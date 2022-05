Verstoß gegen das Steuergesetz

Bingen, 03.05., Mühlweg, 23:05 Uhr. Die Beamten kontrollierten den Fahrer eines Ford Galaxy mit bulgarischem Kennzeichen. Der 25-Jährige hat seinen Wohnsitz seit 2000 in Deutschland, entrichtet aber seitdem keine Kraftfahrzeugsteuer für das genutzte Fahrzeug. Er gab an, von dem Gesetz nichts gewusst zu haben.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen, 04.05., Hitchinstraße, 01:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein Mann in seinem PKW auf: er startete erst den Motor, nach Sichten der Polizisten schaltete er diesen wieder ab. Er blieb eine Weile in seinem dunklen Fahrzeug sitzen, dann stieg er aus und verließ die Tankstelle zu Fuß. Bei der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, was der 46-Jährige aber leugnete. Er wurde zwecks Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Die Fahrt zur Tankstelle konnte im Nachgang bewiesen werden.

Diebstahl mehrerer Rasensprenger

Sprendlingen, Bachgasse, 02.05., 17:00 Uhr – 03.05., 08:00 Uhr. Ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde meldete den Diebstahl mehrerer Rasensprenger (Gardena Comfort Turbinenregner), die er auf dem Freibadgelände aufgestellt hatte. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Diebstahl Leichtkraftrad

Bingen, 03.05., Gerbhausstraße, 08:30 Uhr – 10:30 Uhr. Ein 17-Jähriger erschien auf der Wache und meldete sein Leichtkraftrad als gestohlen. Er hatte es zuvor auf einem Parkplatz für zwei Stunden abgestellt. Das Kraftrad mit KIB-Kennung hat eine anthrazit-rote Farbe und leichte Kratzer am Tank. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, bitte der Polizei melden.

Senior fällt Trickbetrügern zum Opfer

Budenheim (ots) – Am gestrigen Dienstagmorgen kam es in Budenheim zu einem

Trickbetrug, bei welchem ein 88-jähriger Mann um einen vierstelligen Betrag

gebracht wurde. Der Mann befand sich gegen 10:30 Uhr mit seinem PKW auf einem

Parkplatz im Uhlerborner Weg. Dort wurde er von zwei Männern angesprochen,

welche ihn darum baten, einen Euro in kleinere Münzen zu wechseln. Der

hilfsbereite 88-jährige kam dieser Bitte nach. Erst später fiel ihm dann auf,

dass seine Geldbörse samt Bankkarte fehlte und bereits ein Geldbetrag von seinem

Konto abgebucht worden war. Das Opfer kann die beiden Täter wie folgt

beschreiben:

Unbekannter Täter 1:

Kleiner als 175 cm

Ca. 60 Jahre alt

Korpulent

Dicke Nase

Dunkler Hauttyp

Dunkle Kleidung

Unbekannter Täter 2:

Größer als 180 cm

Ca. 30-40 Jahre alt

Bekleidet mit einem blauen Hemd

Die Kriminalpolizei in Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um

Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall zwischen LKW und PKW

A 61/Rheinböllen (ots) – An der Anschlussstelle Rheinböllen kam es am 3.5.2022

gegen 07 Uhr zwischen einem PKW und einem LKW. Dabei fuhr ein 65-jähriger

PKW-Fahrer mit seinem Auto von der B 50 kommend auf die A 61 in Richtung

Ludwigshafen auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW eines 64-jährigen

LKW-Fahrers, der die Hauptfahrbahn befuhr. Da sich vor Ort der genaue

Unfallhergang nicht feststellen lies, ermittelt nun die Polizei, wie es zum

Zusammenstoß kommen konnte. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 1500

Euro, den am LKW auf ca. 750 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

32-Jähriger unter Drogeneinfluss

A 61 Wonnegau (ots) – Weil er seinen PKW unsicher führte, kontrollierte eine

Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 32-jährigen PKW-Fahrer

am 4.5.2022 gegen 02 Uhr. Der PKW war den Beamten auf der A 61 bei Mörstadt

aufgefallen. Bei der Überprüfung auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West

stellten die Polizisten dann Drogeneinfluss fest. Ein Vortest war ebenfalls

positiv. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Ihm drohen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie eine Strafanzeige.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A63 – kurzfristige Vollsperrung der Autobahn

Heidesheim (ots) – Am Dienstag Abend, gegen 21:24 Uhr, kam es auf der A63 in

Fahrtrichtung Kaiserslautern in Höhe der Anschlussstelle Biebelnheim zu einem

schweren Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau aus Rheinhessen befuhr mit ihrem

PKW den rechten Fahrstreifen der A63. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr

der nachfolgende 54-jährige Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis auf den PKW der

59-Jährigen. Dadurch kam der PKW der Frau ins Schleudern, überschlug sich und

blieb schließlich seitlich im Grünstreifen parallel zur Fahrbahn liegen. Die

Frau musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Anschließend

wurde sie in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Für

die Unfallaufnahme wurden beide Fahrtrichtungen kurzfristig voll gesperrt. Beide

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden

von 10.000 Euro.