Verkehrsunfall mit drei Verletzten (siehe Foto)

Worms/B9 (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 gegen 17.30 Uhr ereignet sich auf der Bundesstraße 9 auf Höhe der Jahnwiese ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befährt die B9 aus Richtung Ludwigshafen in Richtung Worms. Auf Höhe der Jahnwiese biegt dieser nach links ab und übersieht den entgegenkommenden PKW. Es kommt zum Zusammenstoß beider PKW.

Beide Fahrzeuge sind im Anschluss nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zwischenzeitlich einseitig stadtauswärts gesperrt werden. Nachdem die Unfallstelle geräumt und gereinigt wird, konnte diese für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Bei dem Unfall verletzen sich 3 Personen leicht und werden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Worms verbracht.

Unfallflucht Schulwegunfall mit schwer verletztem 11-jährigen

Worms (ots) – Am Donnerstag 05.05.2022 gegen 17:00 Uhr, kam es in Worms in der Bingerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem 11-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrer des Transporters übersah den 11-jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Der Fahrer des Transporters entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Transporter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit am Steuer

Worms (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 fiel einer Streife der Polizei Worms gegen 22:30 Uhr zwischen Pfiffligheim und Pfeddersheim ein Schlangenlinien fahrender PKW auf. Der 51-jähriger Fahrzeugführer aus Kaiserslautern wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille.

Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 51-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.

Kreis Alzey-Worms

Brand eines Trockners

Wörrstadt (ots) – In der vergangenen Nacht kam es in Wörrstadt gegen 01:00 Uhr zu einem Brand eines Trockners in einem Einfamilienhaus. Bei Eintreffen der Polizei konnten alle Einwohner vor dem betroffenen Haus unverletzt angetroffen werden.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand, es handelte sich um einen technischen Defekt.