Karlsruhe – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Verletzte und ein Sachschaden in einer niedrigen

fünfstelligen Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag

auf der Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe.

Eine 28-jährige Fahrerin eines Smart war gegen 13.40 Uhr auf der Linkenheimer

Landstraße stadtauswärts unterwegs. Nach den derzeitigen Ermittlungen der

Polizei übersah sie wohl die Vorfahrt einer 38-jährigen Autofahrerin, die aus

der Johann-Georg-Schlosser-Straße kam. Beide Fahrzeuge kollidierten im

Kreuzungsbereich. Während die 38-Jährige leicht verletzt wurde, kam die

mutmaßliche Unfallverursacherin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro.

Die Fahrerin des Smart muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Waldbronn – Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag zwischen 07.10 Uhr und 07.15 Uhr ereignete sich

auf dem Parkplatz hinter einer Schule der Tulpenstraße in Waldbronn-Reichenbach

ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes

Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0721/944840 mit dem

Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.