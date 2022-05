Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.05.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Beim Rangieren Zaun beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.05.2022 gegen 17:00 Uhr wurde ein am Eichplatz in Bad Dürkheim ein Gartenzaun beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Citroen Berlingo beschädigte beim Rangieren den Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen angeben. Der Fahrer konnte an der Firmenanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Beim Ausparken Smart beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.05.2022 gegen 17:20 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in der Hauptstraße in Bad Dürkheim abgestellter Smart beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Renault Clio beschädigte beim Ausparken das Fahrzeugheck des ordnungsgemäß daneben geparkten Smart und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen angeben. Der Fahrer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Bad Dürkheim: Im Vorbeifahren Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.04.2022 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr wurde ein im Röhrich in Bad Dürkheim abgestellter Opel Astra beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Über die komplette rechte Fahrzeugseite entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Da sich der Fahrzeughalter zurzeit in einem Krankenhaus aushielt wurde der Schaden von einer Nachbarin bei der Polizei gemeldet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Geldbeutel nach Tanken entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.05.2022 gegen 06:30 Uhr wurde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim der Geldbeutel eines Rollerfahrers entwendet. Der 56-Jährige Fahrer hatte den Geldbeutel nach dem Bezahlen, auf die Sitzbank seines Rollers gelegt und vergessen diesen einzustecken. Kurze Zeit später stellte er den Verlust fest. Bei der Nachschau auf dem Tankstellengelände konnte eine Zeugin ausfindig gemacht werden. Diese hatte 2 Männer beobachtet, die einen auf dem Boden liegenden Geldbeutel eingesteckt hatten. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch der Führerschein, Personalausweis und Kreditkarten. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Bad Dürkheim: Diebstahl eines Kennzeichens

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 25.04.2022 10:00 Uhr bis 02.05.2022, 10:00 Uhr wurde im Triftweg in Bad Dürkheim das hintere Kennzeichen eines Renault Twingo entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Dreisten Betrügern zum Opfer gefallen

Haßloch (ots) – Ein Bitcoin-Investment weckte vor etwa zwei Wochen die Aufmerksamkeit eines Haßlocher Ehepaares, woraufhin eine Startgebühr entrichtet wurde. Kurze Zeit später sollte ein Konto eröffnet und dort ein größerer Geldbetrag hin überwiesen werden. Telefonisch meldete man sich dann bei dem Ehepaar und wollte online den Gewinn transferieren. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den unbekannten Tätern Zugriff auf den Laptop und das Online-Banking der Geschädigten zu erhalten. Mittels einer übermittelten TAN räumten die Täter anschließend das Konto des Paares leer. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro.

Die Polizei warnt an dieser Stelle vor dubiosen Anlagegeschäften, die meist online oder telefonisch ablaufen. In keinem Fall soll Unbekannten der Zugriff auf den eigenen Rechner gewährt oder TAN-Nummern preisgegeben werden.

Haßloch: Glück im Unglück

Haßloch (ots) – Glück im Unglück hatte ein 74-jähriger Harthäuser, der am 03.05.22 mit seinem Fahrrad die Holidayparkstraße überqueren wollte. Er übersah nämlich einen vorfahrtsberechtigten 34-jährigen Wachenheimer, der mit seinem PKW die Holidayparkstraße Richtung Haßloch befuhr und kollidierte trotz Vollbremsung beider Fahrzeuge mit diesem. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am PKW und dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Haßloch (ots) – Leicht verletzt wurde ein 67-jähriger Mann aus dem südwestpfälzischen Ruppertsweiler bei einem Verkehrsunfall am 03.05.22 in Haßloch. An der Kreuzung Raiffeisenstraße / Böhler Straße missachtete eine 57-jährige Haßlocherin mit ihrem Fahrzeug die Vorfahrt des Mannes und kollidierte mit ihm im Kreuzungsbereich. Der Südwestpfälzer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Hettenleidelheim: Eigener PKW verrät Unfallflüchtigen

Hettenleidelheim (ots) – Über den Unfallmeldedienst eines namhaften Automobilherstellers wurde ein Verkehrsunfall auf der B47 bei Hettenleidelheim mitgeteilt. Das Fahrzeug habe automatisiert einen stärkeren Aufprall gemeldet und man könne keinen Kontakt zum Fahrer herstellen. Vor Ort konnte durch die Polizeistreife jedoch kein verunfalltes Fahrzeug festgestellt werden, worauf Ermittlungen an der Halteranschrift aufgenommen wurden. Letztendlich stellte sich heraus, das die 18-jährige Fahrerin aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen war und hierbei einen Leitpfosten rammte. Anschließend entfernte sie sich in Unkenntnis des in ihrem Fahrzeug verbauten Unfallmeldesystems unerlaubt vom Unfallort. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Freinsheim: Auto zerkratzt

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 01.05.2022 21:00 Uhr bis 02.05.2022, 09:00 Uhr wurde ein, in der Alzeyer Straße in Freinsheim, abgestellter Seat Cupra von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des Seat wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Weiterhin wurde auf der Windschutzscheibe Katzenstreu verteilt. Es entstand ein Sachschaden von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots) – Am 03.05.22, 12:25 Uhr wurde der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Schnelltest auf Amphetamin war positiv. Der 31-jährige Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Grünstadt (ots) – Am 03.05.22, 17:15 Uhr kam es in Grünstadt, Westring zu einem Verkehrsunfall. Ein 8-jähriger Junge trat zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Hierbei wurde der Junge von einem Fahrzeug erfaßt. Der Junge kam zu Fall und zog sich eine Schürfwunde am Ellenbogen und ein Hämatom am Kopf zu. der 8-jährige wurde im Krankenhaus Grünstadt medizinisch versorgt.

Bissersheim: Einbruch in Gartenhaus

Bissersheim (ots) – Zwischen dem 26.04. und 02.05.22 kam es in Bissersheim, Am Goldberg zu einem Einbruchdiebstahl. Das Gartenhaus wurde aufgebrochen. Aus dem Gartenhaus und vom Gartengrundstück stahlen die Täter hierbei unter anderem eine Kettensäge, ein Stromagregat und einen Rasenmäher. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

