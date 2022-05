Mannheim-Sandhofen: 19-Jähriger Angestellter in Shisha Bar überfallen – Zeugen gesucht!

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:55 Uhr wurde ein

19-Jähriger in einer Bar in der Schönauer Straße Opfer dreier bisher unbekannter

Täter. Der 19-Jährige hatte die drei Unbekannten kurz vor Ladenschluss noch für

ein letztes Getränk in die Bar eingelassen. Nachdem die anderen Gäste gegen

00:55 Uhr die Bar verlassen hatten, sollen die drei Täter den 19-Jährigen im

Bereich des Tresens umzingelt haben. Einer der Unbekannten soll dann unter

Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Tageseinnahmen gefordert haben. Während

einer der Täter sich die Tageseinnahmen aus dem Kellner-Portemonnaie des

Geschädigten übergeben lies, sollen die anderen Beiden Schubladen und Schränke

durchwühlt haben. Anschließend sollen die drei Unbekannten Bargeld und

Mobiltelefon des 19-Jährigen gefordert haben. Nachdem dieser erklärt habe, dass

er nicht die Polizei alarmiere, sollen diese das Bargeld an sich genommen und

dann von ihm abgelassen haben und geflüchtet sein.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Täter mit Schreckschusswaffe:

etwa 20 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, kräftige

Statur, dunkle, kurze Haare und Drei-Tage-Bart. Er soll eine schwarze

Tätowierung in Form eines Schriftzugs am linken Handgelenk gehabt haben und mit

einem grauen Jogginganzug bekleidet gewesen sein. Der Mann habe Deutsch mit

Akzent, Türkisch mit Akzent und eine weitere, unbekannte Sprache gesprochen.

Täter 2 und 3: Etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, von schlanker Statur (ca. 60

bis 70 kg), südeuropäischer Phänotyp. Beide Männer hatten dunkle, kurze Haare.

Ein Täter soll mit einer dunklen Jacke der Firma „Wellensteyn“ und blauer

OP-Maske bekleidet gewesen sein, der Dritte soll eine dunkle Kopfbedeckung und

schwarze OP-Maske getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt wegen räuberischer Erpressung und

bittet Zeugen, vor allem die weiteren Gäste in der Bar, sich unter der Rufnummer

0621 174 – 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannte brechen in Schulgebäude ein – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude im Stadtteil Schwetzigerstadt ein.

Die Einbrecher hebelten in der Nacht ein Fenster im Erdgeschoss der

kaufmännischen Schule in der Tattersallstraße auf und stiegen in das Gebäude

ein. Im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss brachen sie

zahlreiche Zimmertüren mit brachialer Gewalt auf und durchwühlten Schränke und

Schubladen. Inwiefern sie dabei auf stehlenswerte Gegenstände stießen und

mitgehen ließen, muss derzeit noch festgestellt werden.

Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht

beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: 24-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 24-jähriger Mann war am frühen Donnerstagmorgen

mit einem E-Scooter in der Mannheimer Innenstadt unterwegs, obwohl er deutlich

unter Drogeneinfluss stand. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife gegen 0.30

Uhr auf, da er mit einem E-Scooter verbotswidrig den Gehweg der Bismarckstraße

befuhr. Dabei zeigte er starke Probleme, das Gleichgewicht zu halten und fuhr in

starken Schlangenlinien. Der Aufforderung, anzuhalten, konnte der 24-Jährige nur

unter Schwierigkeiten nachkommen. Er zeigte sich nervös und aggressiv. Nachdem

ihm der Verdacht der Drogenbeeinflussung bekannt gegeben worden war, wollte er

vor der bevorstehenden Kontrolle flüchten, war die Beamten jedoch verhindern

konnten.

Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Ihm wurde anschließend

eine Blutprobe genommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter

Drogeneinfluss ermittelt. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten nicht

zu den Akten nehmen, da er diesen, eigenen Angaben zufolge, verloren hatten. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindrücklich darauf hin, dass es

sich bei den sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, gemeinhin als E-Scooter

bezeichnet, um Kraftfahrzeuge handelt. Daher gelten hier die gleichen Regelungen

wie bei anderen Kraftfahrzeugen auch, insbesondere auch die Konsequenzen bei

Zuwiderhandlungen. Auch ein E-Scooter-Fahrer muss bei Verkehrsteilnahme unter

Alkohol- oder Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot, bzw. dem Entzug der

Fahrerlaubnis rechnen.

Mannheim-Sandhofen: Einbruch in ärztliche Praxis – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es

zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Praxis in der

Amselstraße. Einer oder mehrere bisher unbekannte Täter versuchten sich zunächst

durch Aufdrücken einer Balkontüre, die sie über die Feuerleiter im Innenhof des

Gebäudes erreichen konnten, Zutritt zu der Praxis zu verschaffen. Da dies nicht

gelang, nutzten der oder die Täter anschließend einen Zierstein, warfen hiermit

ein Fenster ein und entriegelten dann das Fenster. Im Inneren der Praxis wurde

eine Schublade aufgehebelt und aus dieser Bargeld in fünfstelliger Höhe

entwendet. Zudem wurde ein Laptop entwendet. Der Wert des Laptops beträgt etwa

2.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 0621 77769-0 an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu

wenden.

Mannheim – Oststadt: Mehrere Fahrzeuge durch Tritte beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim – Oststadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

verständigte eine Zeugin gegen 00:30 Uhr die Polizei, da sie eine Frau dabei

beobachtet habe, wie diese mehrere Fahrzeuge in der Elisabethstraße durch Tritte

gegen die Türen und Außenspiegel beschädigte. Anhand der Beschreibung konnten

die eingesetzten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt in

der Rathenaustraße eine 21-jährige Frau feststellen. Die Frau stand unter dem

Einfluss von Alkohol, konnte ihren Weg jedoch nach Durchführung

strafprozessualer Maßnahmen vor Ort alleine fortsetzen.

Gegen sie wird nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die

den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621 – 174 3310 zu wenden.