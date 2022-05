Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Am heutigen Dienstag (03.05.) erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Fulda – auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda – einen Unterbringungsbefehl gegen den 26-jährigen Fuldaer, woraufhin der Mann in eine forensische Psychiatrie überstellt wurde.

Die angeordnete Obduktion dauert derzeit noch an. Über ein Ergebnis wird im Laufe des morgigen Tages nachberichtet.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Fulda – Am Montag (02.05.), gegen 11.15 Uhr, wurde eine leblose Person mit Stichverletzungen vor einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weserstraße aufgefunden. Der Rettungsdienst konnte kurze Zeit später nur noch den Tod des 45-jährigen Mannes aus Fulda feststellen. Der gegen 12.40 Uhr festgenommene 26-jährige Tatverdächtige aus Fulda wurde bereits gestern – nach der Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht Fulda und einem erlassenen Unterbringungsbefehl – in eine forensische Psychiatrie überstellt, wir berichteten.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion an. Das entsprechende Ergebnis steht nun fest. Demnach wurde der Mann durch mehrere Stiche im Bereich des Oberkörpers tödlich verletzt. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für eine Selbstbeibringung der tödlichen Verletzungen vor, sodass von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden muss.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Fulda sowie die Auswertung der Spuren dauern weiter an. Die Hintergründe und Umstände der Tat – so auch die Motivlage – sind noch unklar und Gegenstand dieser Ermittlungen.

Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Nach Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Petersberg. Ein brauner VW Golf Plus wurde am Dienstag (03.05.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Zur Tatzeit – zwischen 9 Uhr und 12 Uhr – war das Auto im Ortsteil Untergötzenhof ordnungsgemäß in der Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks abgeparkt gewesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Dienstag (03.05.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, parkte ein Gerstunger Pkw-Fahrer seinen grauen Seat-Ibiza ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Fahrzeugs und verursachte dadurch Schaden von circa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfall beim Abbiegen – Ein Leichtverletzter

Rotenburg. Ein 15-jähriger Rotenburger fuhr am Dienstagnachmittag (03.05.), gegen 16.20 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad (Roller) hinter einem Lkw die Borgasse in aufsteigender Richtung entlang. Eine 36-jährige BMW-Fahrerin aus Ronshausen fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe eines dortigen Krankenhauses wollte der Roller-Fahrer nach links in die Straße „Am unteren Höberück“ abbiegen. Hierbei kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrerin. Der 15-jährige Rotenburger wurde leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen – Eine Person leicht verletzt

Lauterbach. Am Dienstag (03.05.), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Fahrerin aus Büdingen mit ihrem Honda Jazz die Bahnhofstraße von Schlitz kommend und wollte nach links auf die Fuldaer Straße abbiegen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen zwei Metallpoller eines Fahrzeughandels und einen dort abgestellten Pkw. Dieser wurde wiederum gegen ein weiteres Auto geschoben. Die Fahrerin des Honda verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt – Zeugen gesucht

Lauterbach. Den Lack von insgesamt sieben Fahrzeugen zerkratzten Unbekannte am Dienstag (05.04.) in der Hainigstraße und verursachten hierdurch Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Einem Anwohner fiel im Tatzeitraum eine männliche Person, circa 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, von kräftiger Statur und mit schwarzer Kleidung auf, welche sich zunächst fußläufig in der Straße aufhielt und anschließend in Richtung Rudloser Weg gelaufen sei. Ob dieser Mann in Zusammenhang mit den Taten steht, ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht auf Dienstag (03.05.) verschiedene Objekte auf dem Gelände einer Schule in der Werner-Schmid-Straße im Stadtteil Neuenberg mit Hakenkreuzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schule

Hünfeld. In der Nacht auf Dienstag (03.05.) brachen Unbekannte in das Verwaltungsgebäude einer Schule in der Jahnstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und flüchteten im Anschluss – nach derzeitigen Erkenntnissen – ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. In ein Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (03.05.) einzubrechen. Die Täter näherten sich einer rückwärtig gelegenen Tür des Gebäudes und hebelten an mehreren Stellen. Hierdurch verursachten sie Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfall auf der A66: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

A66. Am Dienstagmittag ereignete sich gegen 12:18 Uhr auf der A66 in Höhe der Anschlussstelle Fulda – Süd ein Verkehrsunfall.

Ein 77-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen wollte mit seinem VW Golf von der B27 aus Richtung Fulda auf die A66 in Fahrtrichtung Fulda auffahren. Nach Ende des Beschleunigungsstreifens kam es zu einer Berührung mit einem LKW, welcher auf der rechten Fahrspur der A66 gefahren ist. Hierdurch drehte sich der PKW, überschlug sich und kam im Graben neben der Autobahn zum Liegen.

Der schwer verletzte Fahrer konnte durch Ersthelfer und der Feuerwehr Eichenzell aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Auffahrtsbereich A66/B27 von Rothemann kommend in Richtung Fulda.