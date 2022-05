Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Unfall bei Erdung der Oberleitung

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 3. Mai 2022, um ca. 21:45 Uhr leistete eine Bundespolizeistreife im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße Erste Hilfe nach einem Stromunfall. Zuvor habe ein Baustellenmitarbeiter, nach eigenen Angaben, im Rahmen von Bauarbeiten an der Bahnstrecke die Oberleitung erden wollen, jedoch war der Strom nicht abgestellt. Die Bundespolizisten befanden sich auf ihrem Streifengang und nahmen einen lauten Knall sowie zwei Lichtbögen wahr. Vor Ort wurde ein Baustellenmitarbeiter angetroffen. Dieser schien augenscheinlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Ein Rettungswagen wurde alarmiert. Mit diesem wurde die betreffende Person in das Krankenhaus Hetzelstift zur ärztlichen Untersuchung verbracht und verblieb zur weiteren Beobachtung dort. Der derzeitige Gesundheitszustand ist unbekannt. Eine Oberleitung hat eine Stromstärke von über 1.000 Ampere und eine Spannung von 15.000 Volt. Das sind 65 Mal mehr als in den Steckdosen zu Hause. Selbst eine Annäherung zur Bahnoberleitung bedeutet, mit seinem Leben zu spielen!

Neustadt: Unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Drogeneinfluss befand sich eine 23-jährige Frau aus Ludwigshafen am 03.05.2022 um 11:00 Uhr, als sie mit ihrem Fahrzeug durch Beamte in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Ludwigshafenerin konnten bei dieser nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein in der hiesigen Dienststelle durchgeführter Vortest bestätigten den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Dieser Test verlief positiv auf THC, weshalb diese eine Blutprobe abgeben musste. Der Fahrzeugschlüssel der Frau wurde einer Bekannten übergeben. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):