Helmstadt/Bargen: Brand des „Dorfkruges“; Ursache ermittelt;

Helmstadt/Bargen (ots) – Die Ursache, die zum Brand der Gaststätte „Dorfkrug“ im

Ortsteil Bargen führte, dürfte ermittelt sein.

Wie die Brandexperten des Polizeireviers Sinsheim und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg herausfanden, soll das Feuer aufgrund eines

technischen Defekts einer Umwälzpumpe, die in einem Whirlpools auf der Terrasse

installiert war, entstanden sein.

Durch den Brand war am Sonntagmorgen ein Sachschaden von mehreren hunderttausend

Euro entstanden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerhalle – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag

brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Feldgebiet in Plankstadt ein. Die

Einbrecher bogen die Metallverkleidung des Schiebetors einer Lagerhalle für

landwirtschaftliche Fahrzeuge im Rubäckerweg auf und drangen ins Halleninnere

ein. Anschließend entriegelten sie das Schiebetor und öffneten es. Hier

montierten die Einbrecher an zwei Traktoren und einem Mähdrescher elektronische

Anbauteile ab und ließen sie mitgehen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro

geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.:

06202/288-0 zu melden.

Walldorf / A5: Zwei verletzte Autofahrer nach Aquaplaning

Walldorf (ots) – Am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, geriet eine 53-jährige

BMW-Fahrerin auf der regennassen Fahrbahn der A5 ins Schleudern, prallte gegen

die Leitplanke und wurde von einem nachfolgenden 27-jährigen Audi-Fahrer

erfasst. Die BMW-Fahrerin war in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs, als sie die

Kontrolle über das Auto verlor und in die rechte Leitplanke prallte. Hier wurde

sie abgewiesen, querte die Fahrbahnen und kollidierte mit der linken Leitplanke.

Der nachfolgende Audi-Fahrer erkannte die Gefahrensituation zu spät und

verunfallte mit dem BMW. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide

Fahrzeugführer leicht und mussten mit Rettungswägen in nahegelegene

Krankenhäuser gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als

30.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme

war der linke Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt.

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Fahrerin übersieht 73-Jährige beim Ausparken und fährt davon; Aufmerksame Zeugin verständigt Polizei und teilt Kennzeichen mit – Polizei ermittelt

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 18 Uhr verständigte

eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie beobachten konnte wie eine

Toyota-Fahrerin auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts in der Straße

„Frankenäcker“ rückwärts ausparkte und dabei eine Fußgängerin übersah. Als sie

die Toyota-Fahrerin auf die am Boden liegende, verletzte Frau aufmerksam machte,

sei die Unfallverursacherin einfach davongefahren. Sofort suchten Einsatzkräfte

des Polizeireviers Wiesloch die Örtlichkeit auf. Bei deren Eintreffen wurde die

73 Jahre alte Frau bereits durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt. Sie kam

zur weiteren Abklärung in eine Klinik. Die Zeugin hatte sich das Kennzeichen der

Toyota-Fahrerin gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Daraufhin suchten die

Polizeibeamten die Wohnanschrift der vermeintlichen Unfallverursacherin auf und

stellten diese zur Rede. Wieso die 53-Jährige ihren Pflichten nicht nachgekommen

war und einfach weiterfuhr, ist derzeit unklar und Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Die 53-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen, unter anderem

wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht rechnen.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte randalieren auf Gelände eines Sportvereins – hoher Sachschaden; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, nutzten

in der „Walpurgisnacht“ bislang unbekannte Personen das Gelände eines

Sportvereins in der Stamitzstraße, um dort zu feiern und zu randalieren. Neben

mehreren Sachbeschädigungen, unter anderem an einer Grundstücksbegrenzung und

einer Dacheindeckung, beschmierten die Unbekannten zusätzlich Gebäudeteile mit

Farbe. Zurückließen die Randalierer neben Unrat auch mehrere Flaschen Alkoholika

sowie offenbar zuvor mitgebrachte Möbelstücke. Die Gegenstände wurden

sichergestellt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg wurde mit der Spurensicherung an den Beweismitteln beauftragt. Die

Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Tel.: 06202 2880 zu melden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Montag, 18 Uhr bis

Dienstag, 16 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter offenbar

mutwillig zwei in der Straße „Karlstalweg“ geparkte Fahrzeuge, indem sie den

Lack eines Fords und eines VWs zerkratzten. Die Höhe der entstandenen

Sachschäden ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in dem

Bereich gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können,

sich unter der Tel.: 06271 92100 zu melden.