Mit 1,7 Promille gegen eine Mauer

Annweiler (ots) – Zwei Leichtverletzte und rund 1.200 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls Montagnacht 02.05.2022 in Annweiler. Ein 18-jähriger Autofahrer kam im Bereich des Triefels Gymnasiums von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Auto gegen eine Mauer.

Er und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 18-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gefährliche Körperverletzung im Schulzentrum

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag den 02.05.2022 kam es um 11:30 Uhr auf dem Schulhof der Realschule Plus des Alfred-Grosser-Schulzentrums zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei wurde ein 17-Jähriger von 5 Jugendlichen aus dem Raum Karlsruhe mehrfach ins Gesicht geschlagen. Letztendlich konnte der Geschädigte sich in das Schulgebäude flüchten.

Durch die Schläge erlitt er leichte Verletzungen. In der Folge konnten die 5 Beschuldigten durch die Polizei in der Busstraße des Schulzentrums angetroffen werden. Einer von Ihnen ergriff bei Erblicken der Polizeifahrzeuge die Flucht. Er konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß ebenfalls kontrolliert werden. Hintergrund der körperlichen Auseinandersetzung dürften Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Erneuter Aufbruch am Wohnmobil Abstellplatz

Edenkoben (ots) – Erneut wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag 02.05.2022 der Wasserzählautomat auf dem Wohnmobilabstellplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben aufgebrochen. Die darin befindliche Geldkassette wurde komplett entwendet. Am Stromzählautomat wurde lediglich der Sicherungsbügel abgerissen.

Durch Zeugen konnte eine männliche, dunkel gekleidete Person mit einem Fahrrad beobachtet werden, der sich gegen 04.15 Uhr an den Automaten zu schaffen machte. Dieser konnte im Anschluss jedoch nicht mehr festgestellt werden. Weitere Zeugen werden geben, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin – Fahrradhelm verhindert Schlimmeres

Rhodt unter Rietburg (ots) – Glück im Unglück hatte eine 76-jährige Radfahrerin die mit ihrem E-Bike die Weinstraße in Rhodt befuhr. Hierbei wurde sie von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Nur durch den getragenen Fahrradhelm blieb die Radfahrerin von schweren Verletzungen verschont.

Der 69-jährige Pkw-Fahrer wollte rückwärts in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei die hinter ihm vorbeifahrende Radfahrerin. Diese versuchte zwar noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt die Radfahrerin nur leichte Verletzungen (Prellungen und Schürfwunden). Diese wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankhaus zur weiteren Untersuchung verbracht.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

E-Scooter ohne Versicherung

Edenkoben (ots) – Mit einem seit 01. März abgelaufenen Versicherungskennzeichen befuhr eine 16-jährige junge Frau mit einem E-Scooter am Montag, gegen 19.30 Uhr, die Staatsstraße in Edenkoben.

Im Versicherungsjahr 2022 sind die Kennzeichen grün, weshalb der E-Scooter mit seinem blauen Kennzeichen direkt auffiel. Da die junge Frau nicht Halterin des Scooter war, wurde auch gegen den Halter ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.