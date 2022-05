Ettlingen – Schockanrufer erbeutet Schmuck

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Betrüger erbeuteten am Dienstag gegen 11 Uhr mit

der „Schockanrufermasche“ von einer 77-jährigen Frau Schmuck im Wert von 17.000

bis zu 20.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei spielten die Täter der Betrogenen

vor, ihre Tochter habe bei einem Verkehrsunfall eine Frau getötet und könne eine

Haft lediglich durch eine Hinterlegung einer Kaution von 50.000 Euro abwenden.

Die angeblichen Polizeibeamten erkundigten sich in der Folge über die

Vermögensverhältnisse der Seniorin. Die Betrüger überzeugten die 77-Jährige

offensichtlich davon, dass sie tatsächlich mit ihrer Tochter und der Polizei

spreche. In der Folge holte sie, wie von den Tätern gefordert, ihren Schmuck aus

dem Bankschließfach und übergab ihn in Ettlingen an eine Unbekannte. Allein hier

liegt der Schaden bei rund 20.000 Euro.

Die dreisten Täter gaben sich mit ihrer Beute aber nicht zufrieden und forderten

die Frau erneut auf, zur Bank zu gehen, um noch ihr Erspartes von ungefähr

19.000 Euro abzuheben. Die Bank zahlte dem Opfer allerdings den Betrag nicht

aus. Auch danach gaben die Täter nicht auf und schickten die 77-Jährige zu einer

weiteren Bank. Glücklicherweise rief die Frau ihren Schwiegersohn an, dieser

klärte sie auf, dass es sich um Betrüger handelte und ihre Tochter keinen Unfall

verursacht habe.

Das für Betrugsdelikte zuständige Dezernat der Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen.

Die Schockanrufer heben darauf ab, ihre Opfer zu schocken, damit sie keine

klaren Gedanken fassen können, um an deren Erspartes zu gelangen. Die

angeblichen Angehörigen heulen oftmals herzzerreißend ins Telefon und bitten um

Hilfe. Hier sollte man sofort auflegen und den benannten Angehörigen zur

Kontrolle selbst anrufen.

Auch bei Kautionsforderungen ist es angeraten sofort aufzulegen und die Polizei

zu verständigen.

Informieren Sie Sich über die Vorgehensweisen der Betrüger und reden in der

Familie oder in ihrem Bekanntenkreis über die Machenschaften, um sich zu

schützen.

Karlsruhe – Fußgängerin bei Überqueren einer Straße leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ohne auf den Straßenverkehr offenbar zu achten, überquerte am

Dienstagnachmittag eine 47-jährige Frau die Durmersheimer Straße in Karlsruhe

und streifte den Außenspiegel eines Autos.

Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin gegen 16.40 Uhr zu, als sie

hinter einem stehenden Bus auf die Straße trat. Scheinbar achtete sie nicht auf

den Verkehr und touchierte einen Außenspiegel eines vorbeifahrenden Audi. Die

Frau verletzte sich hierbei leicht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in einem

niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Linkenheim-Hochstetten – Raub an der S-Bahnhaltestelle Grenzstraße

Karlsruhe (ots) – Eine unbekannte Personengruppe griff am Dienstag gegen 17 Uhr

an der S-Bahnhaltestelle Grenzstraße in Linkenheim-Hochstetten zwei junge Männer

im Alter von 23 und 19 Jahren an und raubte eine Silberkette.

Die sechs- bis siebenköpfige Gruppe sprach wohl die Männer zunächst an. Im Laufe

des Gespräches griffen etwa fünf der Unbekannten offensichtlich die Opfer an und

verletzten diese auch leicht. Zeitgleich durchsuchte ein Täter den 23-Jährigen

nach Diebesgut. Ein Anderer entriss dem 19-Jährigen eine Silberkette. Danach

entfernte sich die Gruppe.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist etwa 17 Jahre alt, ungefähr 185 cm groß, trägt lockiges Haar

und hat eine schlanke Figur. Er war mit einem weißen Pullover mit Kapuze, blauer

Jeans bekleidet und führte eine kleine Tasche mit sich.

Der Zweite ist ungefähr 16 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlank und hat blondes

Haar. Er trug eine Art Herrenhandtasche.

Der dritte Unbekannte ist circa 13 Jahre alt, zwischen 165 und 170 cm groß, hat

kurzes, lockiges, schwarzes Haar und trug einen Oberlippenbart.

Der vierte Gesuchte ist etwa 12 Jahre, ungefähr 170 cm groß und hat dunkles,

lockiges, kurzes Haar. Er hatte ein weißes T-Shirt, blaue Jeans sowie schwarze

Schuhe an.

Von den weiteren Verdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie schlank sind.

Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen

übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu

melden.

Karlsdorf-Neuthard – Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Offenbar schwere Verletzungen zog sich ein 44-jähriger

Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Karlsdorf-Neuthard zu. Eine

Pkw-Fahrerin hatte dem Radfahrer wohl die Vorfahrt genommen.

Eine 45-jährige Autofahrerin fuhr gegen 07.15 Uhr die Sebastianallee in Richtung

Kreisverkehr. An der Einmündung der Straße „Über der Höhe“ in die Sebastianallee

missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von dort kommenden Radfahrers. Der

Mann wurde, obwohl er einen Fahrradhelm getragen hatte, schwer verletzt. Er

wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Fahrrad als auch der Pkw wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich

auf ungefähr 10.000 Euro.

Karlsruhe – Unfallflucht auf der Bundesautobahn 5 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der A5,

Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte, entfernte sich der mutmaßliche Verursacher

unerlaubt von der Unfallstelle.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet um 19.03 Uhr ein schwarzer Pkw auf dem

Beschleunigungsstreifen der Autobahnauffahrt Karlsruhe-Mitte ins Schleudern.

Dabei touchierte der Wagen einen Kleintransporter, der sich zu diesem Zeitpunkt

auf der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt befand. Ohne sich weiter um das

Geschehen zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher offenbar weiter. An dem

Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter

der Rufnummer 0721/944840 zu wenden.