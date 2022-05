Deidesheim: Verkehrsunfall auf BAB 65 mit leichtverletzter Person durch Aquaplaning

BAB65 – AS Deidesheim (ots) – Am heutigen Nachmittag (03.05.2022) gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der BAB65, FR Karlsruhe, Höhe der AS Deidesheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von ca. 15.000,-EUR entstand.

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Südl. Weinstraße kam bei einsetzendem Starkregen aufgrund Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, wo das Fahrzeug auch zum Stillstand kam. Weitere Verkehrsteilnehmer konnten rechtzeitig ausweichen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur bis 18:15 Uhr gesperrt werden.