Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Odernheim am Glan (ots)

Gegen kurz vor 13 Uhr unterzogen heute Einsatzkräfte der PI Kirn einen PKW-Fahrer in Odernheim am Glan einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle. Im Verlauf dieser Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf eine gegenwärtige Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 39-jährigen Fahrer aus der VG Nahe-Glan. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte vor Ort den Verdacht, er verlief positiv auf THC. Dem Herrn wurde im Anschluss eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun sowohl eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, als auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter BtM-Einfluss.

Verkehrsunfallflucht durch aufmerksamen, aber leider bislang namentlich unbekannten Zeugen geklärt

Bad Sobernheim, Bahnhofsvorplatz (ots)

Am heutigen Dienstag, den 03.05.2022, ereignete sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Sobernheim eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 10 Uhr beschädigte eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW-Heck beim Ausparken ein ebenfalls auf dem dortigen Parkplatz abgestelltes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall, konnte sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs merken und verständigte zunächst den Halter des beschädigten PKWs. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die aufnehmende Streifenbesatzung die 83-jährige, nunmehr der Unfallflucht beschuldigte Fahrerin und zugleich Halterin des Fahrzeugs an ihrer Wohnanschrift antreffen und am Fahrzeug mutmaßlich kausalen Schaden feststellen. Der Unfallzeuge, durch dessen Aufmerksamkeit der Sachverhalt sehr schnell geklärt werden konnte, wird gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.