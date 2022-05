Angebot des Polizeipräsidiums Westhessen – Fahrradcodierungen in Kronberg

Oberursel – und jetzt mit Zusatztermin, ebenfalls in Oberursel –

Wie bereits am 02.05.2022 in unserer Veröffentlichung mitgeteilt, bietet das Polizeipräsidium Westhessen interessierten Bürgerinnen und Bürgern an mehreren Terminen die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die PD Hochtaunus bietet nunmehr einen weiteren Termin an:

Mittwoch, 11. Mai 2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, in Oberursel, Oberhöchstadter Straße 7, Polizeistation Oberursel

Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Kaufrechnung für das zu codierende Fahrrad. Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamtinnen und -beamten an dem Tag auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der Diebstahlsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung.

Für diesen Termin ist keine Anmeldung erforderlich. Es sind aber Wartezeiten einzuplanen, da nur eine Codier-Maschine zur Verfügung steht.

Autoknacker in Oberursel unterwegs

Oberursel, An der Burg, und Oberursel, Ortsteil: Weißkirchen, Franz-Dietz-Straße, 02.05.2022, 21:00 Uhr, bis 03.05.2022, 08:00 Uhr

(gr) In der Nacht zum Dienstag waren in Oberursel und in Oberursel-Weißkirchen Autoknacker unterwegs. Es wurden bisher zwei Taten angezeigt. In beiden Fällen hatten die Eigentümer ihre Fahrzeuge, einen Seat und einen BMW, in der Franz-Dietz-Straße und in der Straße „An der Burg“ ordnungsgemäß geparkt. Im Zeitraum von Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, öffneten die Täter die PKW offensichtlich mit einem technischen Hilfsmittel. Beide Fahrzeuge sind mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Anschließend suchten sie mutmaßlich nach Wertsachen. Aus dem Seat in Weißkirchen entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Aus dem zweiten Auto, einem BMW, wurde ein Mobiltelefon gestohlen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Stromaggregat von Baustelle entwendet.

Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, Stift-Tepl-Straße, 29.04.2022 bis 02.05.2022

(gr) Unbekannte Täter entwendeten am vergangen Wochenende in Bad Homburg, Ortsteil: Gonzenheim, ein Stromaggregat von einer Baustelle. Die Diebe hatten sich widerrechtlich Zutritt auf das Grundstück in der Stift-Tepl-Straße verschafft. Dort erbeuteten sie das mit einem Schloss gesicherte Elektrogerät. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Wert des Aggregates wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Auch in diesem Fall bittet die Kriminalpolizei Bad Homburg Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Unfallverursacher flüchtet

Oberursel-Oberstedten, Hauptstraße, 28.04.2022 bis 29.04.2022

(gr) In Oberursel-Oberstedten verursachte ein/e unbekannte/r Autofahrer/in in der vergangenen Woche einen Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Anschließend flüchtete er/sie von der Unfallstelle. Der Eigentümer eines grauen Opel Zafira hatte seinen PKW am vergangenen Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 106, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Nachdem er am Freitag, gegen 17:00 Uhr, zurückkehrte, stellte er fest, dass der Kotflügel und die Stoßstange auf der linken Seite beschädigt waren. Offensichtlich hatte der/die Flüchtige den Opel im Vorbeifahren beschädigt. Die Oberurseler Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 624 – 00 zu melden.

Auffahrunfall unter Motorradfahrern

Schmitten, Zum Feldberg, 03.05.2022, gegen 16:00 Uhr

(gr) In Schmitten ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern. Dabei wurden der Unfallverursacher und seine Mitfahrerin verletzt. Ein 48-jähriger Mann mit Wohnsitz in Neu-Anspach war gegen 16:00 Uhr mit seinem Motorrad der Marke: Fantic Caballero Scrambler 500 auf der Straße „Zum Feldberg“, aus Richtung Ortsmitte kommend, in Fahrtrichtung Arnoldshain unterwegs und beabsichtigte nach rechts in eine Grundstückeinfahrt einzubiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender, 16-jähriger Leichtkraftradfahrer mit seiner Yamaha zu spät und fuhr auf. Beide Kradfahrer kamen zu Fall. Der 16-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin, beide ebenfalls mit Wohnsitz im Hochtaunuskreis, mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.