Auf die Fußballweltmeisterschaft muss noch etwas gewartet werden. Erst im November 2022 rollt der Ball in der ersten Winterausgabe der WM über das Feld. Zuvor werden die Damen in der EM auf dem Spielfeld auflaufen und zeigen sich bereits jetzt im neuen Look: Die Präsentation des neuen Deutschland-Trikots weckt die Vorfreude auf spannende Spiele.

Am 6. Juli rollt der Ball wieder über den grünen Rasen von Manchester. Mit der Begegnung England gegen Österreich treten die Frauenmannschaften an, um den heißen Sommer mit jeder Menge Fußball zu verschönern. Während die Herren in Katar zeigen müssen, welche Leistungen in ihnen steckt, können die Frauen auf englischem Boden zeigen, was in ihnen steckt.

Deutschland wird am 8. Juli in London sein erstes Spiel bestreiten. Mit Dänemark als ersten Gegner dürften die Chancen auf einen Sieg gut stehen. Von 1995 bis 2013 holten die deutschen Frauen ohne Unterbrechung den Meistertitel nach Hause und mussten sich lediglich 2017 gegen die Niederlande geschlagen geben. Eine Leistung, die bei den Herren in dieser Form nicht abgerufen wurde. Dennoch muss sich der deutsche Frauenfußball immer noch mit deutlich weniger Aufmerksamkeit zufriedengeben und steht – unverdient – im Schatten von Manuel Neuer und Co. Ein kleiner Wehrmutstropfen: Obwohl sich der Volkssport Fußball hierzulande großer Beliebtheit erfreut, ist er im nationalen Vergleich weniger gefragt. Wie der Anbieter von Online Wetten Betway in einer Umfrage herausfand, folgen auf Twitter, Instagram, TikTok und YouTube insgesamt nur 17,7 Millionen Followern insgesamt den Accounts. Mehr als 134 Millionen Follower interessieren sich dagegen für das Geschehen der NBA. Die Fußball-Bundesliga muss bei dieser massiven Differenz an Community-Mitgliedern deutlich aufholen.

Frisches Design mit Retro-Twist

Die neuen Designs der Trikots zeichnen sich durch klassischen Look und einen Hauch von Retro-Charme aus. Bei den Heimspielen werden die Frauen weiße Shirts mit flach gesticktem Kragen tragen. Feine Akzente wie das adidas-Logo oder die deutsche Flagge liefern Hingucker. Die Farbwahl fiel – wie auch bei den Männern – auf reines Weiß. Damit führen die Damen die Tradition des bekannten Looks auf dem Spielfeld fort.

Das Auswärtstrikot zeigt sich dagegen mit einem deutlich gewagteren Muster und Farbenspiel. Die mintgrünen Farbtöne und das gefleckte Muster erinnern an Camouflage und verleihen dem gesamten Outfit eine frische Note. Kombiniert wird der Look auf dem Spielfeld mit helleren Stutzen, die jedoch in der gleichen Optik gehalten sind.

Zeichen setzen mit Nachhaltigkeit

Neben den coolen Designs steckt in den neuen Trikots noch mehr Innovation. Gefertigt aus wiederverwertbarem Recyclingmaterial, setzt Ausstatter adidas ein wichtiges und subtiles Zeichen. In aufwendiger Aufbereitung wurde Parley Ocean Plastic genutzt, das aus gesammeltem Plastik aus den Meeren stammt. Vielleicht erinnert das Camouflage-Design deshalb ein wenig an das Spiel der Wellen.

Gut aussehen und gleichzeitig Gutes tun: Adidas und die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen nutzen ihr Standing für einen vorbildlichen Zweck. Bleibt zu hoffen, dass die Damen ab Juli mit dieser kraftvollen Intention auch auf dem Spielfeld überzeugen können und sich den Weg zum Sieg bahnen. Ein weiterer Meistertitel in der Erfolgsgeschichte wäre ein gleichfalls ein kleiner Triumph über die männliche Spielerkonkurrenz