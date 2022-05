Quad mit Anhänger wegen möglicher Unfallbeteiligung gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagnachmittag stellte eine

33-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis beim nach Hause kommen eine

Beschädigung am rechten hinteren Kotflügel ihres PKW fest. Sie vermutet, dass

der Schaden von einem Quad mit Anhänger verursacht worden sein könnte, das sich

an der Einmündung der Landesstraße 390 zur Landesstraße 401 (Verlängerung der

Jakobstraße) zum Rechtsabbiegen neben ihr eingeordnet hatte, dann jedoch wie sie

selbst nach links abgebogen war und unmittelbar danach wieder gewendet hatte.

Einen Anstoß habe sie nicht bemerkt, so dass ein etwaiger Zusammenstoß auch

durch den Quad-Fahrer unbemerkt geblieben sein dürfte. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens wird auf rund fünfhundert Euro geschätzt.

Hinweise zu dem gesuchten Quad mit Anhänger werden unter der Telefonnummer 06361

/ 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Randalierer in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei Männer in

Gewahrsam genommen. Gegen 17:20 wurden von mehreren Zeugen gemeldet, das ein

27-jähriger Mann am Fackelrondell Passanten anpöbeln würde, im Fackelbrunnen

gebadet hätte und mit Bierflaschen um sich werfe. Auch im Beisein der

Polizeibeamten pöbelte der Mann weiter und blockierte mehrmals den Busverkehr

vor Ort. Er wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Während der

Ingewahrsamnahme fing ein 42-jähriger Mann an die Beamten und Passanten

anzupöbeln. Er erhielt einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Auch er wurde

in Gewahrsam genommen. |elz

Angebranntes Essen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines angebrannten Essens sind am Dienstagmorgen

Feuerwehr und Polizei in die Ziegelstraße ausgerückt. Anwohner alarmierten die

Einsatzkräfte, da sie starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im 3.

Obergeschoss wahrnahmen. Weil die Bewohner der Wohnung nicht anwesend waren,

öffnete die Feuerwehr die Tür. Auf dem Herd stand Essen was angebrannt und für

die Rauchentwicklung verantwortlich war. Es entstand kein Personen- oder

Sachschaden. |elz

Kupferkabel gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein über 200 Meter langes Kupferkabel haben Diebe

in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle in der Straße „Am Hühnerbusch“ in

Rodenbach gestohlen. Irgendwann zwischen 15 Uhr und 7:30 Uhr machten sich

Unbekannte an dem Kabel zu schaffen. Die Polizei geht davon aus, dass das Kabel

von den Dieben vor Ort zerschnitten und mit einem Fahrzeug abtransportiert

wurde. Der Schaden wird auf mindestens 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet

um Hinweise. Wem sind in der Nacht zum Dienstag Personen oder Fahrzeuge im

Bereich der Baustelle aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wo wurde

Kupferkabel zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |elz

Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots) – An der Einmündung Donnersbergstraße / Mennonitenstraße

hat es am Dienstag gekracht. Eine Person wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Kurz vor 8 Uhr missachtete eine 60-jährige Autofahrerin die Vorfahrt einer

38-Jährigen. Die Unfallverursacherin wollte von der Mennonitenstraße in die

Donnersbergstraße einbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den

Fahrzeugen. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Sanitäter kümmerten sich um

die Frau. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie wurden

abgeschleppt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000

Euro. Zur Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich kurzzeitig für den Verkehr

gesperrt. |erf

Unbekannte zündeln auf Tankstellengelände

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf dem

Gelände einer Tankstelle in der Burgstraße gezündelt. Mit den Resten von

Kraftstoff aus dem Schlauch einer ausgeschalteten Zapfsäule und Papiertüchern

versuchten sie einen Brand zu legen. Das Vorhaben misslang. „Nicht auszumalen,

was da hätte Schlimmes passieren können.“, so Polizeisprecher Bernhard Christian

Erfort. Das Feuer der angesteckten Papiertücher erlosch vermutlich von selbst.

Durch die Tat wurde die Fugendichtung der Zapfsäuleninsel beschädigt. Die

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Brandgefahr und

bittet um Hinweise: Wem sind in der Nacht zum Dienstag, zwischen 1:30 Uhr und

2:30 Uhr, Personen oder Fahrzeuge rund um das Tankstellengelände in der

Burgstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen, |erf

Taschendiebe angeln sich Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Ein 78-Jähriger ist am Dienstag in der Königstraße Opfer

von Taschendieben geworden. In einem Lebensmitteldiscounter griffen die Täter

unbemerkt zu, vermutlich als der Mann an einer Selbstbedienungstheke stand. Die

Diebe angelten sich den Geldbeutel aus einer Hosentasche. Sie erbeuteten

mindestens 150 Euro, Ausweisdokumente und private Aufzeichnungen. Die Polizei

ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die am Dienstagvormittag Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf