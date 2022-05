Schockanrufe – Zwei Betrugsversuche am Telefon gescheitert

Worms (ots) – Am gestrigen Dienstag kam es gegen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr zu

gleich zwei Fällen von Schockanrufen mit dem Ziel Geldwerte zu erlangen. Die

beiden 70- und 92-jährigen Wormser Seniorinnen erkannten die Betrugsmasche

rechtzeitig und legten auf.

Im ersten Fall gab sich die Anruferin gegenüber der 70-Jährigen als deren

Tochter aus und berichtete von einer tragischen Unfallgeschichte. Daraufhin

hatte ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch übernommen und die Stellung

einer Kaution in Höhe von 100.000 Euro verlangt. Zusätzlich fragte er nach

Schmuck sowie sonstigen Wertgegenständen. Parallel erfolgte auf dem Mobiltelefon

der 70-jährigen ein weiterer Anruf des angeblichen Anwalts. Die Seniorin

erkannte schließlich den Betrugsversuch, woraufhin das Gespräch beendet wurde.

Im zweiten Fall wurde von einer 92-Jährigen am Telefon 80.000 Euro verlangt. Die

Seniorin beendete das Gespräch daraufhin unmittelbar.

Trickbetrug am Telefon ist ein Phänomen von dem fast ausschließlich ältere

Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen

Funktion, einer zu erwartenden Dienstleistung oder einer persönlichen Beziehung

zum Opfer, versuchen sich die Täter Geldwerte anzueignen.

Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und

die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät Ihnen die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst

nicht erkennen.

so inständige Bitten ein.

Ihrem Telefon angezeigt wird.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Alsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am

gestrigen Dienstag gegen 12:25 Uhr in Alsheim. Ein 37-jähriger Fahrer eines

Pedelec befuhr die Mehlpfortstraße in Richtung Ortsmitte, als er aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und auf

die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es zur Kollision mit einem zu diesem

Zeitpunkt verkehrsbedingt stehenden LKW. Der 37-Jährige musste verletzt in ein

umliegendes Krankenhaus gebracht werden.