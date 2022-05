Frankfurt-Flughafen: Pkw brennt in Tiefgarage

Frankfurt (ots) – (ne)Ein im Parkhaus am Flughafen, CargoCity Nord, abgestelltes

Auto brannte gestern Morgen gegen 8:45 Uhr. Dabei wurde ein weiteres Fahrzeug

sowie das Parkhaus beschädigt. Per Notruf wurde wie Feuerwehr verständigt. Die

konnte das Feuer an dem Mercedes C200 vollständig löschen, jedoch waren bereits

ein danebenstehender Mercedes E-Klasse sowie die betreffenden Bereiche der

Tiefgarage durch die starke Hitzeentwicklung mitbeschädigt worden. Der

Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei stellte den

C200 sicher und ermittelt nun zur Brandursache.

Frankfurt-Bockenheim: Fassadenkletterer angezeigt

Frankfurt (ots) – (ne)Ein 33-jähriger Mann ist gestern Abend auf ein Hochhaus

einer Bank in der Mainzer Landstraße geklettert. Die Polizei nahm den Mann

vorübergehend fest. Der in Polen wohnende Mann war gegen 19 Uhr an der

Außenfassade des 143 Meter hohen Gebäudes hochgeklettert. Als er noch auf einer

Höhe von rund fünf Metern war, sprach ihn ein Zeuge an, um ihn davon abzuhalten.

Der 33-Jährige blieb unbeeindruckt und kletterte schließlich bis auf das Dach.

Hier nahm ihn die bereits alarmierte Polizei in Empfang und brachte ihn zurück

auf den Boden der Tatsachen. Der 33-Jährige kam mit zur Dienststelle, wo er nach

Abschluss der Maßnahmen und Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen

wurde. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am Nachmittag eine

„Kletterprobe“ an dem Gebäude durchgeführt hatte. Seine mitgeführten und

anschließend sichergestellten Aufzeichnungsgeräte bestätigten diesen Verdacht.

Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Hausfriedensbruchs in beiden

Fällen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Kleingruppe greift Touristen an

Frankfurt (ots) – (ne)Eine Gruppe junger Männer hat gestern Nachmittag in

Sachsenhausen zwei junge Briten angegriffen, wenig später auch eine

Schülergruppe aus Kroatien. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndungsmaßnamen

sechs Personen fest. Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei zum südlichen Mainufer

gerufen, da es dort zu einem körperlichen Angriff von jungen Männern auf zwei 22

bzw. 35 Jahre alte britische Touristen gekommen war. Vor Ort konnten die

Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Wenig später, gegen 20:00 Uhr,

wurde die Polizei in die Klappergasse gerufen. Auch hier sei eine Gruppe junger

Männer auf Passanten, diesmal auf eine Schülergruppe aus Kroatien losgegangen.

Die alarmierten Streifen konnten die abermals flüchtende Gruppe auf der Alten

Brücke feststellen und kontrollieren. Gemäß den Personenbeschreibungen könnte es

sich in beiden Fällen um ein und dieselbe Gruppierung handeln. Die sechs Männer

(21-26 Jahre alt) waren aufgrund ihrer Bekleidung dem Fanlager von Eintracht

Frankfurt zuzuordnen. Sie wurden festgenommen und kamen nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam.

Frankfurt-Bockenheim: Auseinandersetzung im Pub

Frankfurt (ots) – (ne)Heute Nacht um kurz nach Mitternacht kam es in einem Pub

in der Niedenau zu einer Auseinandersetzung. Ein Gast erlitt leichte

Verletzungen. Laut Zeugenangaben sollen zwei Kleinbusse gegen 0:10 Uhr vor dem

Pub gehalten haben. Eine Gruppe von ca. 15-20 Personen sei ausgestiegen und habe

sich in das Lokal begeben. Hier sollen die unbekannten Angreifer die Gäste, u.

a. Fußballfans von West Ham United, unvermittelt körperlich angegriffen haben.

Als die Polizei alarmiert wurde verließen die Personen das Lokal, stiegen in

ihre Fahrzeuge und fuhren davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte keines der Fahrzeuge angetroffen werden. Laut der

Zeugen waren die Angreifer aufgrund ihrer „Vermummungsgegenstände“ dem Fanlager

von Eintracht Frankfurt zuzuordnen. Bei einem der beiden Kleinbusse soll es sich

um einen weißen Ford Transit mit Offenbacher Kennzeichen gehandelt haben. Der

verletzte Gast, ein 34-jähriger Mann aus Großbritannien, wurde zur medizinischen

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Einreise verweigert – Bundespolizei stoppt wegen Volksverhetzung verurteilten Mann

Frankfurt/Main (ots)

Am 2. Mai verhinderten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt die Einreise eines afghanischen Staatsangehörigen aus Antalya/Türkei kommend. Trotz eines bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbotes von 10 Jahren für die Bundesrepublik versuchte der Mann am Montagabend einzureisen.

Der 43-Jährige war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Verkehrsdelikte, darunter vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr, polizeilich in Erscheinung getreten. Am 4. Dezember 2018 verurteilte ihn ein hessisches Gericht zudem wegen Volksverhetzung in sechs Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wies die Bundespolizei den Afghanen am 3. Mai nach Antalya/Türkei zurück.