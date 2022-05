Jugendliche im Gleis verursachen Streckensperrung

Bad Sobernheim (ots) – Am Dienstagabend, des 3. Mai 2022 meldete ein Zeuge drei

Jugendliche im Gleisbereich auf der Brücke in Bad Sobernheim bei der Polizei

Kirn, die umgehend die Sperrung der Strecke veranlasste und die Bundespolizei

informierte. Die Jugendlichen waren bei Eintreffen der Streife bereits nicht

mehr vor Ort, dennoch konnte ein Jugendlicher im Nahbereich aufgrund von

Zeugenaussagen ausgemacht und festgestellt werden. Im Verlauf der Befragung des

festgestellten Jungen erscheint der Vater des 17-Jährigen in Begleitung seines

zweiten Sohnes. Auch der 12-jährige Bruder hatte sich, laut der Zeugenaussagen,

im Gleisbereich aufgehalten. Der Vater der beiden verhielt sich gegenüber den

Bundespolizisten unkooperativ und verweigerte die Namensangabe. Weiter äußerte

er, die Polizeibeamten als solche nicht anzuerkennen und auch nach zusätzlichem

Legitimieren des Beamten durch seinen Dienstausweis machte der Mann keine

Angaben zu seiner Person. Die Personalien konnten anhand von Zeugen festgestellt

werden. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund der

Verweigerung der Angabe zur Person. Gegen den 17-jährigen Jugendlichen wurde

aufgrund des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen ebenfalls eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Durch den Vorfall und die einhergehende

Streckensperrung zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr entstand insgesamt eine

Verspätung von 90 Minuten, die Auswirkung auf vier Züge hatte.

Betrunkener Audi-Fahrer kollidert beinahe mit Rettungsdienstfahrzeug

Bad Kreuznach/BAB 60 (ots)

Am 03.05.2022 gegen 18:30 Uhr, kam es auf der A60, in Höhe der AS Ingelheim-Ost, zu einem „Beinahe-Unfall“ zwischen dem Fahrer eines Audi Q5 und einem Rettungsdienstfahrzeug. Hierbei befuhren beide Fahrzeuge die Bundesautobahn 60 aus Richtung Ingelheim in Richtung Bad Kreuznach. Ca. auf Höhe der AS Ingelheim-Ost fiel der Besatzung eines Rettungsdienstfahrzeuges ein in Schlangenlinien fahrender blauer Audi Q5 auf. Dieser kollidierte mehrfach beinahe mit der Mittelleitplanke. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, lenkte der 55-jährige Beschuldigte aus Bad Kreuznach unvermittelt nach rechts ohne zu blinken und kollidierte beinahe mit dem Rettungsfahrzeug. Nur durch zeitnahes Hupen der Besatzung reagierte der Beschuldigte gerade noch rechtzeitig. Der Audi Q5 konnte in Bad Kreuznach-Planig einer Kontrolle unterzogen werden. Auf dem Beifahrersitz saß die 26-jährige Tochter der Lebensgefährtin. Der Fahrer war sichtbar alkoholisiert und beatmete das Gerät mit 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Quadfahrer schwer verletzt

Kirchheimbolanden, L 386 (ots)

Als heute, gegen 17.30 Uhr, ein 32 jähriger, aus dem Donnersbergkreis, mit seinem Quad die L 386, aus Richtung Bastenhaus kommend in Richtung Kirchheimbolanden befuhr, kam er, aus bisher ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Er versuchte durch Gegenlenken sein Quad wieder abzufangen, geriet dabei aber auf die linke Fahrbahn, überschlug sich dann und stürzte anschließend, samt Quad eine tiefe Böschung hinunter. Hierbei entstand am Quad Totalschaden. Dessen Fahrer verletzte sich zwar schwer aber nicht lebensbedrohlich und musste deshalb mit dem Rettungshubschrauber in die BGU Ludwigshafen verbracht werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die L 386 musste wegen der Unfallaufnahme von den Wehren aus Kirchheimbolanden, Dannenfels und Bennhausen für ca. 1 Stunde gesperrt werden.