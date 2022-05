Kreis Kaiserslautern – Im Rahmen des Förderprojekts „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel – Westpfälzer Musikantenland“ wurde am 03.05. ein Fachbeirat gegründet.

Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Unterstützung und Mitgestaltung der Beteiligungsprozesse sowie Beratung und Anregung bei der Umsetzung geplanter Projekte. Das Gremium ist offen und kann im Projektverlauf durch weitere Mitglieder ergänzt werden. Der Fachbeirat wird durch das Büro des Musikantenlandes mit Sitz auf Burg Lichtenberg in seinen Angelegenheiten unterstützt.

Zur Gründung des Fachbeirats waren zunächst 18 Personen eingeladen, die sich bereits im Vorfeld als Multiplikator*innen für das Projekt interessiert hatten. Dabei ist eine breite Themenvielfalt abgedeckt, etwa über aktive Musikerinnen und Musiker, Vertreterinnen und Vertreter aus Musikverbänden, Jugendarbeit, Wirtschaftsförderung, Forschung, Inklusion, Kirche und Schulen. Unter den Anwesenden wurden in der ersten Sitzung, die im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung Kaiserslautern stattfand, Dr. Joachim Junker, Lehrer für Musik und Deutsch am Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern und Vorsitzender Bundesverband Musikunterricht–Landesverband Rheinland-Pfalz, gewählt. Julia Bothe, Beigeordnete der Stadt Kusel und Mitglied in der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft ist stellvertretende Vorsitzende.

Der Fachbeirat wird sich satzungsgemäß vierteljährlich treffen, und in seiner nächsten Sitzung mit der Arbeit starten.

Landrat Otto Rubly und Landrat Ralf Leßmeister dankten den Gründungsmitgliedern für ihre Bereitschaft, sich im Kooperationsprojet Westpfälzer Musikantenland aktiv einzubringen.