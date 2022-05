Schlafenden Mann gegen den Kopf getreten, Wiesbaden,

Bahnhofsplatz, 03.05.2022, 18.25 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde einem auf dem Bahnhofsplatz schlafenden Mann von

einer unbekannten männlichen Person gegen den Kopf getreten. Der 60-jährige

Geschädigte lag gegen 18.25 Uhr zwischen den gläsernen Elementen des Bussteigs

A, als der Angreifer sich dem Schlafenden näherte und diesem ohne ersichtlichen

Grund gegen den Kopf trat. Eine Zeugin gab gegenüber den eingesetzten Beamten

an, dass es sich bei dem Täter um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit einem

„südländischen Erscheinungsbild“ und schwarzen Haaren gehandelt habe. Die Person

sei mit einer schwarzen Baseballmütze, einer schwarzen Trainingsjacke und einer

blauen Jeans bekleidet gewesen. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen darum, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Im Bus von zwei Unbekannten beleidigt und geschlagen, Wiesbaden-Biebrich,

Straße der Republik, 03.05.2022, 14.00 Uhr,

(pl)Im Bereich der Straße der Republik ist am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger

Mann in einem Linienbus von zwei unbekannten Tätern angegriffen worden. Das Duo

soll den Geschädigten gegen 14.00 Uhr in dem Bus zunächst beleidigt und

anschließend geschlagen haben. Eine Beschreibung der Angreifer liegt nicht vor.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Mit Stein beworfen,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, 03.05.2022, 20.30 Uhr,

(pl)In der Hans-Böckler-Straße wurde am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr eine

60-jährige Frau mit einem Stein beworfen und am Kopf getroffen. Bei dem Werfer

des Steines soll es sich um einen etwa 16-17 Jahre alten Jugendlichen mit

kurzen, schwarzen Haaren gehandelt haben. Dieser sei nach der Tat in Richtung

August-Bebel-Straße geflüchtet. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Mögliche

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Haus des

Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Wielandstraße, 03.05.2022, 22.05 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurden zwei Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der

Wielandstraße von einem Nachbarn dabei erwischt, wie sie versuchten, in eine

Wohnung einzubrechen. Das Duo hatte sich gegen 22.05 Uhr Zugang ins Treppenhaus

verschafft und sich anschließend an der Wohnungstür zu schaffen gemacht. Hierbei

wurden sie dann aber von dem heimkehrenden Nachbarn ertappt und suchten

daraufhin das Weite. Die beiden Einbrecher sollen jünger als 25 Jahre alt, ca.

1,75-1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen

oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Vier E-Bikes aus Gartenhaus gestohlen, Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße,

02.05.2022, 14.00 Uhr bis 03.05.2022, 07.30 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen waren in der Nauroder Straße in

Bierstadt Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter begaben sich auf das Grundstück

eines Einfamilienhauses, drangen in die dortige Gartenhütte ein und entwendeten

hieraus vier hochwertige E-Bikes mit den dazugehörigen Akkus. Hinweise nimmt das

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Trickdiebe bestehlen Seniorin,

Mainz-Kostheim, Steinern Straße, 03.05.2022, 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr,

(pl)Zwei Trickdiebe haben am Dienstag in Mainz-Kostheim eine Seniorin in deren

Wohnung bestohlen. Der Geschädigten wurde zunächst im Verlauf des Vormittags

telefonisch das baldige Erscheinen zweier Männer angekündigt. Als das Duo dann

gegen 13.00 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin in der Steinern Straße erschien,

erschlichen sich die beiden unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung und

entwendeten unbemerkt eine Bankkarte sowie weitere persönliche Dokumente. Die

Trickdiebe sollen ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und akzentfreies Deutsch

gesprochen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Randalierer durch die Waldhofstraße gezogen, Mainz-Kostheim, Waldhofstraße,

03.05.2022, 22.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend waren in der Waldhofstraße in Kostheim Randalierer

unterwegs. Der Polizei wurde gegen 22.35 Uhr gemeldet, dass etwa vier bis sechs

Jugendliche durch die Waldhofstraße ziehen und die Außenspiegel geparkter Autos

beschädigen würden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Außenspiegel von

mindestens vier Fahrzeugen von den Vandalen verdreht worden waren. Zwei der

Spiegel wurden hierdurch beschädigt. Das 2. Polizeirevier hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Fahrgäste bei Bremsung von Linienbus verletzt – Pkw geflüchtet, Wiesbaden,

Schiersteiner Straße, 03.05.2022, 17.25 Uhr,

(pl)In der Schiersteiner Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem

Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden sind.

Die Fahrerin des Linienbusses war gegen 17.25 Uhr auf der Busspur der

Schiersteiner Straße stadtauswärts unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zur

Willy-Brandt-Allee sei dann plötzlich ein links neben dem Bus fahrendes Fahrzeug

nach rechts abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu

verhindern, habe die Busfahrerin stark abbremsen müssen. Dies hatte zur Folge,

dass drei Fahrgäste zu Fall kamen und leicht verletzt wurden. Die

unfallverursachende Person habe die Fahrt in Richtung stadtauswärts fortgesetzt,

ohne sich um die Folgen zu kümmern. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls

sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem

Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Busfahrer beleidigt und Widerstand geleistet,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Dienstag, 03.05.2022, 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend leistete ein Mann in Taunusstein-Hahn Widerstand, nachdem

er zuvor einen Busfahrer beleidigt hatte und einen Linienbus partout nicht

verlassen wollte. Gegen 19:00 Uhr beabsichtigte ein 65-jähriger Taunussteiner am

Zentralen Omnibusbahnhof in Taunusstein-Hahn mit seinem Fahrrad in einen

Linienbus einsteigen. Da zu diesem Zeitpunkt die vorgesehenen Abstellplätze

belegt waren, untersagte der zuständige Busfahrer die Mitnahme des Fahrrads.

Hierauf habe der Zweiradfahrer erbost reagiert und den Busfahrer mehrfach

beleidigt. Als der 65-Jährige daraufhin in den Bus einstieg, wurde er

aufgefordert das Transportmittel zu verlassen. Da er der Aufforderung nicht

nachkam, verständigte der Fahrer die Polizei. Kurz darauf traf die verständigte

Polizeistreife am Busbahnhof ein und bat den Mann den Bus zu verlassen. Dieser

ignorierte zunächst die Anweisung und blieb sitzen. Als die Beamten ihn

daraufhin aus dem Bus geleiten wollten, habe er sich mit Tritten und Kopfstößen

zur Wehr gesetzt. Es kam zu einem Gerangel bei dem der Mann leicht verletzt

wurde. Letztlich gelang es der Streife den 65-Jährigen zu fesseln, aus dem Bus

zu befördern und einer Kontrolle zu unterziehen. Nach Abschluss der Maßnahme

wurde er vor Ort entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und

Widerstand.

Betrug mittels Messengerdienst, Taunusstein-Wehen, Hohenstein-Holzhausen über

Aar, Montag, 02.05.2022 / Dienstag, 03.05.2022

(fh)In den vergangenen Tagen sind eine Frau aus Taunusstein und ein Mann aus

Hohenstein Betrügern aufgesessen, welche ihnen auf dreiste Art und Weise eine

missliche Lage vorgaukelten. Eine unbekannte Person nahm jeweils in

betrügerischer Absicht über einen Messengerdienst Kontakt zu beiden Mitbürgern

auf und gab sich als deren Tochter aus. Hierbei wurde eine Notlage vorgegaukelt

und beide so zum Überweisen von Geld gebracht. Erst im Nachgang fiel der

Schwindel auf. Die beschriebene Variante ist nur eine Spielart, wie gemeine

Betrüger an Ihr Geld gelangen möchten. Auch per SMS -Nachricht werden zurzeit

vermehrt Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und erklärt, dass man eine neue

Mobilfunknummer habe. Aus diesem Grund erscheine nicht wie gewohnt der Name von

Tochter, Sohn oder Enkel im Display sondern nur „die neue Nummer“. Dann wird

versucht Vertrauen aufzubauen, um jedoch schlussendlich von finanziellen

Problemen zu sprechen, verknüpft mit der Bitte eine offene Rechnung zu

begleichen. Lassen Sie sich auf solche Spielchen nicht ein. Überweisen oder

übergeben Sie niemals aufgrund von telefonischen oder schriftlichen

Kontaktaufnahmen Geld. Wenn Verwandte oder Freunde von Ihnen Geld leihen

möchten, sollten diese Sie doch persönlich aufsuchen! Beenden Sie solche

Kontaktaufnahmen immer und wählen Sie den Notruf 110. Unter

www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche Hinweise zu den

Maschen der Betrüger.

VW bei Unfallflucht beschädigt, Idstein, In der Ritzbach, Dienstag,

26.04.2022, 12:00 Uhr bis Dienstag, 03.05.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Straße „In der Ritzbach“ wurde im Laufe der vergangenen Woche ein

Fahrzeug beschädigt. Von der unfallverursachenden Person fehlt bislang jede

Spur. Zwischen Dienstag, dem 26.04.2022 und gestern Morgen beschädigte ein

unbekanntes Fahrzeug vermutlich im Rahmen eines Parkmanövers einen schwarzen VW

Phaeton und verursachte an der Frontstoßstange einen Schaden von etwa 1.500

Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu der Unfallflucht unter der

Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Fahrerin bei Unfall verletzt, Idstein-Dasbach, Landesstraße 3026 /

Henri-Dunant-Allee, Dienstag, 03.05.2022, 13:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag kam es im Bereich eines Kreisverkehres in Idstein-Dasbach

zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 79 Jahre alte

Eppsteinerin die L 3026 in Dasbach von Niedernhausen nach Idstein. In Höhe eines

Kreisverkehrs im Bereich der Henri-Dunant-Allee verlor die Dame aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Dacia Sandero, streifte dabei die

Randbegrenzung des Kreisels und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei

kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen und kam letztlich in einem Graben zum

Stillstand. Die Dame erlitt im Rahmen des Unfalls schwere, jedoch nicht

lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus

gebracht. Der Gesamtschaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert. Der Dacia musste

von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Zwei Mal Totalschaden bei Kollision, Heidenrod-Kemel, Landesstraße 3455,

Dienstag, 03.05.2022, 16:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3455 zwischen

Huppert und Kemel ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen

16:50 Uhr beabsichtigte eine 68-jährige Frau aus Bad Schwalbach mit ihrem VW

Golf von der B260 auf die L 3455 in Richtung Huppert aufzufahren. Ersten

Ermittlungen zufolge übersah sie einen von rechts kommenden und auf der L 3455

fahrenden Hyundai i30, welcher mit einem 23-Jährigen aus dem Rhein-Lahn-Kreis

besetzt war. Der junge Mann war dabei auf der vorfahrtsberechtigten Landesstraße

von Kemel nach Huppert unterwegs. Es km zur Kollision beider Pkw, bei der sich

der 23-Jährige leicht verletzte. Er wurde nach einer ambulanten Behandlung vor

Ort entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort

abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden, in den auch Beschädigungen an der

Fahrbahn einfließen, wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.