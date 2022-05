Hockenheim / A61: Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen – drei Autos beschädigt

Hockenheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 19 Uhr geriet ein 18-jähriger

VW-Fahrer auf der regennassen Fahrbahn der A61 in Fahrtrichtung A6 ins

Schleudern und prallte in die rechte Leitplanke. Der 18-Jährige war auf der

rechten Fahrspur unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke flogen Fahrzeugteile auf die beiden

Fahrspuren, wodurch zwei nachfolgende Autos beschädigt wurden. Der VW war mit

drei Personen besetzt, welche sich alle leicht verletzten und mit Rettungswägen

in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ein Abschleppunternehmen

mussten den VW abschleppen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr

als 40.000 Euro. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn

voll gesperrt.

Mauer: Wildunfall verursacht hohen Sachschaden

Mauer (ots) – Bei einem Wildunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der L 547,

zwischen Schatthausen und Mauer, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise

3.000.- Euro. Ein Reh hatte gegen 5.40 Uhr die Straße überquert und wurde von

einem 57-jährigen Ford-Fahrer erfasst. Der Mann wurde zum Glück nicht verletzt.

Um das schwer verletzte Tier kümmerte sich kurze Zeit später der zuständige

Jagdpächter.

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe mit Drogen erwischt – Eigentümer des Fahrrades

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Bereits am Dienstagnachmittag wurden zwei

Männer im Bereich des Bahnhofes von zwei Beamten kontrolliert, die sich auf

Fußstreife befanden. Sie hatten ein Mountainbike dabei, das offensichtlich nicht

ihnen gehörte, sondern, so die ersten Erkenntnisse, im Laufe des Montages von

einem der beiden 22 und 52 Jahre alten Verdächtigen gestohlen worden sein soll.

Wem das Fahrrad gehört und von wo es gestohlen wurde, ist noch unklar. Bei ihren

Durchsuchungen wurden bei dem 22-Jährigen etwas über vier Gramm und bei dem

52-Jährigen etwas über fünf Gramm Heroin aufgefunden, die sie am Körper

versteckt hatte. Heroin und Fahrrad wurden sichergestellt. Die bereits

polizeilich in Erscheinung getreten Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sie erwartet ein Verfahren wegen des Verdachts, gegen das Betäubungsmittelgesetz

verstoßen zu haben. Darüber hinaus wird gegen sie auch wegen des Verdachts des

Diebstahls ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des neongelben

Mountainbikes der Marke „BTWIN“ geben können oder auch der Eigentümer selbst,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in

Verbindung zu setzen.

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: mehrere PKWs aufgebrochen; Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt drei Fahrzeuge in

der Gemeinde auf. Sie hatten es offenbar auf die festeingebauten

Navigationsgeräte der PKWs abgesehen.

Zunächst verständigte ein 50-Jähriger die Polizei, nachdem er am Mittwochmorgen

an seinem in der Sportplatzstraße geparkten BMW eine beschädigte Glasscheibe

festgestellt hatte und das festeingebaute Navigationsgerät fehlte. Die Höhe des

Diebstahlsschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Nur wenig später meldete sich dann eine 30-Jährige, die an ihrem in der Berliner

Straße geparkten BMW ebenfalls eine beschädigte Glasscheibe festgestellt hatte.

In ihrem Fall entwendeten die Täter allerdings nichts. Möglicherweise wurden die

Unbekannten bei der weiteren Tatausführung gestört.

Im Anschluss wurde dem Polizeirevier Weinheim ein weiterer PKW-Aufbruch in der

Hurststraße gemeldet. Auch dort hatten es die unbekannten Täter offenbar auf die

festeingebauten Systeme eines BMWs abgesehen. Ein aufmerksamer Anwohner teilte

den Einsatzkräften zudem mit, dass er in der Nacht durch ein Hupen aufgewacht

sei. Bei einer Nachschau konnte er dann tatsächlich eine Person im BMW seines

Nachbarn feststellen. Noch bevor er die Person zur Rede stellen konnte,

flüchtete diese allerdings ohne Stehlgut in Richtung Südring. Die Höhe der

entstandenen Sachschäden ist derzeit noch unklar.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit

der Spurensicherung beauftragt, während die Kriminalpolizei die weiteren

Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeugen sowie Anwohner, die verdächtige Personen festgestellt haben und/oder

darüber hinaus verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an

das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter der Tel.: 0621 174 4444 zu

wenden.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: 41-jährige PKW-Fahrerin übersieht Frau mit Kind; zwei Personen verletzt

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr befuhr

eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin die Haydnstraße, als sie in Höhe der

Beethovenstraße nach links in diese abbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine

55-jährige Fußgängerin, die gerade dabei war mit einem Kinderwagen die Fahrbahn

zu überqueren. Die 41 Jahre alte Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr

rechtzeitig verhindern. In der Folge stürzte die 55-Jährige zu Boden, während

der Kinderwagen wegrollte und anschließend umkippte. Sowohl die 55-Jährige, als

auch das im Kinderwagen befindliche 1-jährige Kind verletzten sich leicht. Beide

wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Am Mercedes

entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 500 Euro. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.