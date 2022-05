Betrug am Telefon

Landkreis

Immer wieder warnt die Polizei vor den Betrügern am Telefon und berichtet über die Betrugsmaschen. Da gibt es die Enkeltrickbetrüger, die Schockanrufer, die falschen Polizeibeamten, die angeblichen Microsoftmitarbeiter oder auch, wie in einem aktuellen leider erfolgreichen Betrugsfall im Landkreis Marburg-Biedenkopf, einen vermeintlichen Europolmitarbeiter. „Egal wer anruft und egal welche Story der Anrufer in dem unerwarteten Telefonat erzählt, letztlich geht es in der Geschichte irgendwann und irgendwie ums Geld und allerspätestens dann sollte man das Gespräch sofort beenden.“ Leider reagierte eine 33 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf bei dem Anruf der angeblichen Europolmitarbeiterin „Stefanie Jones“ nicht so. Der Anruf war am Mittwoch, 04. Mai. Die Anruferin erklärte, dass die Daten der Frau im Zusammenhang mit verdächtigen Kontobewegungen in Berlin und Drogengeschäften in Südamerika aufgetaucht seien. Sicherheitshalber müsse zum Erhalt des Vermögens das Konto sofort gesperrt und das Geld mittels Google Play Karten gesichert werden. Die Anruferin war sehr überzeugend und ließ ihr Opfer dann nicht mehr los. Sie blieb dauerhaft am Telefon und „begleitete“ ihr Opfer in insgesamt drei Märkte, wo es zum Kauf der Gutscheinkarten kam, deren Codes sie jedes Mal sofort per Telefon weitergab. Das Telefonat dauerte so fast drei Stunden und auf diese Weise verlor das Opfer einen größeren vierstelligen Betrag.

„Die Polizei kann nur ausdrücklich immer und immer wieder warnen und dazu raten, sofort aufzulegen, wenn es bei einem unerwarteten Anruf mit egal welcher Geschichte ums Geld oder Vermögen oder Daten geht. Kein seriöses Unternehmen regelt Geldgeschäfte plötzlich am Telefon und weder die Polizei noch Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Richter, BKA-Beamte, LKA-Beamte oder Europolmitarbeiter ruft an, um Daten zu erlangen oder Gelder bzw. Vermögen zu sichern oder z.B. für eine Kaution o.ä. zu erlangen. Geben Sie Betrügern am Telefon keine Chance und beenden Sie das Gespräch, wenn es um Geld geht! Die Geschichten entbehren immer jeder Grundlage!“

Cölbe – Aufbruchspuren und gestohlene Porsche-Räder

In der Nacht zum Mittwoch, 04. Mai, kam es nach den Spuren zu einem versuchten Einbruch in die Räume eines Kfz.-Betriebs in der Kasseler Straße. Die Zugangstür zur Werkstatt war beschädigt. Außerdem fehlen vier gebrauchte Kompletträder mit Felgen der Marke Porsche, die neben der Werkstatt lagen. Die Felgen hatten mal einen Neupreis von 8000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 02 und 08 Uhr, aufgrund gehörter Geräusche könnte die Tat allerdings gegen 04 Uhr gewesen sein. Zu dieser Zeit hörten Zeugen einen Knall. Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat das nächtliche Verladen von Rädern bemerkt? Wem ist ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe – Beschädigte Wahlplakate

Zwischen Mitte April und Anfang Mai beschädigten Unbekannte in Cölbe rund um die Kasseler Straße und Alte Dorfstraße mehrere anlässlich der Landratswahl aufgehängte Wahlplakate einer einzelnen Partei. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis – Fünf Blutproben

Drei Männer im Alter von 21,36 und 62 Jahren und zwei Frauen im Alter 28 und 38 Jahren haben etwas gemeinsam. Alle mussten nach der Kontrolle durch die Polizei ihr Auto stehen lassen und mussten mit zur Blutprobe. Die Männer stehen unter dem Verdacht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ein Auto gefahren zu haben. In einem Fall reagierte ein Alkotest leicht positiv, wobei der Drogentest verweigert wurde. In den anderen Fällen zeigte der Drogentest jeweils einen Einfluss von Betäubungsmitteln an. Die Kontrollen waren am Dienstag und Mittwoch über den Tag verteilt in Kirchhain und Stadtallendorf.

Neustadt – Taschendiebstahl – Täter nutzte EC-Karte

Nach einem Taschendiebstahl nutzte der Täter die EC-Karte noch vor der Sperrung schnell aus und erbeutete mehrere Tausend Euro. Der Ladendiebstahl war am Dienstag, 03. Mai, zwischen 14 und 15 Uhr im Lidl-Markt in der Straße AM Ringelhain. Die erbeutete Geldbörse befand sich in der Handtasche des 83 Jahre alten Opfers. Die Handtasche hatte sie während des Einkaufs über die Schulter gehängt. An der Kasse stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. Nachdem die Nachschau im Auto und auch zu Hause erfolglos blieb, sperrte die Frau die Bankkarte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Täter die Karte allerdings schon mehrfach benutzt. Neben der Karte befanden sich noch Bargeld, Ausweis und Krankenversicherungskarte in der Geldbörse. Wer war am Dienstag zur Tatzeit in dem Lidl-Markt und hat dabei eine auffällige Annäherung einer Person an die Seniorin bemerkt? Wem ist dort jemand durch sein Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Silbergrauer Golf 4 beschädigt

Der Schaden an dem silbergrauen VW Golf 4 ist hinten links an Stoßstange und Kotflügel und beträgt mehrere Hundert Euro. Der Verursacher flüchtete nach der Kollision. Doch wo war der Unfallort? Der Kombi parkte am Unfalltag, am Montag, 02. Mai, zunächst von 06.45 bis etwa 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Frauenbergstraße 22 und anschließend bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz Schwanallee/Am Schwanhof. Die Spuren deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Wer hat an einem der möglichen Unfallorte ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem silbergrauen Kombi gekommen sein könnte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Unfallflucht auf dem tegut-Parkplatz

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, 03. Mai, zwischen 19.15 und 19.45 Uhr, auf dem tegut-Parkplatz in der Marburger Straße ereignete. Bei dem Geschehen entstand an einem schwarzen Seat Ibiza ein Schaden an der Fahrertür und am Kotflügel hinten links. Die Spuren geben keinen eindeutigen Aufschluss darüber, ob der Schaden durch ein unachtsames Vorbeischieben eines Einkaufswagens oder doch bei einem Ein- oder Ausparkmanöver eines Fahrzeugs passierte. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Experten der Unfallfluchtermittlung bei der Polizei Marburg unter Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallort Lutherstraße oder Wilhelmsplatz? – Schaden an blauem Golf

Erst als die Fahrerin daheim angekommen ist, bemerkte sie an ihrem blauen VW Golf hinten links einen frischen Unfallschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Am Auto befanden sich keine Spuren des verursachenden Autos und sie hatte auch keinen Zettel mit hinterlassenen Personalien und Erreichbarkeiten des Verursachers gefunden. Der Golf mit dem Marburger Kennzeichen stand zwischen 13 und etwa 19 Uhr in der Lutherstraße und dann für knapp 10 Minuten zwischen 19.10 und 19.20 Uhr auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes am Wilhelmsplatz. Wer hat an einem der möglichen Unfallorte Beobachtungen gemacht, die mit der Unfallflucht zusammenhängen könnten. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar – Gegen die Mauer gefahren

Nach Auswertung der bei der Kollision verlorenen Teile handelt es sich bei dem gesuchten, verursachenden Auto wahrscheinlich um einen neueren blauen VW Tiguan. Der Tiguan müsste vorne links einen frischen Unfallschaden haben. Dem Auto müsste ein Stück des Lüftungsgitters fehlen. Der Fahrer oder die Fahrerin kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz der Apotheke Am Weinberg in der Herborner Straße mit der Grundstücksmauer. Durch den Zusammenstoß brauch ein Stück der Mauer heraus. Der Verursacher meldete sich weder in der Apotheke noch beim Grundstücksbesitzer. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum verursachenden Auto machen? Wo steht ein Auto mit dem beschriebenen frischen Unfallschaden? Der Verkehrsunfall war am Montag, 02. Mai, zwischen 08.40 und 13 Uhr. Hinweise auch hier bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrradcodierung bei der Polizei Stadtallendorf

Stadtallendorf

Mehr Sicherheit durch Fahrradcodierungen – Nächster Codiertermin bei der Polizei Stadtallendorf

„Ein Rad mit einer speziellen Codierung, einer Verschlüsselung, die Rückschlüsse auf den Besitzer zulässt, bringt einen potentiellen Dieb bei einer Polizeikontrolle in Erklärungsnöte. Ein codiertes Rad ist daher für den Dieb wesentlich uninteressanter als ein nicht codiertes. Das bedeutet für den Eigentümer gleichzeitig mehr Sicherheit! Wer über die gute Sicherung durch ein adäquates Schloss hinaus sein Fahrrad durch eine Codierung noch mehr schützen möchte, hat dazu jetzt eine weitere Gelegenheit!“

Die nächste kostenlose Codieraktion bei der Polizei Stadtallendorf findet statt am

Dienstag, 17. Mai 2022 zwischen 09 und 16 Uhr

bei der

Polizei Stadtallendorf

Schulstraße 2B 35260 Stadtallendorf.

Eine Anmeldung. werktags unter der Rufnummer 06428 93050 ist zwingend notwendig.

Übrigens, nicht nur ein wirklich gutes Schloss und eine Codierung helfen, sondern auch der gute alte Fahrradpass, denn wenn alle Sicherungsvorkehrungen und -maßnahmen nichts helfen, dann hat man durch diesen Pass, den es selbstverständlich mittlerweile auch digital und weiterhin kostenlos als APP gibt, zumindest alle für eine Fahndung notwendigen Daten und Fakten.

Weitere Informationen zur Wertsachenkennzeichnung nach dem hesseneinheitlichen Codierverfahren F.E.I.N. stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de.

Hier noch einige wichtige Tipps und Hinweise!