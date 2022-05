Bundesweiter Verkehrssicherheitstag “sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick”

Gießen (ots) – Die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer ist ein wesentlicher Faktor für die Sicherheit im Straßenverkehr. Fahrzeugführer müssen in jeder Verkehrssituation in der Lage sein, ihr Gefährt sicher zu beherrschen. Das Polizeipräsidium Mittelhessen beteiligt sich am 05.05.2022 an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion “sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick”.

Mit Präventionsveranstaltungen und Verkehrskontrollen sensibilisiert die Polizei für die Gefahren eingeschränkter Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr.

Die Einflüsse auf die Fahrtüchtigkeit sind vielfältig: Das eigene gesundheitliche Wohlbefinden, Ablenkung oder körperliche Einschränkungen können ebenso fatale Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben, wie Alkohol, Drogen oder Medikamente.

An Präventionsständen informieren die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mittelhessen über die Gefahren mangelnder Fahrtüchtigkeit und vermitteln Tipps und Tricks für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Marburg: Elisabeth-Blochmann-Platz von 14.30 bis 16.30 Uhr

Friedberg: Kaiserstraße von 14.00 bis 16.00 Uhr

Gießen: Berliner Platz von 14.00 bis 17.00 Uhr

Herborn: Marktplatz von 14.00 bis 16.00 Uhr

Verantwortung: Verkehrssicherheit-Alle helfen mit!

Der Grundsatz der gegenseitigen Rücksicht und ständigen Vorsicht im Straßenverkehr bezieht sich nicht nur auf das Fahrverhalten des Einzelnen. Jeder trägt selbst Verantwortung für seine Verkehrstüchtigkeit.

E-Bike & Co: Erst ausprobieren-Dann fahren!

Fahrradmobilität mit Elektroantrieb bedeutet entspanntes Fahren und Flexibilität bei der Tourenplanung. Der geübte Umgang mit der Technik und die schrittweise Gewöhnung an die Geschwindigkeit erhöhen nicht nur die eigene Sicherheit im Straßenverkehr.

Gutes Hören, gutes Sehen: Behalte den Durchblick-Spitz die Ohren!

Fehlende akustische oder visuelle Eindrücke und Ablenkung können lebensgefährlich werden, wenn man Fahrzeuge lenkt. Losgelöst vom Alter kann eine sichere Verkehrsteilnahme nur durch eine körperliche und mentale Gesundheit sichergestellt werden.

Müdigkeit: Mach mal Pause-Ausgeschlafen ans Ziel!

Wer müde ist, macht Fahrfehler. Das belegen viele Verkehrsunfälle, die durch Übermüdung verursacht werden. Wer ausgeruht ein Fahrzeug lenkt und auf der Tour Pausen einlegt, erreicht mit Sicherheit sein Ziel!

Drogen und Medikamente: Dein Trip: Ohne Drogen!

Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Drogen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Medikamente sind damit nicht vereinbar.

Alkohol: Dont drink and drive!

Die Auswirkungen von Alkoholgenuss auf die Fahrtüchtigkeit sind unumstritten: Eingeschränkte Reaktionsfähigkeit, enthemmte Selbstüberschätzung oder begrenztes Sichtfeld bergen ein enormes Gefahrenpotential im Straßenverkehr. Deswegen: Wer fährt, trinkt nicht; wer trinkt, fährt nicht.

Gießen: 22-Jähriger mit etwa 100 Gramm Drogen

Zivilbeamte waren am Dienstagnachmittag 03.05.2022 im Bereich der Bootshausstraße unterwegs. Den Beamten kam dabei ein Mann verdächtig vor. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Deutsche offenbar gerade Drogen zu sich nahm. Bei der Durchsuchung wurden die Beamten auch weiter fündig. Sie stellten ca. 100 Gramm Haschisch und Marihuana sicher. Offenbar wollte der Verdächtige die Drogen verkaufen. Ein Verfahren wegen Drogenhandel wurde eingeleitet.

Gießen: 43-jähriger Georgier festgenommen

(ots) – Gleich doppelt Ärger bekommt wahrscheinlich ein 43-jähriger Mann aus Georgien. Er hatte offenbar am Mittwochmittag 04.05.2022 in einem Geschäft im Seltersweg Kleidungsstücke im Wert von fast 200 Euro entwendet. Zeugen hatten dies bemerkt und verfolgten den mutmaßlichen Ladendieb.

Polizeibeamte konnten den Flüchtenden wenig später an der Bushaltestelle Johanniskirche festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Sie fanden bei ihm auch geringe Mengen an Drogen. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Staufenberg: Diebesgut nach Zeugin geworfen

(ots) – Wegen Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 44-jährigen Mann. Offensichtlich hatte der georgische Staatsangehörige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, am Dienstag 03.05.2022 gegen 19.00 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft in der Porstendorfer Straße betreten und Waren im Wert von über 100 Euro in seinen Rucksack versteckt.

Eine Zeugin hatte dies bemerkt und lief dem Mann nach. Auf seiner Flucht warf er mit dem Rucksack nach der Zeugin und verletzte sie leicht. Er konnte wenig später festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der 44-Jährige zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641/7006 3755.

Gießen: Fahrrad in der Feulgenstraße gestohlen

Ein Mountainbike der Marke Cube wurde in der Nacht zum Dienstag in der Feulgensttraße entwendet. Die Täter hatten offenbar das Schloss geknackt und das schwarze Rad des Typs Race One mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Gravel Bike weg

Im Heinrich-Buff-Ring haben Unbekannte am Mittwoch 04.05.2022 zwischen 11.30-13.45 Uhr ein Gravel-Bike der Marke Scott entwendet. Das dunkelgrüne Rad des Typs Speedster Gravel 30 hat einen Wert von etwa 15.00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Überweisung im letzten Moment verhindert

Beinahe zu einem sogenannten Whats-App betrug kam es Mitte letzter Woche in Reiskirchen. Ein 71-Jähriger war per WhatsApp durch die angebliche Tochter kontaktiert worden. Die “Tochter” teilte dem Mann mit, dass deren Handy beschädigt sei und man daher die Nachrichten von einer anderen Rufnummer aus sendet.

Glücklicherweise nahm der 71-Jährige dann Kontakt zu einer anderen Tochter auf. Diese konnte verhindern, dass 500 Euro an die Betrüger überwiesen wurden.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Bei Parkmanöver BMW touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein bislang Unbekannter in der Rodheimer Straße in einer Parkbucht einen parkenden BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 5er BMW zurückkam, war dieser am hinteren, rechten Kotflügel beschädigt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Parken Audi beschädigt

Am Dienstag (03.Mai) zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Einparken in der Straße Hegweg einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A1 zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Eine 25-jährige Frau in einem Mitsubishi befuhr am Dienstag (05.April) gegen 14.30 Uhr die Hauptstraße in Oberkleen in Richtung Cleeberg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dem Mitsubishi entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr.

Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Renault beschädigt und weggefahren

3.500 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht von Samstag (30.April) in der Straße “Philosophenwald”. Der Renault stand zwischen 06.00 Uhr und 14.45 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 4.

Ein Unbekannter beschädigte den weißen Clio auf der Fahrerseite und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall bei Spurwechsel

Am Dienstag (03.Mai) gegen 07.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann in einem BMW den linken Fahrstreifen der Grünberger Straße in Richtung Ludwigstraße. Ein bislang Unbekannter fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, wechselte offenbar ohne auf den Verkehr auf die linke Spur und touchierte den BMW des 20-Jährigen.

Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Abbiegeversuch

Eine 20-jährige Frau aus Gießen in einem VW befuhr am Dienstag (03.Mai) gegen 19.10 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Klein-Linden auf dem mittleren Fahrstreifen. Die VW-Fahrerin beabsichtigte links abzubiegen und wechselte den Fahrstreifen.

Dabei übersah sie eine 65-Jährige in einem Skoda und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren VW touchiert

Am Dienstag (03.Mai) gegen 10.00 Uhr rangierte eine 72-jährige Frau in einem Ford in der Stephanstraße und beschädigte dabei einen geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Fiat beim Einparken touchiert

Am Dienstag (03.Mai) touchierte ein zunächst Unbekannter beim Einparken in der Gaffkystraße einen geparkten Fiat. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei.

Die Ermittlungen führten zu einer 20-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine 23-jährige Frau aus Lollar, ein 22-Jähriger aus Fernwald in einem Seat und ein 51-jähriger Pohlheimer in einem VW befuhren hintereinander den Schiffenberger Weg in Richtung Lich. Offenbar bemerkte der Pohlheimer dabei den Bremsvorgang der 23-Jährigen und des Seat-Fahrers nicht und fuhr auf den Seat auf.

Durch den Aufprall wurde der Seat auf das Fahrzeug der Lollarerin geschoben. Der Seat-Fahrer sowie ein 21-Jähriger Mitfahrer verletzten sich leicht. An allen 3 Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

