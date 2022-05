Betrunken im Gleisbett gelandet

Ludwigshafen (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer verlor am Sonntagmorgen 01.05.2022 betrunken die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem Gleisbett. Der junge Fahrer war gegen 05 Uhr mit seinem Auto im Bereich der Bleichstraße unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Ergebnis der Fahrradkontrollwoche (siehe Foto)

Ludwigshafen (ots) – Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 führte in der Zeit vom 25.04. bis 29.04.2022 eine Fahrradkontrollwoche im Stadtgebiet Ludwigshafen durch. Von Montag bis Freitag wurden insgesamt 495 Radfahrende und 14 E-Scooter kontrolliert. Die Polizei stellte hierbei 123 Verstöße fest. 68 Verstöße waren auf Ausstattungsmängel, u.a. Beleuchtungsmängel, zurückzuführen. 55 Verstöße wurden aufgrund des Fehlverhaltens der Radfahrenden (u.a. verbotswidriges Befahren einer Fußgängerzone, falsche Radwegbenutzung und Handynutzung) registriert.

Immerhin 175 kontrollierte Radfahrende (ca. 35%) trugen einen Helm. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass durch das Tragen eines Helms schlimme Kopfverletzungen gemildert oder gar verhindert werden können.

Erfreulicherweise mussten bei den kontrollierten Radfahrenden und E-Scootern keine Straftaten, wie Fahren unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss oder Fahren ohne Versicherungsschutz festgestellt werden.

Auch im Hinblick auf Fahrraddiebstähle wurden die Fahrradfahrenden sensibilisiert. Tatorte sind in vielen Fällen große Abstellplätze an Bahnhöfen, Schulen, Bädern, Sport- und Freizeitstätten. Aber auch der Fahrradkeller zu Hause kann Tatort werden. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten daher stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Beim Kauf auf “geprüfte Qualität” und hochwertiges Material, wie durchgehärteten Spezialstahl, sowie massive Schließsysteme achten. Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik “Einbruch & Diebstahl” eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wird auch zukünftig Kontrollen von Radfahrenden durchführen. Die nächste große Kontrollwoche ist wieder für den Oktober dieses Jahres, mit Beginn der dunkleren Jahreszeit geplant.

10-Jähriger angefahren – Unfallverursacher flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Ein 10-Jähriger wurde am Samstag 30.04.2022 von einem unbekannten PKW-Fahrer angefahren und dabei verletzt. Der Junge war gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad in der Adolf-Kolping-Straße unterwegs, als ein PKW von einem Parkhaus aus in die genannte Straße einfuhr. Es kam zur Kollision und der Junge stürze zu Boden.

Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend davon und ohne sich um den verletzt Jungen zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben. Durch den Unfall erlitt der 10-Jährige Schürfwunden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruchsversuch in Supermarkt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag (30.04.2022) auf Sonntag (01.05.2022) in einen Supermarkt in der Maudacher Straßer einzubrechen. Hierbei wurde eine Scheibe eingeschlagen. In das Gebäudeinnere gelangte/n der/die Täter nicht. Es entstand lediglich Sachschadenin noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Begrüßung 56 neuer Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Präsidialbereich (ots) – Zum 1. Mai 2022 wurden 26 Absolventinnen und 27 Absolventen des 21. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei sowie 3 Polizeikräfte von anderen Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Behördenleiter Georg Litz hieß auch dieses Mal die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pandemiebedingt mit einer persönlichen Nachricht herzlich willkommen: “Wir freuen uns, dass Sie die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen verstärken. Sie wurden für den anspruchsvollen Beruf der Polizeibeamtin und des Polizeibeamten bestmöglich ausgebildet und vorbereitet. Nutzen Sie Ihr Wissen, damit Sie stets klug und auch menschlich handeln. Passen Sie dabei gut auf sich und Ihre Kollegen auf, damit Sie immer gesund nach Hause kommen. Für den Start in Ihrer neuen Dienststelle wünsche ich Ihnen alles Gute”

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden den Polizeidirektionen Ludwigshafen (19), Landau (7), Neustadt (23) und zur Kriminaldirektion Ludwigshafen (7) zugewiesen. Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium insgesamt 17 Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.

Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Zeugen meldeten sich am Montag (02.05.2022), gegen 2.30 Uhr, bei der Polizei, dass ein PKW gegen eine Schranke in der Lagerhausstraße gefahren und anschließend geflüchtet sei. In unmittelbarer Nähe stellte die Polizei den verunfallten PKW ohne Fahrer fest.

Den 19-jährigen Fahrer stellte die Polizei schließlich in direkte Nähe zu Fuß fest. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Der junge Mann muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro.

E-Bike aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte gelangten in dem Zeitraum vom 29.04.2022 bis 01.05.2022 in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sudermannstraße und entwendeten dort ein E-Bike im Gesamtwert von 2.350 Euro.

Polizei Rheinland-Pfalz beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag zur Verkehrssicherheit “sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick”

Ludwigshafen (ots) – Zur Stärkung der Verkehrssicherheit, mit dem Ziel der Reduzierung von Opfern im Straßenverkehr, führen die Polizeibehörden der Länder unter dem Motto “sicher.mobil.leben” seit 2018 länderübergreifend Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet “Fahrtüchtigkeit im Blick”. Am dem Aktionstag am Donnerstag, den 5. Mai 2022, beteiligen sich Einsatzkräfte aller rheinland-pfälzischer Polizeipräsidien.

Mobil zu sein ist heute eine Selbstverständlichkeit und bedeutet für alle Verkehrsteilnehmenden, unabhängig vom Alter und der gewählten Art der Verkehrsbeteiligung, individuelle Freiheit. Der Fahrtüchtigkeit kommt deshalb eine entscheidende Rolle zu. Dies besonders vor dem Hintergrund des weiter wachsenden Mobilitätsbedarfs, einer zunehmenden Vielfalt an Mobilitätsformen und der damit verbundenen multiplen Anforderungen an die Verkehrsteilnehmenden.

Fahrtüchtigkeit meint dabei die aktuelle, situationsabhängige Fähigkeit, ein Fahrzeug sicher zu führen. Hierbei können verschiedene Faktoren Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben. Den meisten Menschen fällt in diesem Kontext zuerst der Konsum von Alkohol oder Drogen, vielleicht auch noch von Medikamenten, ein.

Unterschätzt wird häufig das Gefahrenpotential von Übermüdung, dauerhaften oder temporären körperliche Einschränkungen, psychischen Ausnahmesituationen sowie manifesten Krankheitsbildern, z. B. schlechtes Sehen oder Hören, die eine fahrtüchtige Teilnahme am Straßenverkehr ausschließen können.

So weist die Unfallstatistik 2021 für Rheinland-Pfalz insgesamt 2239 Verkehrsunfälle unter den Primäreinflüssen von Alkohol, Drogen und Medikamenten aus. Immerhin 849 zusätzliche Unfälle waren jedoch auf Übermüdung und sonstige körperliche oder geistige Mängel zurückzuführen. Zehn Menschen verloren bei diesen Unfällen ihr Leben!

Für das Polizeipräsidium Rheinpfalz steht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden ganzjährig im Mittelpunkt. Dennoch registrierte das Polizeipräsidium Rheinpfalz 2021 534 Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Alkoholeinfluss war für 455 Unfälle ursächlich. Von 201 Unfällen mit Personenschaden in diesem Bereich waren drei Unfälle mit tödlichem Ausgang, 49 Personen wurden schwer und 149 leicht verletzt. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wird deshalb am 05. Mai gezielt Verkehrskontrollen durchführen, um die Unfallursache Fahrtüchtigkeit gezielt zu überprüfen und Verstöße konsequent zu verfolgen.