim

Linksabbiegen ein aus Richtung Enkenbach kommendes bevorrechtigtes Fahrzeug, so

dass es zur Kollision kam. Im Verursacherfahrzeug wurden zwei Erwachsene und im

vorfahrtsberechtigten Fahrzeug ein Erwachsener und ein Kind im Alter von vier

Jahren schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW

entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund sechzigtausend Euro. Nach

Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie sichergestellt und ein Gutachter

beauftragt. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein

Rettungshubschrauber, ein Notarzt, die Feuerwehren aus Münchweiler und

Winnweiler sowie die Polizei. |pirok

Wer hat die Schranke beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Parkplatz-Schranke im Schlittweg ist zwischen

Dienstag und Mittwoch von Unbekannten beschädigt worden. Das Schadensbild deutet

darauf hin, dass sich jemand auf die Schranke gesetzt oder sie mit Gewalt nach

unten gedrückt, sich vielleicht auch drangehängt haben könnte. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mutmaßlich gefälschten Führerschein sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung muss sich ein

51-Jähriger verantworten. Der Mann legte am Mittwoch der Führerscheinstelle

einen mutmaßlich gefälschten belgischen Führerschein vor. Diesen wollte er in

eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben lassen. Allerdings wies das

vermeintliche Dokument Merkmale auf, die auf eine Fälschung hindeuten. Der

51-Jährige bestritt den Vorwurf der Urkundenfälschung. Die Polizei stellte den

angeblichen Führerschein sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Das

vermeintliche Dokument soll nun beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz überprüft

werden. |erf

Fahrer eines Motorrollers gibt Fersengeld

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Der Fahrer eines

Kleinkraftrades hat sich am Mittwoch einer Polizeikontrolle entzogen.

Der Unbekannte war kurz vor 13 Uhr in der Rosenhofstraße mit seinem Vehikel

einer Polizeistreife aufgefallen. Das Kennzeichen an dem Motorroller war

abgelaufen. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, brauste er durch

die Bergstraße, durch die Straße An der Haarspott und den Fritz-Ullmayer-Ring

davon. Am Spielplatz bog er einen Weg ein, den die Einsatzkräfte mit ihrem

Funkstreifenwagen nicht befahren konnten. Der Sichtkontakt riss ab und der

Unbekannte entkam. Er trug einen schwarzen Jet-Helm und einen schwarzen

Pullover. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und nach Paragraph 315 d Strafgesetzbuch, wegen des

Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugsrennen. Zeugen, die den Fahrer gesehen

haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

E-Scooter Kontrollen

Kaiserslautern (ots) – Wie angekündigt haben die Teams der Polizeiinspektionen 1

und 2 am Mittwoch in Kaiserslautern mehrere E-Scooter Kontrollen durchgeführt.

Witterungsbedingt waren wenige Personen in der Stadt unterwegs. Insgesamt

kontrollierten die Beamen 41 E-Scooter-Fahrer. Neben Aufklärungsgesprächen mit

präventivem Charakter, fiel ein Fahrer durch drogentypische Ausfallerscheinungen

auf. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Ein Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da er zuvor den Gehweg befuhr. Ein

weiterer E-Scooter-Fahrer wurde verwarnt, da er ohne gültige Versicherung

unterwegs war. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzten. |elz

Seniorin bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Während ihres Einkaufs in der Innenstadt ist am

Mittwochmittag eine 80-Jährige bestohlen worden. Die Seniorin aus dem Landkreis

hielt sich zwischen 12.30 und 13.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der

Fackelstraße auf. Das Opfer gab an, von zwei Frauen bedrängt worden zu sein.

Kurz darauf stellte sie fest, dass aus ihrer Handtasche der Geldbeutel fehlte.

Neben persönlichen Dokumenten erbeuteten die Täter auch Bargeld. Sie entkamen

unerkannt.

Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die beiden Tatverdächtigen

konnte die Geschädigte beschreiben:

Die erste Frau ist etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und schlank. Sie

trug dunkle Kleidung und hatte dunkle Haare, die bis über die Schulter reichten.

Ihre Begleiterin war jünger und kleiner. Sie ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,65

Meter groß und ebenfalls von schlanker Gestalt. Auch die zweite Frau war dunkel

gekleidet. Sie hatte ihre dunklen Haare zusammengebunden. |mhm

Unfallflucht: Wer hat den grünen Geländewagen gesehen?

Bann (ots) – Zu einem Unfall ist es am Mittwoch auf der Kreisstraße in Richtung

A 62 gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Ein grüner Geländewagen

streifte kurz vor 18.00 Uhr in einer Kurve einen entgegenkommenden Pkw. Der

Fahrer des Wagens hatte das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten. Er fuhr zu weit

links. Während die Autofahrerin anhielt, brauste der Fahrer des Geländewagens

ohne anzuhalten davon. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten

Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Geländewagen und

dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371

805 1850 mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan