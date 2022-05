Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus

Speyer (ots) – In der Nacht vom 01.05.2022 auf den 02.05.2022 kam es in Speyer im Alois-Gruber-Weg zu einem Einbruchsversuch. Unbekannte Täter versuchten trotz geschlossener Rollläden über den Balkon ins Wohnungsinnere zu gelangen. Dies gelang den Tätern allerdings nicht. Sie verursachten lediglich Sachschaden an der Balkontür sowie dem Rollladen.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Zeit vom 01.05.2022, 20:00 Uhr bis zum 02.05.2022, 22:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Alois-Gruber-Weg in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Parkvorgang führt zur Eskalation

Speyer (ots) – Am Montag 02.05.2022 um 17:20 Uhr eskalierte ein Streit um eine Parksituation in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer. Eine 22-Jährige parkte ihren PKW auf einem Parkplatz. Darüber echauffierte sich ein 65-jähriger Mann derart, dass er die Frau beleidigte, bedrohte und ihren PKW beschädigte.

Die Geschädigte rief daraufhin die Polizei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Gegen die 22-Jährige wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da sie dem Mann den Mittelfinger zeigte.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Dienstag 03.05.2022 führten Kräfte der Polizei Speyer stationäre Kontrollstellen im Stadtgebiet durch. Zwischen 14-14:20 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer in der Friedrich-Ebert-Straße kontrolliert. Es kam zu einem Verstoß gegen die Gurtpflicht und zu einer verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons.

Eine weitere Kontrollstelle wurde zwischen 15-16:00 Uhr in der Spaldinger Straße eingerichtet. Dort konnten sowohl PKW als auch Fahrradfahrer Verkehrskontrollen unterzogen werden. Ein Verkehrsteilnehmer verstieß gegen die Gurtpflicht. Weitere 5 nutzten unberechtigt ihr Mobiltelefon. Darunter befand sich ein Fahrradfahrer.