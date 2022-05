Halskette abgerissen und geraubt,

Wiesbaden-Westend, Elsässer Platz, 02.05.2022, 16.40 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag am Elsässer Platz einer

70-jährigen Frau die Halskette abgerissen. Die Geschädigte hielt sich gegen

16.40 Uhr im Bereich eines Kleidercontainers auf, als der Räuber ihr

unvermittelt an die Halskette griff, das Schmuckstück abriss und sein Opfer zu

Boden stieß. Mit der Beute flüchtete der Täter dann in Richtung

Nettelbeckstraße. Der Räuber wurde als ca. 40-45 Jahre alt, etwa 1,70- 1,75

Meter groß, schlank mit grauen, kurzen Haaren und einem Dreitagebart

beschrieben. Er habe eine schwarze Lederjacke, eine Jeans und eine Umhängetasche

getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Achtung!! WhatsApp-Betrüger aktiv! Wiesbaden, 01.05.2022 bis 02.05.2022,

(pl)Im Bereich von Wiesbaden kam es in den vergangenen Tagen erneut zu

betrügerischen Kontaktaufnahmen mittels WhatsApp. Am Montag wurde ein Fall

bekannt, bei dem eine Wiesbadenerin um knapp 1.900 Euro betrogen wurde. Bei

einer weiteren Frau aus Wiesbaden scheiterten die Täter am Sonntag. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei

sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies

die Wiesbadenerin das geforderte Geld auf das angegebene Konto und musste später

feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Warnen Sie ihre Eltern und

sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals

aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung

zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie

tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein

persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals!

Büroräumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, 01.05.2022, 20.00 Uhr bis 02.05.2022, 07.40 Uhr,

(pl)In einem Gebäude im Kaiser-Friedrich-Ring wurden in der Nacht zum Montag

Büroräumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich

zunächst Zutritt in das Treppenhaus und hebelten dann im Hochparterre das

Glasfenster der Eingangstür zu den Büroräumen auf. Anschließend durchsuchten sie

diese nach Wertsachen und entwendeten das in einer aufgefundenen Geldkassette

befindliche Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kinderwagen und Fahrradanhänger aus Treppenhaus gestohlen, Mainz-Kostheim, An

der Alten Zündholzfabrik, 30.04.2022, 18.30 Uhr bis 01.05.2022, 09.00 Uhr,

(pl)Aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße „An der Alten

Zündholzfabrik“ in Mainz-Kastel haben Diebe in der Nacht zum Sonntag einen

Kinderwagen und einen Fahrradanhänger gestohlen. Die Täter verschafften sich auf

unbekannte Weise Zugang zu dem Wohnhaus, schnappten sich das Diebesgut und

ergriffen dann mit der Beute im Wert von rund 1.600 Euro unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240

entgegen.

Farbschmierereien in Amöneburg,

Wiesbaden-Amöneburg, Dyckerhoffstraße, Wiesbadener Landstraße, Festgestellt:

03.05.2022, 06.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen wurden in Amöneburg im Bereich der Dyckerhoffstraße und

der Wiesbadener Landstraße mehrere Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte

Täter besprühten im Verlauf der Nacht unter anderem Stromkästen, Mülleimer,

Wände und eine Bushaltestelle mit schwarzen Schriftzügen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, Bahnhofstraße, 02.05.2022, 09.50 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen wurde ein 17-jähriger Fußgänger im Bereich des Hauptbahnhofs

beim Überqueren des Kaiser-Friedrich-Rings von einem Auto erfasst und verletzt.

Ein 64-jähriger Autofahrer war gegen 09.50 Uhr mit seinem Volvo auf dem

Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Berliner Straße unterwegs, als es in Höhe der

Einmündung zur Bahnhofstraße zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam, welcher

offensichtlich bei Rot zeigender Ampel den dortigen Fußgängerüberweg überquerte.

Der bei dem Unfall verletzte 17-Jährige wurde zur Untersuchung in ein

Krankenhaus gebracht.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schule von Einbrechern heimgesucht, Eltville am Rhein,

Wiesweg, Montag, 02.05.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 03.05.2022, 06:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag suchten Einbrecher eine Eltviller Schule heim und

machten dabei Beute. Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter den Einbruch in die

Mittelstufe im „Wiesweg“ fest und verständigten die Polizei. Im Rahmen der

ersten Ermittlungen zeigte sich, dass die Täter unbemerkt und auf bislang

unbekannte Art und Weise in das Gebäude der Bildungsstätte eingestiegen waren

und sich dort durch das gewaltsame Aufbrechen von Zwischentüren im Gebäude

fortbewegt hatten. Aus einem Sekretariat und einem Archiv wurden diverse

Elektronikgeräte sowie Bargeld entwendet. Der Sachschaden am Gebäude wird auf

000 Euro geschätzt. Im Anschluss an den Einbruch gelang den Einbrechern die

Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug erheblich zerkratzt, Niedernhausen, In der Farnwiese, Sonntag,

01.05.2022, 03:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Montages wurde ein Pkw in Niedernhausen zerkratzt und dadurch

ein erheblicher Sachschaden verursacht. Im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 12:00 Uhr

parkte ein grauer Hyundai Tucson auf einem Parkplatz in der Straße „In der

Farnwiese“ in Niedernhausen. Eine bislang unbekannte Person näherte sich still

und heimlich dem Fahrzeug und zerkratzte mit einem Gegenstand die gesamte

Fahrzeugseite. Der dabei entstandene Sachschaden wird mit rund 5.000 Euro

beziffert.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Hoher Sachschaden bei Unfallflucht, Taunusstein-Bleidenstadt, Lindenstraße,

Donnerstag, 28.04.2022, 17:00 Uhr bis Freitag, 29.04.2022, 13:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche ereignete sich in Taunusstein-Bleidenstadt eine

Unfallflucht bei der ein unbekanntes Fahrzeug einen hohen Sachschaden

verursachte. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag parkte eine weiße

Mercedes A-Klasse am Straßenrand der Lindenstraße. Im besagten Zeitraum

touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Mercedes im Bereich der

Fahrerseite und hinterließ dabei Schäden am Außenspiegel, der Felge sowie der

Karosserie. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 7.500 Euro

geschätzt. Ungeachtet dessen fuhr der Verursacher, oder die Verursacherin davon.

Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0.

Mehrere Zusammenstöße mit Wildtieren – Vorsicht geboten!

Rheingau-Taunus-Kreis, Montag, 02.05.2022 bis Dienstag, 03.05.2022,

(fh)Die Polizei weist mit Blick auf die aktuell wieder rasant steigenden Zahlen

von Wildunfällen auf deren Gefahren hin. In den letzten beiden Tagen kam es im

Rheingau-Taunus-Kreis zu mehreren Zusammenstößen mit Wildtieren, bei denen die

angefahrenen Tiere in den meisten Fällen an der Unfallstelle verendeten und ein

erheblicher Gesamtschaden entstand. Im Zeitraum von Montag auf Dienstag

ereigneten sich unter anderem in Heidenrod-Kemel, Taunusstein, Bad Schwalbach,

Waldems und Idstein neun Wildunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von über

10.000 Euro entstand. Die beteiligten Fahrzeugführerinnen und -führer sowie

Mitfahrende verletzten sich glücklicherweise nicht. Die Polizei rät:

Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße

überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete

sollte vorsichtig gefahren werden – rechnen Sie insbesondere in den

Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre

Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie

bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden,

abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage

ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit

Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand – einem

Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel

oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus – bremsen Sie

ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein,

versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar

mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.