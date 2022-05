Grabschmuck gestohlen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Montagmorgen 02.05.2022 wurde von Angehörigen bemerkt, dass von einem Grab auf dem Friedhof Eberstadt in der Palisadenstraße, Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Rose sowie auf dem Grabstein befindliche bronzenen Schriftzüge und Ziffern gestohlen wurden. Der Schaden beträgt rund 4.000 Euro.

Der Tatzeitraum kann leider nicht exakt eingegrenzt und reicht möglicherweise bis Anfang April zurück. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Polizist ertappt Ladendieb und wird angegriffen

Darmstadt (ots) – Ein Polizeibeamter in Zivilkleidung beobachtete am Montag 02.05.2022 beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Berliner Allee einen Mann, der sich mehrere Flaschen Spirituosen in seinen Rucksack steckte und anschließend, ohne zu bezahlen, den Markt verließ.

Er gab sich daraufhin als Polizist zu erkennen und sprach den Mann auf sein Verhalten an. Dieser attackierte ihn mit einem Faustschlag gegen den Kopf und biss ihm in die Hand. Der leicht verletzte Beamte, der anschließend ärztlich versorgt werden musste, konnte den 35-jährigen Tatverdächtigen aber bis zum Eintreffen einer Streife am Tatort festhalten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der 35-jährige Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung zu verantworten haben.

Polizei stellt E-Bike sicher

Darmstadt (ots) – Am 02.05.2022 stellten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen ein E-Bike in der Mahatma-Gandhi-Straße sicher. Das Besondere an diesem Fahrrad war die Tatsache, dass sich ein Gasgriff daran befand, welcher das Fahren ohne in die Pedalen zu treten ermöglichte. Weiterhin war es möglich, auf die elektronische Steuerung über das Display zuzugreifen und die Höchstgeschwindigkeit entsprechend zu erhöhen.

Ein erster Test erbrachte eine Geschwindigkeit von über 30 km/h ohne zu treten. Auch schaltete die Motorunterstützung bei 25 Stundenkilometern beim in die Pedale treten nicht wie vorgeschrieben selbständig ab. Zu welcher Leistung das E-Bike tatsächlich fähig ist, muss jetzt durch einen Gutachter geklärt werden.

Der 60-jährige Fahrer und Besitzer des Rades muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Zwei Fahrradcodierungen beim 1. Polizeirevier – Fahrraddieben keine Chance

Darmstadt (ots) – Schon einfache Maßnahmen schützen vor Diebstahl und erhöhen die Chance, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Dazu gehören nicht nur ein geeignetes Schloss, sondern auch ein Fahrradpass und am besten ein individueller Fahrradcode.

Das 1. Polizeirevier lädt zu zwei Terminen ein, Fahrräder (ausgenommen Räder mit Carbon-Rahmen) kostenlos codieren zu lassen.

Am Freitag, 13.05.2022, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr sowie am Samstag, 14.05.2022, in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, finden die beiden Codierungsaktionen beim 1. Polizeirevier in der Bismarckstraße 16 statt. Damit jeder sein Fahrrad an dem Tag codieren lassen kann, werden Interessierte gebeten, sich werktags in der Zeit zwischen 8 Uhr und 15.00 Uhr zu melden. Termine können telefonisch unter der Rufnummer 06151 / 969-41102 oder 969-41103 vereinbart werden.

Bitte für den Termin einen Eigentumsnachweis, Personalausweis und für E-Bikes den passenden Schlüssel zur Entfernung der Batterie mitbringen.

Darmstadt-Dieburg

Schneller Festnahmeerfolg nach Diebstahl aus Gartenhütte

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem am späten Montagabend 02.05.2022 mehrere Werkzeuge aus einer Gartenhütte in der Kreuzstraße entwendet wurden, konnte die Polizei einen schnellen Festnahmeerfolg verzeichnen. Die Besitzerin der Gartenhütte bemerkte gegen 23 Uhr den Diebstahl und sah einen Mann, der sich im Anschluss vom Grundstück entfernte. Sie alarmierte umgehend die Polizei.

Mithilfe der Beschreibung des tatverdächtigen Mannes, konnte eine Streife der Polizeistation Dieburg im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen den Flüchtigen vorläufig festnehmen. Auch die zuvor entwendeten Werkzeuge stellten die Ordnungshüter in der Nähe zum Tatort sicher.

Der 30-jährige Mann musste im Anschluss die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Einbruch in Gartenhütte misslingt

Babenhausen-Hergershausen (ots) – In der Nacht zum Montag 02.05.2022 machte sich ein bislang Unbekannter an einer Gartenhütte in der Hügelstraße zu schaffen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Aufgrund verdächtiger Geräusche bemerkten Anwohner gegen 3 Uhr das Treiben im Garten. Beim Blick aus dem Fenster stellten sie fest, wie offenbar ein Unbekannter versuchte, die Gartenhütte gewaltsam zu öffnen. Er ließ im Anschluss von seinem kriminellen Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute in Richtung Feld. Dennoch entstand ein Schaden, der auf einen zweistelligen Betrag geschätzt wird.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Nach Einbruch in Kirche Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in eine Kirche in der Forsthausstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen Sonntag (1.5.) und Montag (2.5.) unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Kirche.

Dort angelangt, versuchten sie eine Tür gewaltsam zu öffnen. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin sie das Weite suchten. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute. Dennoch entstand ein Schaden, der auf circa 1.000 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei Dieburg unter Tel.06071/9656-0.

Groß-Gerau

Einbruch in Volkshochschule

Groß-Gerau (ots) – Die Räume der Kreisvolkshochschule in der Hauptstraße gerieten in der Zeit zwischen Freitagnachmittag 29.04.2022 und Montagmorgen 02.05.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür zunächst Zugang in das Gebäude und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen 2 Kaffeemaschinen und 2 Monitore mitgehen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 29.04.2022 um 16.40 Uhr, kam es an der Einmündung Kirchgasse/Langgasse in Mörfelden zu einem Unfall zwischen einem blaugrauen Kleinwagen und einem schwarzen Pkw Skoda. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Lampertheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Industriestraße rückte am Montag (2.5.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste im Zeitraum zwischen 8 und 17.30 Uhr unter Gewalteinwirkung ins Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Im Anschluss entwendeten sie diverse Schmuckstücke, unter anderem Uhren. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen