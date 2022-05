Mannheim-Waldhof: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall entstanden

Mannheim-Waldhof (ots) – Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall,

der sich am frühen Dienstagnachmittag ereignete. Ein 35-jähriger Mann fuhr gegen

13.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Sonderburger Straße kommend auf die

Schienenstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr ein 58-Jähriger mit

seinem Sattelzug von der Frankenthaler Straße auf die Schienenstraße. Als der

Sattelzug in der weiteren Folge an der Zusammenführung der beiden Fahrstreifen

nach rechts wechseln wollte, missachtete der Mercedes-Fahrer die Vorfahrt des

Sattelzugs, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der

Mercedes so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtüchtig war und

abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrer blieben unverletzt.

Mannheim-Gartenstadt: Unfall verursacht und abgehauen – Zeugen gesucht

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter

Verkehrsteilnehmer am Dienstag im Stadtteil Gartenstadt. Der Unbekannte wollte

nach derzeitigem Kenntnisstand vom Oppauer Kreuzweg in den Eulenweg einbiegen

und streifte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten Toyota. Anschließend fuhr

er einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es war Sachschaden in

Höhe von fast 3.000 Euro entstanden.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu

melden.