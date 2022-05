Hölzer auf A 63 – Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Mehlingen – Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch (27. April

2022) Hölzer auf die Autobahn bei Mehlingen geworfen. Ein Motorradfahrer wurde

dadurch schwer verletzt (wir berichteten: https://s.rlp.de/uFiOB). Jetzt

ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Kaiserslautern wegen des Verdachts des

versuchten Mordes.

Der Motorradfahrer ist aktuell außer Lebensgefahr, allerdings könnte das

Ereignis nicht ohne Folgen für den 37-Jährigen bleiben. Der Mann erlitt schwere

Verletzungen und wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

„Ein Streich war die Tat von Beginn an schon nicht.“, so Polizeisprecher

Bernhard Christian Erfort. „Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat den

gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr jetzt rechtlich zum versuchten Mord

hochgestuft. Das hat nochmal ein ganz anderes Gewicht.“ Während wegen eines

gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr den Tätern eine Freiheitsstrafe von

bis zu fünf Jahren – in bestimmten Fällen auch von einem Jahr bis zu zehn Jahren oder eine Geldstrafe droht, sieht das bei Mord nochmal anders aus: Nach dem Strafgesetzbuch droht bei Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Versuch kann milder bestraft werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen aktuell davon aus, dass die Täter

vorsätzlich und heimtückisch handelten. Als Mordmerkmal kommt neben Heimtücke

auch die Gemeingefährlichkeit der eingesetzten Mittel in Betracht. Denn die

Rundhölzer sind dazu geeignet, eine unbestimmte Anzahl von Personen zu

gefährden.

Bereits in der Vergangenheit kam es auf dem Autobahnabschnitt zu ähnlichen

Vorfällen. In den letzten neun Jahren registrierte die Polizeiautobahnstation

Kaiserslautern zehn Ereignisse bei denen Unbekannte beispielsweise Hölzer oder

Steine von einer Brücke warfen. Im Juli 2021 war es eine Bank, welche die Täter

auf die Fahrbahn stellten. Teilweise gingen die Schäden in die Zehntausende und

Menschen wurden gefährdet. Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand. In

einem Fall, er liegt sechs Jahre zurück, hat die Polizei einen Tatverdächtigen

ermittelt. Die Person schüttete Bier von einer Brücke.

Wegen des Vorfalls am Mittwoch, 27. April 2022, wendet sich die Polizei nun

erneut an die Bevölkerung und bittet um Hinweise: Wem sind rund um die A 63 bei

Mehlingen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge

auf einer Brücke stehen sehen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0632 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Eine umfangreiche Kontrolle hat die Polizei am Freitag in

der Innenstadt durchgeführt. Polizeibeamte der Polizeiinspektionen 1 und 2 und

des „Haus des Jugendrechts“ waren gemeinsam vom frühen Abend bis in die Nacht

hinein im Bereich Mall „K in Lautern“ Rathausvorplatz, Fußgängerzone und

Altstadt unterwegs. Die Einsatzkräfte kontrollierten zwischen 16 und 24 Uhr mehr

als 130 Personen. Dabei konnten mehrere Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz geahndet werden. Unter anderem konnte bei einer Person

Betäubungsmittel aufgefunden werden, welche aufgrund der Menge und Verpackung

den Anfangsverdacht des Handels begründet. Weiterhin konnten zwei Personen

festgestellt werden, welche unter Alkohol- bzw. Betäubungsmitteleinfluss ein Pkw

führten. Einer der Person versuchte fußläufig von der Kontrolle zu flüchten,

konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten eingeholt und zwecks weiterer

Maßnahmen zur Dienstelle verbracht werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|elz

Verfolgungsfahrt mit betrunkenem Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es zwischen Kaiserslautern

und Erlenbach zu einer Verfolgungsfahrt. Der 27-jährige Fahrer eines schwarzen

Saab sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er durch eine

unsichere Fahrweise auffiel. Beim Erblicken des Streifenwagens gab er Gas und

versuchte zu flüchten. Er fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die

Morlauterer Straße entlang, durch Morlautern, auf der „Neue Straße“ und fuhr

diese in Richtung Erlenbach weiter. An der Kreuzung Neue Straße/L389 überfuhr er

noch eine rot anzeigende Ampel. In der Weiherstraße in Erlenbach konnte er von

der Polizei gestoppt werden. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden, der

Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Probe soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den

Führerschein und den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher. Gegen den

27-Jährige leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

Schmierfinken gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei sucht Schmierfinken, die am Wochenende

eine Hauswand in der Straße „An der Schützenkanzel“ in Enkenbach-Alsenborn

verunstaltet haben. Die Unbekannten Täter beschmierten das Haus mit schwarzer

Lackfarbe. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 7:15 Uhr.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang jede

Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631

369-2150. |elz

Falsche Polizeibeamte haben keinen Erfolg

Kaiserslautern (ots) – Die Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte reißen

nicht ab. Allein an diesem Sonntag meldeten sich neun Personen aus dem

Stadtgebiet und gaben an solche Anrufe erhalten zu haben. Positiv dabei ist,

dass alle Neun die Masche erkannten und auflegten. Für die Betrüger gab es

keinen Erfolg. Nicht nur falsche Polizeibeamte, wie in den oben genannten Fällen

rufen an. Auch angebliche Enkel, falsche Microsoft-Mitarbeiter, angebliche

Mitarbeiter der Stadtwerke oder einer Bank melden sich überwiegend bei älteren

Mitbürgern und tischen ihnen Lügenmärchen auf. Ziel ist es immer, an das Hab und

Gut der Senioren zu kommen. Sollte auch bei Ihnen ein solcher Anruf eingegangen

sein, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2620. Mit welche verschiedenen Betrugsmaschen die Täter

am Telefon agieren, erfahren Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ Sprechen Sie auch mit

Ihren Eltern und Bekannten über diese Tricks. Bleiben Sie misstrauisch und rufen

Sie im Zweifelsfall die „richtige“ Polizei an! |elz

Polizei Rheinland-Pfalz beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“

Westpfalz (ots) – Polizei Rheinland-Pfalz beteiligt sich am bundesweiten

Aktionstag zur Verkehrssicherheit „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im

Blick“ Zur Stärkung der Verkehrssicherheit, mit dem Ziel der Reduzierung von

Opfern im Straßenverkehr, führen die Polizeibehörden der Länder unter dem Motto

„sicher.mobil.leben“ seit 2018 länderübergreifend Aktions- und Kontrolltage zu

ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet

„Fahrtüchtigkeit im Blick“. Am dem Aktionstag am Donnerstag, den 5. Mai 2022,

beteiligen sich Einsatzkräfte aller rheinland-pfälzischer Polizeipräsidien.

Mobil zu sein ist heute eine Selbstverständlichkeit und bedeutet für alle

Verkehrsteilnehmenden, unabhängig vom Alter und der gewählten Art der

Verkehrsbeteiligung, individuelle Freiheit. Der Fahrtüchtigkeit kommt deshalb

eine entscheidende Rolle zu. Dies besonders vor dem Hintergrund des weiter

wachsenden Mobilitätsbedarfs, einer zunehmenden Vielfalt an Mobilitätsformen und

der damit verbundenen multiplen Anforderungen an die Verkehrsteilnehmenden.

Fahrtüchtigkeit meint dabei die aktuelle, situationsabhängige Fähigkeit, ein

Fahrzeug sicher zu führen. Hierbei können verschiedene Faktoren Einfluss auf die

Fahrtüchtigkeit haben. Den meisten Menschen fällt in diesem Kontext zuerst der

Konsum von Alkohol oder Drogen, vielleicht auch noch von Medikamenten, ein.

Unterschätzt wird häufig das Gefahrenpotential von Übermüdung, dauerhaften oder

temporären körperliche Einschränkungen, psychischen Ausnahmesituationen sowie

manifesten Krankheitsbildern, z. B. schlechtes Sehen oder Hören, die eine

fahrtüchtige Teilnahme am Straßenverkehr ausschließen können.

So weist die Unfallstatistik 2021 für Rheinland-Pfalz insgesamt 2239

Verkehrsunfälle unter den Primäreinflüssen von Alkohol, Drogen und Medikamenten

aus. Immerhin 849 zusätzliche Unfälle waren jedoch auf Übermüdung und sonstige

körperliche oder geistige Mängel zurückzuführen. Zehn Menschen verloren bei

diesen Unfällen ihr Leben!

Das Polizeipräsidium Westpfalz nimmt also aus guten Gründen an diesem Aktionstag

teil, der die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden in den Mittelpunkt stellt.

Zwar weist die Langzeitbetrachtung über 5 Jahre einen stetigen Rückgang der

Unfallzahlen aus, jedoch haben die Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss in der

Westpfalz stetig zugenommen und 2021 mit 68 Verkehrsunfälle (Vorjahr 46/+47,8%)

den höchsten Wert in der 5-Jahresbetrachtung erreicht. Insgesamt war im Jahr

2021 bei 277 Unfällen (Vorjahr 268) die Fahrtüchtigkeit der Beteiligten durch

die Einwirkung von Alkohol oder Drogen beeinträchtigt.

Die Dienststellen des Polizeipräsidium Westpfalz werden am 5. Mai an geeigneten

Stellen feste Kontrollstellen einrichten sowie mit mobilen Teams die

Unfallursache Fahrtüchtigkeit gezielt überprüfen und Verstöße konsequent

verfolgen.

Unter #sichermobilleben informieren die Polizeibehörden bundesweit in ihren

Sozialen Medien über den Aktionstag und dessen Ergebnisse. Folgen Sie uns mit

Instagram unter @polizei.rheinlandpfalz, bei Facebook mit Polizei

|elz