Felsberg-Niedervorschütz

43-jähriger Arbeiter bei Sturz tödlich verletzt. Unfallzeit: 04.05.2022, 12:45 Uhr Ein 43-jähriger Melsunger ist heute Mittag bei Reinigungsarbeiten an einem Gebäude mehrere Meter tief abgestürzt und erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Der 43 war mit Reinigungsarbeiten an einem Gebäude in der Hauptstraße beschäftigt. Im Rahmen der Arbeiten stürzte er mehrere Meter tief ab. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 43-jährige vor Ort seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei Homberg und das Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Arbeitsschutz und Sicherheit haben die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Borken und Fritzlar: Betrug durch angepassten Enkeltrick – Täter nehmen Kontakt über WhatsApp auf

Drei Betrugstaten durch falsche Angehörige Tatzeit: 02. und 03.05.2022 Am vergangen Montag und Dienstag wurden drei Senioren in Borken und Fritzlar über WhatsApp auf ihrem Handy oder auf dem Festnetzt von vermeintlichen Verwandten kontaktiert und um Geld gebeten. Die unbekannten Täter täuschten in den Nachrichten finanzielle Probleme vor und baten um direkte Geldüberweisungen oder die Bezahlung von angeblichen Rechnungen. In einem Fall wurde der versuchte Betrug erkannt und kein Geld überwiesen, in zwei Fällen wurden Beträge im unteren vierstelligen Bereich bezahlt. Der Betrug wurde erst später bemerkt, als Kontakt zu den „richtigen“ Verwandten bestand.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an.