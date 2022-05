Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Montag 02.05.2022 gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem PKW die L454 von Schifferstadt kommend, in Richtung Kreisbauschutt-Deponie. Ein 82-jähriger Mann überquerte mit seinem Fahrrad die Landstraße in Richtung Böhl-Iggelheim. Trotz eines Ausweichmanövers der Fahrzeugführerin kam es zum Zusammenstoß.

Der Fahrradfahrer erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen am Kopf und mehrere Frakturen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht.

In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Durch eine Drohne der Feuerwehr Böhl-Iggelheim wurden Bilder der Unfallstelle gefertigt. Die Unfallstelle war von 16:30-19:30 Uhr komplett gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/4950 oder via E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Betrugsversuche per WhatsApp und am Telefon

Schifferstadt (ots) – Im gesamten Dienstgebiet kam es am Montag 02.05.2022 zu mehreren Betrugsversuchen. Eine Geschädigte erhielt einen Schockanruf, bei dem ihr Sohn angeblich schwer verletzt nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen eingeliefert wurde. Das Telefonat wurde umgehend beendet.

In keinem Fall kam es zu einem finanziellen Schaden. So schützen Sie sich vor Telefonbetrug:

Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören.

Drücken Sie keine Ziffer.

Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen. – Geben Sie keine sensiblen Daten heraus.

Folgen Sie keinen Aufforderungen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Sollten Sie auf die Masche hereingefallen sein, so erstatten Sie bei Ihrer örtlichen Polizei Anzeige. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Verkehrsüberwachung der Polizei – keine Beanstandungen

Schifferstadt (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden am gestrigen Nachmittag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Schifferstadt am Südbahnhof und in Limburgerhof in der Speyerer Straße Kontrollstellen eingerichtet. Bei den Fahrzeugkontrollen wurden keine Beanstandungen festgestellt, sodass die Polizei ein positives Fazit für den Kontrolltag zieht.