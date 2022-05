Wetzlar: Einbrecher durchwühlen Dachwohnung –

Mit Bargeld, einer Spielekonsole sowie einem Tablet im Gesamtwert von rund 4.000 Euro suchten Einbrecher in der Bannstraße das Weite. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (04.05.2022), gegen 16.00 Uhr und heute in den frühen Morgenstunden (05.05.2022), gegen 00.45 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus. Im Dachgeschoss brachen sie die Tür einer Wohnung auf, durchwühlten Schränke und Kommoden und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in der Bannstraße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Brandoberndorf: Beim Rangieren eigene Frau schwer verletzt –

Während eines Rangiermanövers in einem Unterstand vor einer Garage, verletzte gestern Nachmittag (04.05.2022) ein 76-jähriger Golffahrer seine ihn einweisende Frau. Die 70-Jährige stand hinter dem Golf, während sie ihren Mann beim Rückwärtsfahren unterstützen sollte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann beim Rangieren mit dem Fahrzeug gegen die Hauswand stieß und in der Reaktion darauf das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Hierdurch setzte der Wagen rückartig zurück, erfasste die Frau und überrollte sie. Sie trug schwerste Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Im Anschluss wurde sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ihr Mann erlitt einen Schock.

Leun – B49: Hund löst Auffahrunfall aus –

Ein seinen Besitzern ausgebüxter Hund löste heute Morgen (05.05.2022), gegen 05.40 Uhr auf der Bundesstraße 49 bei Leun eine fatale Kettenreaktion aus. Die Besitzer hatten auf dem zwischen Leun und Wetzlar gelegenen Parkplatz gehalten. Aus bisher nicht bekannten Gründen gelang es dem Hund aus dem Auto auszusteigen. Anschließend lief er quer über die in Richtung Wetzlar führende Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer leitete eine Notbremsung ein, worauf der ihm folgende Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und auffuhr. Letztlich prallten noch vier weitere Fahrzeuge ineinander. Verletzt wurde bei diesen Karambolagen niemand. Die Blechschäden an den sechs Fahrzeugen belaufen sich auf geschätzte 20.000 Euro. Der Hund blieb unverletzt und wurde von seinen Besitzern wieder in Obhut genommen.