Gießen: Neues Motorrad mit Elektroantrieb – Pilotversuch beim Polizeipräsidium Mittelhessen

Zuwachs hat der Fuhrpark des Polizeipräsidiums Mittelhessen vor wenigen Tagen bekommen. Ein elektrisch betriebenes Motorrad kommt ab sofort auf den Straßen in den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetterau zum Einsatz.

„Unsere Mobilität befindet sich im Wandel. Der Trend in Sachen Nachhaltigkeit geht in Richtung E-Mobilität. Das ist natürlich auch bei uns der Fall. Beispielsweise konnten wir mit Pedelecs oder auch E-bzw. Hybrid-Autos sehr gute Erfahrungen machen. Die elektrisch betriebene Enduro wird nun von unseren Spezialisten bei den regionalen Verkehrsdiensten eingesetzt. Das Krad wurde dafür extra für die polizeilichen Belange umgebaut.“, so der mittelhessische Polizeipräsident Bernd Paul.

Die Maschine Zero DSR hat eine Leistung von 69 PS bei 146 NM. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 163 km/h. Die Ladezeit liegt bei etwa 2,6 Stunden. Das Gewicht des Motorrades liegt bei 190 Kilogramm. Der Verbrauch wird mit umgerechnet 1,13 Liter auf 100 km angegeben, während die Reichweite bei etwa 260 Kilometer liegt.

Das Motorrad soll zunächst für drei Monate auf den mittelhessischen Straßen zum Einsatz kommen. Dann kommt es zum Tausch mit einer elektrischen Straßenmaschine, die aktuell beim Polizeipräsidium in Frankfurt eingesetzt wird. Es sind die ersten elektrisch betriebenen Kräder, die in Hessen zum Einsatz kommen.

Ein Bild zeigt die Zero DSR vor dem ersten Einsatz entlang der Bundesstraße 276 bei Laubach am 29.4.2022 bei Motorradkontrollen.