Schranke bleibt für betrunkene Autofahrerin geschlossen

Mainz-Neustadt (ots) – Am Mittwoch 04.05.2022 um 20:38 Uhr konnten Mitarbeiter eines Parkhauses, über eine vor Ort befindliche Videokamera, eine vermutlich betrunkene 46-jährige Frau beobachten, wie sie mit ihrem PKW aus dem Parkhaus herausfahren wollte. Daher entschied sich das Personal dazu, die Schranken geschlossen zu halten und somit eine Weiterfahrt der Dame zu verhindern.

Die hinzugerufene Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 konnte die 46-jährige kurz darauf in ihrem Fahrzeug antreffen, nachdem diese zuvor noch entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung weiter durch das Parkhaus gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der Frau wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Kollision bei Überholmanöver – Unfall mit einer verletzten Person

Mainz – Hartenberg/Münchfeld (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am gestrigen Mittwochnachmittag im Mainzer Stadtteil Hartenberg/Münchfeld. Die 44-jährige Fahrerin eines Opel Corsas befuhr gegen 14:25 Uhr die Mombacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf dem linken von zwei Fahrstreifen.

In gleicher Fahrtrichtung rechts schräg versetzt von ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus. Die Frau beschleunigte ihren PKW um noch rechtzeitig vor dem Bus einscheren zu können, da die zweispurige Fahrbahn in diesem Bereich zu einem Fahrstreifen zusammengeführt wird. Hierbei kam es zur Kollision zwischen der Beifahrerseite des PKWs der 44-jährigen Frau und dem Linienbus.

Der Opel Corsa geriet ins Schleudern und kam einige Meter entfernt zum stehen. Die Unfallverursacherin erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer sowie die Fahrgäste des Linienbusses blieben allesamt unverletzt. Die Mombacher Straße musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Bei einer Streifenfahrt am 05.05.2022 gegen 01:40 Uhr in der Schloßbergstraße, wurde der Fahrer eines Fords kontrolliert. Er zeigte deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum, was er aber leugnete. Nach einem Täuschungsversuch beim Urintest (er hatte Wasser in den Becher gefüllt) lehnte er diesen dann komplett ab. Er wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle gebracht.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bingen (ots) – 04.05., Aussichtspunkt Hörnchen, 20:30 Uhr. Ein Jäger wurde von seinem Hochsitz aus aufmerksam auf einen Audi R8 Cabriolet. Die beiden Insassen führten ein Luftgewehr und eine Schreckschusswaffe mit sich und schossen damit auf Flaschen.

Die herbeigerufenen Polizisten stellten Waffen und Munition sicher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen (ots) – 04.05., Berlinstraße, 18:45 Uhr – Bei einer allgemeinen Streifentätigkeit stellten die Beamten den Fahrer eines Mazdas mit slowakischem Kennzeichen fest. Es stellte sich heraus, dass er bereits seit 2014 einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, hierzulande aber bisher keine Steuer entrichtete.

Scooter Diebstahl

Bingen (ots) – 04.05., 19:00 Uhr bis 04.05., 07:00 Uhr. – Durch Unbekannte wurde ein E-Scooter aus einem offenen Carport gestohlen. Der Diebstahl wurde erst am darauffolgenden Morgen bemerkt. Um Hinweise auf den Täter wird gebeten.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 04.05., Friedrich-Ebert-Platz, 15:00 Uhr – Ein Mann parkte seinen grauen VW Golf auf dem Friedrich-Ebert-Platz und stellte später einen Schaden an der Fahrerseite fest. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte diesen vermutlich verursacht und der Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Um Zeugenhinweise wird gebeten.