Die Digitalisierung verändert nicht nur die Gesellschaft und das Arbeitsleben, auch die Freizeit und damit auch den Glücksspielmarkt. Hier sind es immer schnellere Plattformen, die die Big Player der Branche herausfordern.

Herausforderung vor allem für Big Player

Das bedeutet: Im Bereich Online-Casinos verhält sich dies nicht anders, wie in anderen Wirtschaftsbereichen. Dabei steht der Prozess der Digitalisierung und des Fortschritts erst am Anfang, weist allerdings eine hohe Dynamik auf. Der Prozess begann dabei, dass der mobile Zugang zu den Plattformen unkomplizierter wurde durch eine mobile Version der Spielformen wie Slots und den Tischspielen.

Inzwischen ist die Entwicklung noch einen Schritt weitergegangen, wobei es vor allem kleinere Online-Casinos sind, die hier die Großen der Branche abzuhängen. Dies liegt nicht nur daran, dass jüngere Anbieter oft äußerst attraktive Bonusangebote bereitstellen, wie beispielsweise den Rant Casino Bonus Code.

Auch im Online-Casino-Bereich ist es daher nicht anders als in der Wirtschaft: Die kleinen Unternehmen versuchen den Big Playern der Branche den Rang abzulaufen mit immer besseren Technologien bzw. der Einführung von immer neuen Methoden.

Im Fall der Glücksspielbranche sind das neue Spielformen eSports, das vor allem die großen klassischen Online-Casinos nicht flächendeckend anbieten. Die Einführung von eSports kommt bei den meisten Online-Casinos dabei durch die Hintertür. Unterstützt und gestützt wird das Ganze inzwischen sogar vom neuen deutschen Glücksspielgesetz.

Denn durch dieses Gesetz, woran der Erwerb einer deutschen Lizenz geknöpft ist, dürfen klassische Slots überhaupt nicht mehr angeboten werden. Und genau hier scheinen die kleineren bzw. weniger bekannten Online-Casinos recht schnell reagiert zu haben, im Vergleich zu den größeren Anbietern in Bereich Glücksspiel. Denn vor allem den Big Playern unter den Online-Casinos fällt es sehr schwer neue Spielformen wie eSports aufzunehmen, da diese Spielformen einfach nicht zu den Konzepten passen, die die Big Player bereits seit vielen Jahren erfolgreich einsetzen.

Besonders gut erklären, wie die Digitalisierung in den Online-Casinos bereits vorangeschritten ist, kann man anhand der Spielformen Wetten und Lotterie. Diese beiden Spielformen waren früher klassisch am Kiosk zu spielen. Heute findet man Lotterie und Wetten (vor allem Sportwetten) im Portfolio der Online-Casinos.

Glücksspiel wird nicht neu erfunden

Durch die fortschreitende Digitalisierung wird das Glücksspiel im Internet allerdings nicht neu erfunden. Denn die Fortschritte sind in diesem Bereich minimal und werden auch nicht so sprunghaft sein, wie man das aus anderen Branchen kennt.

Grund dafür ist, dass zum Beispiel eSports zwar in vielen Online-Casinos neu sein wird oder bereits ist, ganz neu ist diese Spielform auch nicht. Denn vom Charakter her bleiben die Games in den Online-Casinos gleich. Es kamen oder kommen wohl in Zukunft noch einige Features hinzu. Vom Charakter her bleibt aber alles unverändert.

Es ist dabei auch nur noch eine Frage der Zeit bis sich die Big Player der Branche doch noch entschließen neue Spielformen mit aufzunehmen in ihr Portfolio. Es kann sein, dass hierfür das neue deutsche Glücksspielgesetz noch einmal angepasst werden muss, da es vielleicht doch noch nicht alle Regelungen enthält, die die vielleicht noch kommenden Spielformen abdecken.

Allerdings ist das deutsche Glücksspielgesetz recht allgemein gehalten, so dass die Breite an bisherigen Spielformen abgedeckt bzw. erlaubt und damit legal oder weiter illegal ist.

Bisherige Entwicklung und Aussichten

Als bisher größte Veränderung kann durchaus das Mobile Casino angesehen werden. Und hier ziehen auch die Big Player der Branche nach und nach mit bzw. haben eine entsprechende Version bereits herausgebracht, so dass das mobile Zocken von Slots und Tischspielen ermöglicht wird.

Dabei ist festzustellen, dass die Digitalisierung und andere neue Technologien bisher kaum Auswirkungen auf das Spielangebot der Online-Casinos haben. Grund dafür ist, dass Online-Casinos schon immer ihr Angebot online und damit schnell verfügbar und vor allem von jedem Ort aus verfügbar, betrieben haben.

Probleme bereitet den Online-Casinos vielmehr die Frage der Liberalisierung des Marktes, der in den letzten Jahren stetig voranschreitet. Und genau dagegen müssen die Betreiber der Online-Casinos wohl etwas tun in den nächsten Jahren. Neue Glücksspielgesetze wie das nun seit Mitte 2021 in Deutschland geltende Gesetz, stellen die Online-Casino-Betreiber aber immer wieder vor die Frage was sie denn tun sollen.

Denn ein solches Gesetz wie das deutsche Glücksspielgesetz setzt den Online-Casinos, die sich für eine deutsche Lizenz entscheiden, deutliche Grenzen. Verboten sind dadurch zum Beispiel Slots. Nur mit einigen Tricks ist es möglich, dass auch deutsche Spieler in den Online-Casinos mit deutscher Lizenz letztlich den einen oder anderen Slot spielen können.

Dennoch dürfen die Online-Casino-Betreiber nicht schlafen bzw. die Entwicklungen verschlafen. Denn neue Spielformen, sobald sie entwickelt, werden wohl in Zukunft, sollten bzw. müssen regelrecht aufgenommen werden ins Plattform-Portfolio.

Dies betrifft auch Erweiterungen klassischer Spielformen mit digitalen Mitteln. Ein Beispiel für neue Entwicklungen bei klassischen Spielformen sind zum Beispiel Augmented Reality- und Virtual Reality-Elemente. Diese Entwicklungen sorgen für ein besseres bzw. umfassenderes Spielerlebnis.

Weitere Entwicklungen, die wohl schon sehr bald auch bei den Big Playern der Online-Casinos zum Standard werden ist das Verschwimmen der Grenzen zwischen Glücksspiel (Gambling) und Videospielen (Gaming). Ein weiterer Trend sind Social Games, die Glücksspiele ohne Geldeinsatz imitieren und auch Komponenten sozialer Netzwerke werden wohl schon bald bei allen Online-Casinos Standard sein.