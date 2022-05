Karlsruhe – Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Montagmorgen in der

Herrenstraße in Karlsruhe wurde eine Person verletzt.

Ein 30-jähriger Fahrradfahrer fuhr gegen 09.35 Uhr auf der Herrenstraße in

Richtung des Karlsruher Schlosses. Ihm kam wohl eine 43-jährige Frau auf einem

Fahrrad entgegen. Kurt vor dem „Zirkel“ kollidierten die beiden Fahrradfahrer

miteinander. Der 30-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der

Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Montag gegen

21:45 Uhr in der Karlsruher Innenstadt zwischen zwei Gruppen wurden mehrere

Beteiligte verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gerieten die Gruppierungen wohl

zunächst im Schlosspark bezüglich einer Frau in Streit. Ein unbekannter Mann aus

der hinzugekommenen Gruppe schlug wohl mit einer Flasche gegen einen 19-Jährigen

und verletzte diesen hierdurch leicht.

Im weiteren Verlauf trafen die Kontrahenten offensichtlich in der

U-Strab-Haltestelle Marktplatz erneut aufeinander. Hier wurden mehrere Personen

durch Tritte und Schläge sowie einer vermeintlichen Stichwaffe von mehreren

Männern der angreifenden Gruppe verletzt.

Die Täter der vierköpfigen Gruppe wurden wie folgt beschrieben:

Alle scheinen zwischen 16 und 25 Jahren alt zu sein, mit schlanker Figur und

sind wohl nordafrikanischer Herkunft.

Zwei der Männer trugen schwarze Jogginghosen, schwarze T-Shirts sowie weiße

Schuhe.

Ein Weiterer war mit einer schwarzen Jogginghose, hellem Oberteil und weißen

Schuhen bekleidet.

Der Vierte hatte eine weiße Jogginghose, ein weißes Oberteil, eine schwarze

kurze Weste sowie helle Sportschuhe an.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die Frau, um die es bei der

Auseinandersetzung wohl ging, sich beim Polizeirevier Marktplatz unter

0721/666-3311 zu melden.

Karlsruhe – Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrer – beide verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei befreundete Radfahrer kollidierten am Montag gegen 17.00

Uhr an der Weingartener Straße in Karlsruhe-Grötzingen miteinander und

verletzten sich dabei.

Eine 40-jährige Radfahrerin und ihr 41 Jahre alter Begleiter fuhren

nebeneinander und wollten offenbar von der Weingartener Straße in die

Bruchwaldstraße einbiegen. Dabei stießen sie gegeneinander und stürzten zu

Boden. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Die 40-jährige Frau kam mit schweren

Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bruchsal – Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 – Lkw umgekippt

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten

Lastwagenfahrer kam es am Montagnachmittag auf der Bundesautobahn 5 zwischen

Kronau und Bruchsal.

Nach den derzeitigen Ermittlungen erkannte der Fahrer eines Lkw gegen 16.15 Uhr

das Stauende offenbar zu spät und touchierte beim Versuch auszuweichen mit einen

am Stauende stehenden Lkw. Im Anschluss durchbrach der mit einem Silo beladene

Lkw mehrere Schutzleitplanken und kippte zu Seite. Der Fahrer wurde hierbei

eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des anderen

Lkw blieb glücklicherweise unverletzt. Die A5 musste für die Rettungs- und

Bergemaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. Zudem mussten im Verlauf der

Bergung zwei der drei Fahrspuren für mehrere Stunden gesperrt werden. Hierdurch

bildete sich ein Rückstau von 8 km Länge. Durch den Unfall entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 136.000 Euro.

Ettlingen – Der Landkreis Karlsruhe eröffnet offiziell die Kreisfeuerwehrtage 2022

Zur Feuerwehr gehören nicht nur arbeitsreiche und mitunter lebensrettende Einsätze. Sie zeichnet sich auch aus durch Kameradschaft, Jugendarbeit und Hilfsbereitschaft. Sogar die Musik spielt eine große Rolle – wie die Spielmannzüge Leopoldshafen und Graben am Freitagabend gezeigt haben.

Diese Vielfalt der Feuerwehren und ihre Bedeutung für die Gesellschaft wurden beim Empfang des Landkreises Karlsruhe deutlich. Mit der Veranstaltung, die am Freitag, 29. April, in der Stadthalle Ettlingen stattfand, eröffnete Landrat Dr. Christoph Schnaudigel offiziell die Kreisfeuerwehrtage 2022. Mit dem Titel „Bevölkerungsschutz – wichtiger denn je“ setzte er schon vorab ein Zeichen. Denn die Feuerwehren spielten nicht zuletzt in den Krisen der vergangenen Jahre eine tragende Rolle.

Eine davon: die Corona-Pandemie. Sie war auch der Grund dafür, dass die Kreisfeuerwehrtage nicht wie geplant alle sieben Jahren und damit 2021 wieder stattfinden konnten, sondern ins Jahr 2022 verschoben werden mussten. Erstmals gibt es aus diesem Anlass anstatt nur über einige Tage verteilt über das gesamte Sommerhalbjahr im Landkreis eine Reihe von Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes.

„Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises können sich glücklich schätzen, solche Feuerwehren an ihrer Seite zu wissen“, betonte Landrat Dr. Christoph Schnaudigel in seiner Begrüßungsrede am Freitag. Unter den Gästen waren Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, Rettungsdienste, Bundeswehr sowie der Kommunal- und Landespolitik. „Wie leistungsfähig unsere Feuerwehren sind, haben diese schon auf unterschiedlichste Art bewiesen: bei der Hochwasser-Katarstrophe im Juli 2021, während der Corona-Pandemie und jüngst mit ihrer Hilfe in der Ukraine-Krise. Das zeigt, wie wichtig du wertvoll der Dreiklang aus optimaler Ausstattung, hohem Ausbildungsgrad und motivierten Einsatzkräften ist“, sagte der Landrat.

Bei der Talkrunde, moderiert durch Jürgen Essig, ergänzte Eckhard Helms, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Karlsruhe, zudem, welchen Einfluss auch die Unterstützung der Familie sowie der Arbeitgeber in diesem Bereich hätten – besonders mit Blick auf das Ehrenamt. Neben ihm und Landrat Dr. Christoph Schnaudigel nahmen auch Johannes Arnold, Oberbürgermeister der Stadt Ettlingen, und Susanne Rein, Zugführerin beim Hochwassereinsatz im Landkreis Trier-Saarburg, an dem Gespräch teil. Im Mittelpunkt standen unter anderem Reins Erlebnisse aus dem Einsatz im Katastrophengebiet und die Rolle, die Landkreise und Kommunen im Bevölkerungsschutz einnehmen. Bei einem Punkt waren sich alle Talk-Gäste einig: Bevölkerungsschutz beginnt bei der Eigenverantwortung, die jede Einwohnerin und jeder Einwohner für sich selbst übernehmen.

Dem Kreisfeuerwehrverband war es darüber hinaus ein Anliegen, den feierlichen Rahmen zu nutzen und jene zu ehren, die sich besonders für die Belange engagieren. Eckhard Helms übergab die Auszeichnungen gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Agathe Meinzer. Die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber erhielten Michael Hambsch, Landesbeauftragter des Technischen Hilfswerk Baden-Württemberg, der sich seit vielen Jahren verantwortlich im Führungsstab der Feuerwehren des Landkreises Karlsruhe engagiert, und Stefan Sebold, Leiter der Integrierten Leitstelle für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Bernhard Bösherz, bis zu seinem Ruhestand langjähriger Amtsleiter im Landratsamt Karlsruhe, wurde mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold ausgezeichnet. Unterkreisführer a.D. Michael Nees bekam das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen. Der Bürgermeister der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen Bernd Stober wurde für seine beispielhafte Unterstützung der Feuerwehr auch auf Kreisebene mit der Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Es war die höchste, an diesem Abend verliehene Auszeichnung.