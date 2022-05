Stuttgart: Todesfall am 2. Mai 2022 während polizeilichem Einsatz in Mannheim

Stuttgart – Am 2. Mai 2022 kam es bei einem polizeilichen Einsatz in Mannheim zu einem Todesfall.

Die Obduktion des Leichnams ist für den 4. Mai 2022 vorgesehen. Mit den Ergebnissen der Rechtsmedizin wird nach derzeitigem Stand bis Ende der Woche gerechnet. Bei dem 47-jährigen Verstorbenen handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen und nicht – wie gestern in den sozialen Medien fälschlicherweise kolportiert – um einen türkischen Staatsangehörigen. Der 47-Jährige war – das haben die ersten Ermittlungen ergeben – in Behandlung im Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim (ZI) und verließ gegen Anraten des Arztes das ZI in Richtung Marktplatz.

Im Fokus der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) steht die detaillierte Rekonstruktion des Geschehens. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden beteiligten Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mannheim wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt mit Todesfolge eingeleitet.

Das LKA BW bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0800 503 503 533. Videos können im Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg übermittelt werden https://bw.hinweisportal.de.