Speyer (ots) – Mehrere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwochmorgen 04.05.2022 im Bereich der Rheinhäuser Straße in Speyer eine Schwanenfamilie. Die beiden Elterntiere machten sich mit ihren 5 Jungtieren auf in Richtung Rhein/Industriestraße.

Zum Schutz der eindrucksvollen Tiere bekamen diese eine polizeiliche Eskorte bis zum Rheindamm.