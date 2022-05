Diebstahl auf Baustelle

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagabend (28.04.) und Montagmorgen (02.05.) Kupferkabel im Wert von circa 800 Euro von einer Baustelle in der Straße „Am Badegarten“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Gaststätte

Fulda. In der Nacht auf Montag (02.05.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Leipziger Straße ein. Die Täter durchsuchten den Gastraum nach Diebesgut und stahlen einen Laptop sowie Lebensmittel im Gesamtwert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Kompostierungsanlage

Künzell. Im Lanneshofweg verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagmittag (30.04.) und Montagnachmittag (02.05) Zutritt auf das Gelände einer Kompostierungsanlage. Dort stahlen die Täter eine Dieselpumpe noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Räder gestohlen

Alsfeld. Die Räder von vier Fahrzeugen entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitag (29.04.) bis Montag (02.05.) von einem Firmengelände in der Straße „An der Hessenhalle“. Wie die Täter das Diebesgut – in Höhe mehrerer hundert Euro – abtransportierten ist bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Alsfeld. Ein Handwerksbetrieb im Burgmauerweg wurde in der Zeit von Samstagmorgen (30.04.) bis Montagnachmittag (02.05.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an einem Fenster versuchten die Einbrecher in das Objekt zu gelangen. Das Glas samt Fassung hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von circa 200 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Letzte Chance: Kostenloses Pedelec-Training der Polizei – Jetzt anmelden

Die warmen Temperaturen ziehen Jung und Alt wieder nach draußen auf ihre Räder. Besonders das Fahren mit dem Pedelec erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Doch wie reagiere ich in Gefahrensituationen richtig? Was sollte ich über mein motorisiertes Zweirad wissen? Damit der Spaß auf dem Pedelec nicht zum Verhängnis wird, geht das Polizeipräsidium Osthessen nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, mit dem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in die zweite Runde. Last-Minute-Anmeldungen für Samstag (07.05.), 10 Uhr, sind noch möglich!

Exklusives Pedelec-Training bei der Polizei? Zahlreiche Interessenten nutzten diese Möglichkeit im vergangenen Jahr, um die Grenzen ihres Zweirades unter Anleitung von Expertinnen und Experten zu testen. Die Nachfrage war groß, die Begeisterung noch größer. Deshalb heißt es pünktlich zum Start der Zweirad-Saison am kommenden Wochenende wieder: „PEDELEC…..mit Rückenwind, aber sicher!“. Zweirad-Fans können während der zweistündigen Schulung auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Osthessen in Fulda ihr Können testen. On top erhalten sie zahlreiche hilfreiche Tipps und Tricks zu verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen von den Experten des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Schnell sein lohnt sich also! Interessierte können sich noch bis Freitag (06.05), 10 Uhr, unter Angaben von Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse unter jvs-fd.ppoh@polizei.hessen.de anmelden. Mitzubringen sind das eigene Pedelec, ein Helm sowie witterungsangepasste Kleidung.

Alkohol- und Drogenkontrollen in allen drei Landkreisen

Osthessen. Die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ist eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen. Aus diesem Grund wird die Polizei Osthessen am kommenden Donnerstag (05.05.) zum länderübergreifenden Verkehrssicherheitstag „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ ein besonderes Augenmerk auf die Fahrttüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen.

Im Jahr 2021 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen zu 194 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der Unfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung ursächlich war, stieg von 23 auf 35 Verkehrsunfälle an. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage, manchmal sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist.

Wer sich ans Steuer eines Kraftfahrzeugs setzt, sollte nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr hier noch einmal die wichtigsten Fakten: Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze. Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg – hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe. Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge.

Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen.

Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizistinnen und Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern droht hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Um die Unfallzahlen – insbesondere die von Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Folgen – weiter zu reduzieren, wird die osthessische Polizei auch zukünftig die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer im Auge behalten.

Was ist Roadpol?

Roadpol ist ein Zusammenschluss europäischer Polizeibehörden. Dieses europäische Verkehrspolizei-Netzwerk hat die Aufgabe europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Das Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Montag (02.05.), in der Zeit von 7.10 – 15 Uhr, streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße „Am Schloßtor“ vermutlich beim Ein- oder Ausparken die vordere, rechte Stoßstange eines ordnungsgemäß geparkten, schwarzen BMW aus Alheim. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Grundstücksmauer beschädigt – Zeugen gesucht

Nieder-Gemünden. In der Nacht von Samstag (30.04.) bis Sonntag (01.05.) wurde eine Grundstücksmauer in der Straße „Brühlweg“ beschädigt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß vermutlich mit seinem Fahrzeug gegen die Einfriedung der Grundstückseinfahrt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an den Palisaden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.