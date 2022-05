Unfall: Polizei fahndet nach Fahrer eines Kleinwagens

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines fliederfarbenen

Kleinwagens. Das Fahrzeug war heute Morgen (3. Mai 2022) auf der Bundesstraße

270 zwischen dem Gelterswoog und dem Stadtteil Hohenecken in einen Unfall

verwickelt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Der unbekannte Fahrer bremste kurz vor 8 Uhr seinen Pkw plötzlich und ohne

ersichtlichen Grund scharf ab, woraufhin die Fahrerin des nachfolgenden Autos

auch bremsen musste. Die 37-Jährige konnte noch rechtzeitig anhalten, für zwei

nachfolgende Fahrzeugführer reichte es nicht mehr: Es kam zum Auffahrunfall.

Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich

um die Verletzten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens

10.000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem fliederfarbenen Kleinwagen kam es

nicht. Möglicherweise handelte es sich um einen VW Polo. Das Fahrzeug ist

vermutlich unbeschädigt. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Hohenecken

weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten

Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann

Angaben zu dem Kleinwagen und dessen Fahrer machen? Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Erpressungsopfer gerät an Fakeaccount

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (ots) – 61-Jähriger mit Nacktfotos

erpresst. Am Montag erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei in Lauterecken.

Eine „Internetbekanntschaft“ forderte von ihm Geld, ansonsten würden Nacktbilder

von ihm veröffentlicht werden. Der Anzeiger hatte diese während eines Chats über

WhatsApp an seine „Bekanntschaft“ geschickt. Offensichtlich geriet er an einen

betrügerischen Fakeaccount. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und warnt

in diesem Zusammenhang vor dem Versand von Bildern im Internet. |pilek

21-Jährige verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Becherbach (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) (ots) – PKW-Fahrerin kommt glimpflich

davon. Am Montagnachmittag fuhr die junge Frau mit ihrem PKW auf der Kreisstraße

von Becherbach nach Meisenheim. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das

Auto, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Nach

einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde sie mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Verletzungen stellten sich

glücklicherweise als leicht heraus. Das Unfallfahrzeug wurde beim Unfall

erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren

außer der Polizei und dem Rettungsdienst auch Angehörige der

Verbandsgemeindefeuerwehr Nahe-Glan im Einsatz. |pilek

Sachbeschädigung an PKW

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Montagnachmittag, zwischen 16:15 und

18:30 Uhr, wurde bei einem in der Kirchstraße geparkten, silbernen Mercedes C

180 die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Aus dem weiterhin verschlossenen

Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf rund

zweihundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

59-Jähriger stört Feuerwehreinsatz

Kaiserslautern (ots) – Ein 59-Jähriger hat am Montag einen Feuerwehreinsatz im

Stadtgebiet gestört. Wegen eines Feuers waren am Nachmittag Wehrleute

ausgerückt. In einer Küche brannte es. Es entstand Sachschaden. Weil dem

59-Jährigen ein Feuerwehrschlauch im Weg lag, kam er mit seinem Auto nicht

durch. Der Mann forderte die Einsatzkräfte auf, umzuparken. Er habe einen Termin

zum Reifenwechsel. Für den Einsatz hatte der Autofahrer offensichtlich kein

Verständnis. Er reagiert verbal aggressiv und aufbrausend. Eine Polizeistreife

stellte die Personalien des Mannes fest und erteilte ihm einen Platzverweis.

|erf

Mann wirft sich auf Motorhaube und attackiert Polizisten

Kaiserslautern (ots) – Wild gestikulierend ist in der Nacht zum Dienstag ein

29-Jähriger auf der Fahrbahn der Lauterstraße gelaufen. Der Mann versuchte einen

Streifenwagen anzuhalten. Als die Beamten stoppten, legte sich der 29-Jährige

auf die Motorhaube des Einsatzwagens. Er schrie die Polizisten an, dann

versuchte er die Beamten zu attackieren. Sie waren mittlerweile aus dem Auto

ausgestiegen. Die Polizisten wehrten den körperlichen Angriff ab. Der 29-Jährige

wurde vorübergehend festgenommen. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Angriffs

auf die Einsatzkräfte ermittelt. Weil der Verdacht besteht, dass der 29-Jähirge

unter dem Einfluss und Drogen und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Schmierfinken gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Schmierfinken, die am Wochenende

mehrere Gebäudewände, Garagentore und weitere Gegenstände an der Grundschule auf

dem Betzenberg verunstaltet haben. Die Unbekannten Täter beschmierten die Schule

mit schwarzer Farbe. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 7

Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang

jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer

0631 369-2150. |elz

E-Scooter Kontrollwoche in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots) – E-Scooter sind aus dem Stadtbild von Kaiserslautern nicht

mehr wegzudenken. Egal ob ein eigener oder ein geliehener – E-Scooter liegen im

Trend. Leider muss die Polizei in Sachen E-Scooter auf eine ernüchternde Bilanz

blicken. Obwohl über das Thema Elektrokleinstfahrzeuge bislang umfassend

berichtet wurde, halten sich einige Personen immer noch nicht an die

Spielregeln. Im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 30. April 2022 wurden im

Stadtgebiet Kaiserslautern insgesamt 43 Unfällen mit Beteiligung von E-Scootern

polizeilich registriert. 29 Unfälle wurden von E-Scooter-Fahrern und Fahrerinnen

verursacht. Sechs standen unter Alkoholeinfluss. Vier standen zudem unter

Drogeneinfluss (Mischkonsum).

Allein in den ersten vier Monaten 2022 wurden bei Kontrollen insgesamt 97

Verstöße von E-Scooter Fahrern aufgrund des alkohol- und / oder

drogenbeeinflussten Führens dieser Kraftfahrzeuge geahndet. Die Leiterin bzw.

der Leiter der Stadtinspektionen Kaiserslautern, Katja Schomburg und Christian

Deutsch, weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Benutzung von E-Scootern

dieselben Promillegrenzen wie u. a. bei der Benutzung von Pkw gelten. Auch ist

es untersagt unter Drogeneinfluss einen derartigen E-Scooter zu führen. Des

Weiteren zeigte sich, dass E-Scooter-Fahrer nicht immer die zulässigen

Verkehrsflächen nutzen. 18 Fahrer und Fahrerinnen verstießen zudem gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, indem sie nicht die vorgeschriebene

Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatten.

Die Polizeiinspektionen 1 und 2 werden deshalb ab Mittwoch, 04. Mai verstärkt

Kontrollen im Stadtgebiet durchführen und appellieren an alle Nutzer der

E-Scooter, die geltenden Regeln einzuhalten. „Mit diesen Kontrollen möchten wir

die Bevölkerung für Gefahren, die aus dem Straßenverkehr im Allgemeinen und auch

bei der Nutzung von E-Scooter erwachsen können, sensibilisieren,“ so die

Leiterin und der Leiter der jeweiligen Polizeiinspektionen, „Wir werden ein

Hauptaugenmerk auf die Verfolgung von Verstößen alkohol- und drogenbeeinflusster

Fahrzeugführern legen, aber auch das Befahren nicht zulässiger Verkehrsflächen

und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz konsequent ahnden.“ Die

Polizei weist erneut ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei E-Scootern nicht

um Spiel- und Spaßgeräte handelt, es sind aus verkehrsrechtlicher Sicht

Kraftfahrzeuge. In der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) sind die Regeln

für die Benutzung der E-Scooter festgelegt. https://s.rlp.de/33b-9 Informationen

zur Nutzung eines E-Scooters finden Sie hier: https://s.rlp.de/7Yrj6 |elz