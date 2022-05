Heidelberg-Ziegelhausen: Zu geringer Sicherheitsabstand führt zu schwerem Unfall

Heidelberg (ots) – Eine verletzte Frau, drei schwer beschädigte Fahrzeuge und

24.000 Euro Sachschaden – so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Montagnachmittag In der Aue.

Um auf die Schlierbacher Landstraße aufzufahren fuhr ein 85-Jähriger mit seinem

Mercedes gegen 16:15 Uhr über die Ziegelhäuser Brücke, wo er wegen zu geringen

Abstands und mangelnder Aufmerksamkeit auf eine vor ihm haltende VW-Fahrerin

auffuhr. Dabei wurde der VW der 60-Jährigen an der Haltestelle Bahnhof

Schlierbach / Ziegelhausen auf einen stehenden Linienbus geschoben. Die

Autofahrerin wurde dabei verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten aufgrund der schweren Schäden abgeschleppt

werden. Am Mercedes entstand ein Schaden von 8.000 Euro, am VW von 6.000 Euro

und am Linienbus von 10.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten

musste die Fahrbahn mit Hilfe der Feuerwehr Heidelberg und einer Fachfirma

gereinigt werden. Der Verkehr wurde zeitweise polizeiliche geregelt. Der

85-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

Heidelberg-Rohrbach: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Zwei Fahrradfahrer stießen am Montagmorgen im

Stadtteil Rohrbach zusammen und erlitten leichte Verletzungen. Ein 20-jähriger

Mann war kurz nach acht Uhr mit seinem Fahrrad auf der St.-Peter-Straße in

Richtung Panoramastraße unterwegs. An der Kreuzung zur Von-der-Tann-Straße

missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 35-jährigen Radlerin und

stieß im Kreuzungsbereich mit ihr zusammen. Dabei erlitten beide Radfahrer

leichte Verletzungen und wurden nach notärztlicher Erstversorgung in

Krankenhäuser eingeliefert. Lediglich am Fahrrad der 35-Jährigen entstand

leichter Sachschaden.

Heidelberg-Neuenheim: Nach Unfall mit 13-jähriger Radfahrerin geflüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Montag, gegen 07:30 Uhr, missachtete eine bislang

unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer im Kreuzungsbereich

Ladenburger Straße / Keplerstraße die Vorfahrt einer 13-jährigen Radfahrerin,

touchierte diese am Hinterrad und flüchtete im Anschluss. Durch den Zusammenstoß

wurde das Fahrrad der 13-Jährigen beschädigt. Verletzt wurde die Radfahrerin

glücklicherweise nicht. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen

handeln. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nun Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben oder Hinweise zur Autofahrerin oder dem Autofahrer geben können

und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.