Hirschberg/Schriesheim: Falscher Nachbar klingelt an Haustüren und „bettelt“ um Geld; Zeugen/Geschädigte gesucht

Hirschberg/Schriesheim (ots) – In den zurückliegenden drei Wochen, erstmals am

13. April trat ein bislang unbekannter Mann in Hirschberg (Großsachsen und

Leutershausen) sowie in Schriesheim auf, klingelte vornehmlich in den frühen

Vormittagsstunden an Haustüren und bettelte um Geld.

Dies tat er unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen, ein Nachbar zu sein,

sich ausgesperrt zu haben und das Geld zeitnah wieder zurückzugeben.

In zwei Fällen, letztmals am 28. April, erschlich er sich so das Vertrauen der

Bewohner, sodass er jeweils mit einem kleinen Geldbetrag von dannen zog. Den

Ermittlern liegen auch Erkenntnisse vor, dass der Unbekannte in vielen Fällen

ohne Beute abzog.

Wegen des Verdachts des Betruges in mehreren Fällen hat der Polizeiposten

Schriesheim die Ermittlungen aufgenommen.

Um den Mann (ca. 55-60 Jahre; groß wirkend; kräftig; nackenlange, braune,

ungepflegte teils zurückgegelte Haare; sprach akzentfreies Hochdeutsch)

identifizieren zu können, werden sowohl Zeugen als auch Geschädigte gebeten,

sich beim Polizeiposten Schriesheim, Tel.: 06203/61301 oder dem Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

St. Leon-Rot: Vom eigenen Traktor überrollt und schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz

St. Leon-Rot (ots) – Am Montagabend wurde ein 60-jähriger Mann von seinem

eigenen Traktor überrollt. Mit dem Verdacht, eine schwere Beckenverletzung

erlitten zu haben, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik

geflogen. Nach den ersten Ermittlungen, soll der Mann seinen Traktor gegen 19.45

Uhr auf einem Firmengelände in der Mühlwiesenstraße abgestellt haben. Weiteren

Erkenntnissen zufolge soll der Motor noch gelaufen sein. Womöglich beim

Aussteigen legte der Mann unabsichtlich einen Gang ein, weshalb der Traktor sich

leicht nach vorne bewegte und den mittlerweile seitlich am den Traktor stehenden

61-Jährigen erfasste und mit dem Hinterrad überrollte. Der exakte Unfallhergang

ist noch nicht geklärt. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die Ermittlungen

übernommen.

Sinsheim: Radmuttern an Rad gelöst; Autofahrer verliert Vorderrad

Sinsheim (ots) – Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Sinsheim gegen einen bislang

unbekannten Täter.

Der Unbekannte soll zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag 10 Uhr die Radmuttern an

einem Vorderrad eines Autos, das im Parkhaus Burgplatz in der Dührener Straße

geparkt war, so gelockert haben, dass das Rad kurze Zeit später beim Rangieren

mit einem Pferdeanhänger auf einem Reiterhof im verlängerten Sportplatzweg

einfach abfiel.

Dadurch entstand ein Schaden an der Radaufhängung am Kotflügel, der auf über

1.000.- Euro geschätzt wird.

Zeugen, die Hinweise zu dem kriminellen „Schrauber“ im Parkhaus Burgplatz haben

oder jemanden beobachtet haben, der dort an einem Autorad, zunächst in

unverdächtiger Art und Weise, hantierte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Spedition – Wer kann Hinweise geben?

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Sonntag, 15:25 Uhr, bis

Montag, 7:45 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter durch das aufhebeln einer

Eingangstüre Zutritt in ein Firmengebäude in der Daimlerstraße und durchsuchte

sämtliche Räumlichkeiten. Insgesamt wurden dadurch zwei Türe derart beschädigt,

dass ein Schaden von über 3.000 Euro entstand. Der Täter entwendete letztlich

Diebesgut im Wert von knapp 1.500 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter Tel.:

06201 10030 zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 19-jähriger Quad-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag versuchte ein 19-jähriger

Quad-Fahrer in Nußloch vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der 19-Jährige

fiel einer Polizeistreife gegen 16.15 Uhr in der Walldorfer Straße auf, da an

dem von ihm gefahrenen Quad keine Kennzeichen angebracht waren. Als die Beamten

ihm deutliche Anhaltesignale mit Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift gaben,

gab der junge Mann Gas und flüchtete in Richtung Leimen. Die Beamten folgten dem

19-Jährigen, der in grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Fahrweise

flüchtete. Er fuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete das

Rotlicht einer Ampel, versuchte durch Hin- und Herpendeln sowie mittiges Fahren

ein Überholen des Streifenwagens zu verhindern. Er setzte seine Flucht über

Feldwege zwischen Nußloch und Leimen fort, ließ das Fahrzeug schließlich in

einem Gebüsch versteckt zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. In einem

Getreidefeld konnte er durch die Polizisten letztendlich festgenommen werden.

Bei der Kontrolle des Mannes bemerkten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum.

Ein Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis. Ihm

wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein konnten die

Beamten nicht einbehalten, da er gar keinen besitzt. Eine Durchsuchung des

jungen Mannes förderte zudem eine kleine Menge Drogen zutage. Da die

Eigentumsverhältnisse des Quads nicht eindeutig geklärt werden konnten, wurde es

sichergestellt.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen

Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Drogenbesitzes sowie des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme

eines Kraftfahrzeugs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des

Kraftfahrzeugsteuergesetzes ermittelt.

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam

es auf der B 291 im Einmündungsbereich zur Lessingstraße zu einem Unfall

zwischen einer Nissan- und einer Opel-Fahrerin. Die 70-Jährige Nissan-Fahrerin

fuhr auf der B 291 in Richtung Walldorf und wollte nach links in die

Lessingstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die 59-Jährige, die aus Walldorf

kommend auf der B 291 fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die

59-Jährige leicht verletzt. Sie, sowie die Fahrerin des Nissan und deren

13-Jähriger Beifahrer wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus

gebracht. Die beiden PKW musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier

Schwetzingen war zur Unfallaufnahme vor Ort und ermittelt nun u.a. wegen

fahrlässiger Körperverletzung gegen die 70-Jährige.