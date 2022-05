Mannheim-Waldhof: Schwerer Verkehrsunfall – Straßensperrung aufgehoben – PM Nr. 2

Mannheim-Waldhof (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Sonderburger

Straße gegen 10:15 Uhr konnte die Fahrbahn gegen 12:40 Uhr für den

Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden. Der Verkehrsfluss, sowie der Bus- und

Bahnverkehr sind nicht mehr beeinträchtigt.

Ein 58-jähriger Radfahrer war beim Überqueren der Leo-Sternbach-Straße von dem

Fahrer eines Sattelzugs erfasst und überrollt worden. Er erlag trotz umgehender

Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst noch am Unfallort seinen

Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang des Verkehrsdienstes Mannheim dauern

derzeit noch an.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 0621 174 4222 an den Verkehrsdienst Mannheim zu wenden.

Mannheim-Käfertal: Baumaschinen aus Containern entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 07 Uhr, verschafften sich

bislang unbekannte Täter in der Turbinenstraße gewaltsam Zutritt zu mehreren

Baucontainern und entwendeten hieraus zwei Rüttelplatten, einen Stampfer und

einen Trennschleifer. Aufgrund der Größe der Baumaschinen müssen die Täter ihre

Beute mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert haben. Die

Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf die Täter liegen

keine vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal

zu melden.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß; Dreirad-Fahrerin leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger

VW-Fahrer die Neckarauer Straße stadteinwärts und nutzte hierfür den rechten von

zwei Fahrstreifen. In Höhe der Angelstraße/ Haltestelle „Friedrichstraße“

kreuzte plötzlich eine 65-jährige Dreirad-Fahrerin die Fahrbahn, indem sie die

dortige Fußgängerfurt nutzte und dabei die rot anzeigende Ampel missachtete.

Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig

verhindern. Durch den Aufprall verletzte sich die 65 Jahre alte Frau leicht. Sie

wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der

VW-Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von

1000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim-Schönau: Unbekannte erbeuten erneut Schmuck und Bargeld mit „Wasserwerker-Trick“ – Polizei sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte

Mannheim-Schönau (ots) – Am Montag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr

verschaffte sich ein bislang unbekannter Trickdieb Zutritt zu den Wohnräumen

einer 85 Jahre alten Frau aus Mannheim-Schönau, indem er sich ihr gegenüber als

angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke vorstellte. Während er die

nichtsahnende Frau in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein Komplize das

Ablenkungsmanöver um Schmuck sowie mehrere tausend Euro Bargeld aus der Wohnung

zu entwenden. Erst als die beiden Trickdiebe außer Sichtweite waren, stellte die

85-Jährige den dreisten Diebstahl fest. Sie informierte eine Nachbarin, die

wiederum die Polizei verständigte.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Tel.: 0621

777 690 zu melden.