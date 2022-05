Landau: Die Polizei-News

Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Landau (ots) – In der Zeit zwischen Samstagabend 30.04.2022 um 18.30 Uhr und Montagmorgen 02.05.2022 um 6:00 Uhr kam es zu 3 Sachbeschädigungen in der Landauer Innenstadt. Unbekannte Täter beschädigten die Fensterscheiben zweier Geschäfte in der Marktstraße, indem sie Trinkgläser gegen die Scheiben warfen.

In der Nußbaumgasse beschädigten die Täter einen Blumenkübel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

Verkehrsunfallstatistik 2021: Erneuter Rückgang der Gesamtunfallzahlen

Landau (ots) – In der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Landau machen sich auch im Jahr 2021 erneut die Auswirkungen der Coronapandemie bemerkbar. 2760 Unfälle ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau im Jahr 2021: 196 weniger als im Jahr zuvor.

Alle Zahlen und Fakten rund um die Unfallentwicklung, auch in Bezug auf weitere Aspekte wie Unfallursachen und Risikogruppen, sowie die Verkehrsunfallbekämpfung können Sie in der Verkehrsunfallstatistik nachlesen. Diese ist ab heute über die Internetseite der Polizeiinspektion Landau oder den beigefügten Link abrufbar: https://s.rlp.de/OWXSA