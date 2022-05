PKW brennt auf A 63 (FOTO)

A 63/Bischheim (ots) – Zu einem Fahrzeugbrand kam es am 4.5.2022 gegen 22:45 Uhr auf der A 63 Richtung Mainz kurz hinter dem Parkplatz Heuberger Hof. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das Fahrzeug bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Die Fahrbahn wurde für die Löscharbeiten kurzfristig voll gesperrt. Grund für den Brand des Fahrzeugs war vermutlich ein defekt im Motorraum. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr Kirchheimbolanden und die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Bei Aquaplaning ins Schleudern geraten

A 63/Göllheim (ots) – Aufgrund Aquaplanings bei einem Regenschauer geriet ein 63-jähriger PKW-Fahrer am 4.5.2022 gegen 17:45 Uhr auf der A 63 bei Göllheim ins Schleudern. Er prallte mit seinem PKW in die Mitteileitplanke. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 6000 Euro. Der 63-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein PKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Vorfahrt missachtet – zwei Leichtverletzte

Kirn (ots) – Am 05.05.2022 gegen 10:00 Uhr kam es in der Straße Altstadt in Kirn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer wollte vom Parkplatz der Fundgrube kommend auf die Straße Altstadt einbiegen und übersah hierbei den von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW einer 68-jährigen PKW-Fahrerin. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW.

Beide Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 EUR. Der Verkehr musste an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme geregelt werden. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bei Bauarbeiten Gasleitung angebohrt – Rüdesheimer Straße gesperrt

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwochnachmittag 04.05.2022 gegen 16:30 Uhr wurden an einem Mehrfamilienhaus in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach Bauarbeiten durchgeführt. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde versehentlich eine Gasleitung angebohrt. Hierdurch kam es zum Gasaustritt.

Aufgrund dessen musste die Rüdesheimer Straße zwischen Holzmarkt und Kinscherfstraße für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr für die Dauer von ca. 3 Stunden vollständig gesperrt werden. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 19:45 Uhr konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach und die Bad Kreuznacher Stadtwerke kein Gasaustritt mehr festgestellt werden und die Straße wurde wieder freigegeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach war mit 27 Personen im Einsatz.