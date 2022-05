E-Scooterfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw in Henschelstraße

Kassel-Nord: Relativ glimpflich ging am heutigen Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr für einen 27-jährigen E-Scooterfahrer ein Zusammenstoß mit einem Hyundai in der Kasseler Nordstadt aus. Er wurde zwar vorsorglich von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, erlitt aber lediglich leichte Verletzungen. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der 27-Jährige aus Kassel mit seinem Elektroroller auf der Henschelstraße in Richtung Holländischer Platz unterwegs. Direkt nachdem er einen Fahrradfahrer überholt hatte, kollidierte er am Abzweig zur Holländischen Straße mit dem von halbrechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Hyundai. Der 27-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Pkw, der von einem 54-jährigen Mann aus Kassel gesteuert wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Ermittler suchen Zeugen von Schlägerei an Ampel der Altmarkt-Kreuzung am 23. April

Kassel-Wesertor: Zeugen einer Schlägerei, die sich am Samstag, dem 23. April 2022, gegen 17 Uhr an der Ampel der Altmarkt-Kreuzung in Kassel ereignete, suchen derzeit die Ermittler der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Dort war ein Fußgänger, ein 32-Jähriger aus Kassel, mit der 39 Jahre alten Fahrerin eines silbernen VW Golfs aus Kassel und deren vier jugendlichen Insassen in Streit geraten, was in einer Schlägerei mündete. Mehrere der Beteiligten hatten Verletzungen in Form von Schürfwunden, Prellungen und Platzwunden davongetragen. Wie sich herausstellte, kennen sich der 32-Jährige und die 39-Jährige. Sie liegen offenbar bereits seit längerer Zeit im Streit, wobei schon in der Vergangenheit Strafanzeigen wegen unterschiedlicher Vorfälle erstattet worden sind. Bezüglich der Schlägerei am 23. April haben die Beteiligten völlig unterschiedliche Angaben zum Ablauf der Ereignisse gemacht. Durch ein Handyvideo, das den Ermittlern der EG 1 vorliegt, ist jedoch bekannt, dass zur Tatzeit rund um den silbernen Golf noch viele andere Fahrzeuge an der Ampel standen. Kennzeichen sind auf dem Video jedoch nicht zu erkennen. Die Insassen der anderen Wagen haben die Auseinandersetzung aber sehr wahrscheinlich beobachtet und dürften bei der Aufklärung des Sachverhalts weiterhelfen können.

Die Ermittler der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe bitten andere Autofahrer oder Fahrzeuginsassen, die am 23. April, gegen 17 Uhr, Zeugen der Schlägerei an der Altmarkt-Kreuzung geworden sind, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Folgemeldung zum Verdacht der rassistischen Bedrohung zweier Kinder: Ermittler identifizieren Tatverdächtigen; weiterhin Zeugen gesucht

Kassel-Kirchditmold: Am Mittwochnachmittag des 27. April soll ein Mann im Bereich der Kleingartenanlage im Frasenweg zwei Kinder mit syrischer Staatsangehörigkeit im Alter von drei und 13 Jahren mit dem Tode bedroht und sie rassistisch beleidigt haben. Die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen, die in diesem Fall die Ermittlungen führen, hatten sich zu Beginn der Woche mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewendet. Wie sie nun berichten, konnten sie inzwischen einen Tatverdächtigen ermitteln, den sie unmittelbar danach zur Sache vernommen haben. Der 55-Jährige aus Vellmar gab dabei an, dass er an dem besagten Tag und zur fraglichen Zeit tatsächlich in eine verbale Auseinandersetzung wegen eines schreienden Kleinkindes verwickelt war. Den Ablauf und Inhaltes des Streites schilderte er in seiner Vernehmung bedeutend anders und stritt die Vorwürfe der rassistischen Beleidigungen und Todesdrohungen ab. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts dauern dementsprechend an. Da sich auf den Aufruf der Ermittler bislang noch keine Zeugen des Vorfalls bei der Polizei gemeldet haben, bitten die Kriminalbeamten mögliche Zeugen auch weiterhin darum, sich zu melden. Insbesondere die Aussagen von zwei Frauen und einem Mann, die sich im Frasenweg in der Nähe aufhielten und den Vorfall mitbekommen haben sollen, könnten für die Aufklärung des Sachverhalts bedeutsam sein. Diese oder weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Vandalismustaten an Bahnanlagen im Raum Kassel

Fuldatal-Vellmar-Hofgeismar (ots) – Zu mehreren Vandalismusschäden kam es die

letzten Tage (1.5.-4.5.) an Bahnhaltepunkten im Raum Kassel. Dabei haben bislang

Unbekannte mehrere Graffiti u.a. an Schallschutzwänden, Gebäuden und

Tunnelunterführungen gesprüht. Die Taten wurden an den Bahnhaltepunkten

Fuldatal-Ihringshausen, Vellmar-Osterberg und Hofgeismar begangen. Zu den

genauen Tatzeiten können bislang keine Angaben gemacht werden.

Hoher Sachschaden

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu den Beschädigungen oder Hinweise zu den Tätern

geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Diebe reagieren auf Zeitungsannonce und bestehlen Baunatalerin: Polizei bittet um Hinweise auf zwei Täter

Baunatal (Landkreis Kassel): Zwei bislang unbekannte Diebe haben am Montag einer Baunatalerin in ihrer Wohnung Goldschmuck geklaut. Die Seniorin hatte deswegen am gestrigen Mittwoch schließlich eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Nun werden Hinweise auf die Täter erbeten.

Wie das Opfer gegenüber der Streife des zuständigen Polizeireviers Süd-West bei der Anzeigenerstattung schilderte, hatte sie zuvor in einer Zeitung annonciert, dass sie bestimmte Gegenstände zu verschenken habe. Darauf hatten sich die späteren Täter telefonisch gemeldet und sich dann am Montag einige Sachen bei ihr zu Hause in dem Mehrfamilienhaus in der Baunataler Innenstadt, nahe des Marktplatzes, angeschaut. Zudem fragen die Männer auch, ob sie Goldschmuck habe und diesen eventuell verkaufen wolle. Nachdem sie einige Schmuckstücke geholt hatte, sich schließlich aber gegen einen Verkauf entschied, steckte einer der Männer plötzlich eine Schatulle mit Schmuck ein. Mit den erbeuteten Schmuckstücken im Wert eines unteren vierstelligen Betrages ergriffen die beiden dreisten Diebe sofort die Flucht.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 50 Jahre alt, 175 cm groß, normale Statur mit Bauch, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, schwarzhaarigen Backenbart, dunkler Teint, hellblaues Sweatshirt und eine blaue Jeanshose männliche Person, ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, normale Statur, dunkler Teint, dunkle Haare, dunkle Augen, glattrasiert, blaue Jeanshose

Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Nächtlicher Einbruch in Vereinsheim: Zeugen in Schauenburg gesucht

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Vereinsheim eines Sportvereins in Schauenburg-Elgershausen eingebrochen. Die Täter hatten es offenbar auf Wertsachen abgesehen, wurden aber nicht fündig und machten somit keine Beute. Mit ihrem rabiaten Vorgehen richteten sie allerdings einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo ermitteln in diesem Fall und suchen nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Wie die am Tatort im Saalweg eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstagabend, 22:45 Uhr, und Mittwochmorgen, 8:30 Uhr, ereignet. Die Täter hatten mit unbekanntem Werkzeug eine Tür aufgehebelt und waren so in das Vereinsheim gelangt. Dort brachen sie auf ihrer Suche nach Wertsachen eine weitere Tür und einen Schrank auf. Auch die Türen zu den Abstell- und Lagerräumen der verschiedenen Sparten wurden von den Einbrechern gewaltsam geöffnet. Wann genau in der Nacht der Einbruch stattfand und in welche Richtung die Täter flüchteten, ist bis dato noch unklar.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.