Fund einer Granate aus dem 2. Weltkrieg

Im Rahmen von Erdarbeiten kam es am heutigen Vormittag in der Gabriel-von-Seidl-Straße zum Fund einer alten Wurfgranate. Die Granate war noch gefüllt, jedoch ohne Zünder. Durch den hinzugezogenen Kampfmittelräumdienst wurde das Relikt aus dem 2. Weltkrieg geborgen und abtransportiert.

Fahrzeugbrand

Worms (ots) – Am Montag, den 02.05.2022, kam es gegen 23:30 Uhr in der

Vangionenstraße zu einem Fahrzeugbrand. Passanten bemerkten zwei auf einem

dortigen Firmengelände brennende PKW und wählten den Notruf. Durch die Wormser

Berufsfeuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Worms geht

von einer Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.